Bocalom se reúne com produtores rurais em Brasiléia
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu na tarde deste domingo com produtores rurais do município de Brasiléia, na região do Alto Acre.
O encontro aconteceu na propriedade de dona Laiz Rodrigues Bispo e do senhor Markuedoubes de Souza Neto, que moram no Ramal do quilômetro 18 da Estrada do Pacífico desde 1980. A família trabalha, junto com os filhos, na pecuária e na produção agrícola.
No Ramal 18 vivem cerca de 50 famílias de produtores rurais que sobrevivem principalmente da pecuária e do cultivo de café e milho.
A reunião, que os organizadores chamaram de 1º Encontro dos Produtores Rurais de Brasiléia, reuniu importantes lideranças da região. O objetivo foi ouvir do pré-candidato ao governo do estado, Tião Bocalom, quais propostas ele pretende apresentar para melhorar o setor produtivo em um eventual governo.
Segundo os produtores, uma das principais necessidades da região é o investimento em logística, especialmente na melhoria das estradas de acesso.
O microempresário Jorge da Fazenda defendeu um governo voltado para políticas de fortalecimento do setor produtivo. “Precisamos de um governo que defenda a produção e o agronegócio. O Acre precisa crescer, e esse é o modelo que pode trazer riqueza para nossas famílias”, afirmou.
O produtor rural Raimundo Nonato de Souza, filho de dona Laiz, disse ter esperança no desenvolvimento do setor produtivo no estado. “Já está na hora de o Acre encontrar o caminho do desenvolvimento. Está mais do que provado que é o campo que pode proporcionar isso. Precisamos eleger um governador determinado a ajudar o homem do campo para que possamos trabalhar”, declarou Raimundo Nonato.
Tião Bocalom afirmou ter ficado satisfeito com o convite para participar do encontro com os produtores rurais do ramal e deixou uma mensagem de otimismo à comunidade. “Desde 1998 eu ando por essa região falando da importância de valorizar o homem do campo e de fazer do setor produtivo uma prioridade de governo. Em 2006 comecei a defender o programa Produzir para Empregar. Sempre disse: campo rico, cidade rica. Sonho em ser governador para trabalhar junto com os prefeitos e estabelecer, de fato, uma política agroindustrial para este estado”, disse Bocalom.
Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria da Mulher, realiza manhã especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretária da Mulher Direitos Humanos e Juventude, realizou na manhã deste domingo uma programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A ação reuniu mulheres da comunidade em um momento de valorização, reconhecimento e celebração da força feminina no município.
A programação teve início com uma caminhada de conscientização pelas ruas da cidade. Durante o percurso, a comitiva realizou paradas em frente às casas de algumas mulheres matriarcas e importantes referências da comunidade, que receberam homenagens e um mimo simbólico em reconhecimento à sua história, dedicação e contribuição para a sociedade assis-brasiliense.
Após a caminhada, foi realizado um café da manhã especial para as participantes, promovendo um momento de confraternização, troca de experiências e fortalecimento dos laços entre as mulheres presentes.
A programação também contou com distribuição de brindes, sorteios e atividades esportivas, como partidas de vôlei e futebol no campo, proporcionando momentos de lazer, integração e incentivo à prática esportiva.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização das mulheres e com a promoção de ações que reconheçam a importância feminina na construção e no desenvolvimento do município.
A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando para fortalecer políticas públicas que garantam mais respeito, oportunidades e qualidade de vida para todas as mulheres.
GEFRON apreende 5 kg de maconha e prende dois suspeitos durante operação no interior do Acre
Ação ligada à Operação Protetor das Fronteiras também resultou na apreensão de um menor em Mâncio Lima
Uma ação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron), resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de um menor de idade na noite deste sábado (7), no município de Mâncio Lima, no interior do estado.
De acordo com informações das forças de segurança, os suspeitos trafegavam em uma motocicleta quando foram abordados pelas equipes durante patrulhamento na região. Durante a revista, os operadores localizaram aproximadamente 5 quilos de maconha que estavam sendo transportados pelo grupo.
A ocorrência integra as ações da Operação Protetor das Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, que tem como objetivo intensificar o combate a crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas, contrabando e outros ilícitos na faixa de fronteira.
Após a abordagem, os dois suspeitos foram presos e o menor apreendido. Todos foram encaminhados, juntamente com o entorpecente, à Polícia Civil do Acre em Cruzeiro do Sul, onde foram realizados os procedimentos legais.
Segundo as autoridades, o prejuízo estimado ao crime organizado com a apreensão da droga é de aproximadamente R$ 24 mil.
Acre fortalece políticas para mulheres, amplia rede de proteção e se destaca no país pela equidade salarial no serviço público
Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o governo do Acre reafirma seu compromisso com a promoção da igualdade, a proteção das mulheres e o fortalecimento da autonomia econômica feminina. Por meio da secretaria de Estado da Mulher (Semulher), o Estado tem consolidado uma política pública estruturada, descentralizada e presente nos 22 municípios acreanos.
O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, surgiu no início do século XX a partir das lutas de mulheres trabalhadoras por melhores condições de trabalho, direito ao voto e igualdade de direitos. A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas em 1975 e tornou-se um marco mundial de reflexão sobre as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, além de reforçar a necessidade permanente de combater a desigualdade de gênero e todas as formas de violência e discriminação.
Criada em março de 2023, a Semulher consolidou-se como um dos principais instrumentos institucionais de enfrentamento à violência de gênero na Região Norte. Ao completar três anos de atuação, a pasta apresenta resultados expressivos, com ampliação de serviços, fortalecimento da rede de atendimento e investimentos estratégicos em qualificação profissional e inclusão social.
Para a secretária da Mulher, Mardhia El-Shawwa, o 8 de março é um momento simbólico e importante de reafirmação pública dos compromissos com a pauta feminina, mas esse compromisso não pode ser pontual nem restrito à data.
“O enfrentamento à violência contra a mulher é diária. Cada número apresentado aqui representa uma mulher acolhida, orientada ou fortalecida. Nosso trabalho vai muito além das estatísticas: estamos falando de vidas preservadas, de histórias que recomeçam e de oportunidades construídas todos os dias. Esse avanço é reflexo do compromisso do Governo do Estado com as mulheres do Acre. O governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis têm essa pauta como prioridade em sua gestão, e os serviços oferecidos pela Secretaria da Mulher são resultado direto dessa responsabilidade e desse olhar sensível para a realidade das mulheres acreanas”, destacou.
De acordo com o Relatório Anual 2025 da Diretoria de Políticas para Mulheres, as ações executadas entre janeiro e dezembro de 2025 demonstram o alcance estadual das políticas públicas voltadas às mulheres, com foco na prevenção da violência, acolhimento humanizado e promoção da autonomia.
Rede de proteção ampliada e atuação integrada
A estrutura da Semulher conta com atuação direta do Departamento de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, além dos Centros de Referência da Mulher no Juruá e Alto Acre e do Centro Especializado de Atendimento à Mulher do Purus. Juntas, essas unidades realizaram 825 atendimentos diretos a mulheres em situação de violência e vulnerabilidade no último ano.
O acolhimento é feito por equipe multidisciplinar composta por psicólogas, assistentes sociais e assessoria jurídica, garantindo escuta qualificada, encaminhamentos e acompanhamento continuado nos casos mais graves.
O governador Gladson Camelí destacou que o fortalecimento dessa rede é prioridade da gestão: “A proteção das mulheres é um compromisso permanente do nosso governo. Temos investido na estruturação da secretaria da Mulher, ampliando serviços e garantindo que cada acreana tenha acesso à segurança, ao acolhimento e às oportunidades. Segurança pública e igualdade caminham juntas.”
A atuação integrada com a Polícia Civil do Acre, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Patrulha Maria da Penha tem sido fundamental no monitoramento de medidas protetivas e no enfrentamento aos casos de violência doméstica. A articulação entre os órgãos fortalece o acompanhamento das vítimas e contribui para a redução dos índices de feminicídio no estado, com ações preventivas e respostas mais ágeis.
A Patrulha Maria da Penha é uma das principais estratégias de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. O foco do trabalho é o acompanhamento contínuo das medidas protetivas, com visitas regulares, monitoramento e presença constante, criando vínculo, segurança e confiança para que essas mulheres não se sintam sozinhas.
“Esse acompanhamento constante é fundamental, porque a medida protetiva no papel salva, mas é a presença do Estado fiscalizando que realmente protege. A patrulha atua justamente para impedir a reincidência da violência, identificar riscos precocemente e agir de forma preventiva, quebrando o ciclo da violência antes que ele se repita. Mais do que repressão, fazemos prevenção e cuidado. Com o objetivo de garantir segurança, dignidade e o direito de cada mulher viver sem medo dentro da própria casa”, afirma a Coordenadora da Maria da Penha, tenente-coronel Cristiane Soares.
Em 2025, nenhuma mulher acompanhada pela Patrulha foi vítima de feminicídio, o que reforça a importância de uma proteção ativa, humana e permanente. Atualmente, em Rio Branco, são 243 mulheres sendo acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha.
Semulher Itinerante alcança 153 comunidades
Um dos principais destaques de 2025 foi o Programa Semulher Itinerante, em diversas ocasiões contou com o apoio do Ônibus Lilás. A iniciativa percorreu 153 comunidades em 18 municípios acreanos, levando atendimento psicológico, jurídico e social, além de promover ações educativas sobre os canais de denúncia e o rompimento do ciclo da violência.
Em dezembro passado, a Semulher realizou, na Escola Braulino, localizada na comunidade Pentecoste, zona rural de Mâncio Lima, uma edição do atendimento itinerante voltado à prevenção da violência e ao fortalecimento da rede de proteção às mulheres.
Durante a atividade, mulheres da comunidade também compartilharam suas percepções sobre a iniciativa. Moradora local, Raimunda Lopes contou que aprendeu novas informações acerca dos tipos de violência. “Essa roda de conversa é muito boa para as mulheres. Muitas não sabem seus direitos. Foi muito bom para despertar, para saber quais são nossos direitos e o que podemos denunciar se for preciso”, frisou.
Ao todo, foram realizadas 13.976 abordagens educativas e 969 atendimentos individualizados a mulheres. O programa também atua em áreas rurais e comunidades indígenas, ampliando o acesso às políticas públicas.
Campanha Feminicídio Zero e Combate ao assédio
A Campanha Feminicídio Zero intensificou a mobilização estadual em 2025, alcançando 247 locais, entre escolas, igrejas, associações e aldeias indígenas, em 14 municípios. A ação promove a divulgação da Lei Maria da Penha, orientação sobre a quebra do ciclo da violência e informação sobre canais de denúncia.
No total, as ações educativas vinculadas às campanhas e programas da Semulher somaram mais de 31 mil abordagens ao longo do ano. No ambiente de trabalho, o Programa Não se Cale alcançou 9.457 pessoas, sendo 6.981 mulheres e 2.476 homens, com ações voltadas à prevenção do assédio moral e sexual. Já o Programa Zona Segura formou equipes de 119 empreendimentos privados, totalizando 660 profissionais capacitados para prevenção e acolhimento de situações de violência.
Autonomia econômica: mais de 1.400 mulheres qualificadas
No eixo da autonomia econômica, o Programa Impacta Mulher registrou 1.626 mulheres inscritas e 1.401 concluintes em cursos profissionalizantes ofertados em 22 municípios. As formações incluíram áreas como assistente administrativo, operador de caixa, manicure e pedicure, corte de cabelo, cuidador de idosos e gastronomia.
Outro indicador que reforça os avanços das políticas públicas voltadas às mulheres no estado é o equilíbrio salarial no serviço público. O Acre conquistou o 3º lugar nacional no indicador de equilíbrio de gênero na remuneração pública estadual, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado com base em dados da PNAD e do IBGE. No estado, a diferença salarial entre homens e mulheres na administração pública é de apenas 2,6%, uma das menores do país, demonstrando o avanço na valorização profissional e na equidade de gênero no setor público. No cenário nacional, mulheres ainda recebem, em média, cerca de 71% da remuneração dos homens, o que evidencia a relevância do resultado alcançado pelo Acre.
A vice-governadora Mailza Assis destacou que garantir autonomia financeira é uma das principais estratégias para romper ciclos de violência: “Quando uma mulher conquista sua independência econômica, ela amplia suas possibilidades de escolha e fortalece sua liberdade. Estamos investindo em qualificação profissional e inclusão produtiva para que as mulheres do Acre tenham dignidade, renda e oportunidades reais de transformação”.
Ações com recortes específicos e inclusão social
O Ciclo Terapêutico para Mulheres Negras e Trabalhadoras Domésticas atendeu 261 mulheres. O programa Papo Reto alcançou 2.787 estudantes com debates sobre racismo e violência de gênero, enquanto o Papo de Homem sensibilizou 698 homens em 23 palestras realizadas no estado.
A Semulher promoveu, em fevereiro de 2025, no bairro São Francisco, em Rio Branco, o Ciclo Terapêutico para Mulheres Negras, programa desenvolvido pelo Departamento de Ações Temáticas e Participação Política para Mulheres da pasta, que também envolveu participantes trans, trabalhadoras domésticas e mulheres em vulnerabilidade social.
“O ciclo, para mim, foi muito proveitoso. Eu quero agradecer ao governo do Estado e à Secretaria da Mulher por promoverem esses encontros. É muito importante para nossa vida, porque eu fico muito em casa, e assim a gente sai, conversa, se diverte – tudo de uma maneira especial. Aqui, estamos transformando esse encontro em uma família”, disse a participante do ciclo na ocasião, Maria José de Souza.
Entre as ações de inclusão, o Mutirão de Retificação de Nome beneficiou 116 pessoas trans e travestis. Já as rodas de conversa com mulheres indígenas, com cartilhas da Lei Maria da Penha traduzidas para as línguas Manchineri e Huni Kuin, alcançaram 218 pessoas em diferentes municípios.
Formação da rede e fortalecimento institucional
O fortalecimento institucional também foi prioridade. Por meio de convênio com o Ministério das Mulheres, foram capacitados 544 profissionais da rede de atendimento em 13 municípios estratégicos, envolvendo saúde, assistência social, segurança pública e sistema de justiça.
Essas formações ampliam a capacidade de resposta da rede e garantem atendimento mais humanizado e integrado.
Compromisso permanente
A criação da secretaria marcou um novo capítulo na política pública voltada às mulheres no Acre, com descentralização dos serviços e estruturação de equipamentos especializados.
Neste 8 de março, o governo do Acre reafirma que a luta pela igualdade e pelo enfrentamento à violência contra a mulher é permanente. Cada número apresentado representa uma vida acolhida, uma história fortalecida e mais um passo na construção de um estado mais seguro, justo e igualitário para todas as mulheres acreanas.
Canais Importantes:
- Central de Atendimento à Mulher – 180
- Polícia Militar -190
- Secretaria de Estado da Mulher (Semulher): recebe denúncias de violações de direitos da mulher no Acre. Telefone: (68) 99930-0420. Endereço: Travessa João XXIII, 1137, Village Wilde Maciel;
- Centro Especializado de Atendimento à Mulher do Juruá – (68) 99947 9670
- Centro Especializado de Atendimento à Mulher do Alto Acre – (68) 99930 0383
- Centro Especializado de Atendimento à Mulher do Purus – (68) 99913 6110
- Delegacias especializadas no atendimento de crianças ou de mulheres ou qualquer unidade da Polícia Civil
- Centro de Atendimento à Vítima – (68) 99993-4701
