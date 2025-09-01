Bocalom sanciona prorrogação do Refis do IPTU até 31 de outubro em Rio Branco

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou um boletim referente às semanas epidemiológicas 1 a 31 de 2025, apresentando um panorama detalhado sobre a situação das Síndromes Respiratórias no estado. O documento é considerado essencial para orientar políticas públicas, além de servir de base para ações de prevenção e controle.

Até a semana epidemiológica 31 deste ano, foram registradas 18.339 consultas por Síndrome Gripal nas três unidades sentinelas do Acre, número superior ao mesmo período de 2024, quando houve 16.746 atendimentos.

A faixa etária mais afetada é a de 20 a 29 anos, que concentra a maior procura por atendimento nas unidades, geralmente em casos sem gravidade.

O fortalecimento do monitoramento nas unidades de saúde resultou em maior capacidade de identificação dos vírus circulantes. Entre os mais detectados em 2025 estão: Rinovírus, Influenza B, SARS-CoV-2, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Influenza A e Adenovírus.

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

Entre janeiro e agosto de 2025, foram registradas 1.614 notificações de SRAG, número inferior ao mesmo período de 2024 (1.989 casos) e de 2023 (1.688 casos). A partir da semana epidemiológica 20 deste ano, foi identificado um declínio consistente nas notificações.

As crianças de 0 a 9 anos e os idosos acima de 60 anos permanecem como os grupos mais vulneráveis, com maiores taxas de internação. Entre os vírus mais frequentes em pacientes hospitalizados estão o VSR, Rinovírus e SARS-CoV-2, associados a quadros de pneumonia, bronquite e bronquiolite.

Prevenção e controle

O boletim reforça a necessidade de seguir o Protocolo de Tratamento da Influenza 2023, bem como manter medidas preventivas, como distanciamento social em períodos de maior circulação viral, uso de máscaras e higiene frequente das mãos.

A vacinação continua sendo apontada como fundamental, especialmente para os grupos de risco: crianças menores de 9 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas imunossuprimidas.

Situação epidemiológica

De acordo com os dados do Sivep-Gripe, o número de casos de Síndrome Gripal em 2025 apresentou declínio a partir da semana epidemiológica 25. A análise por faixa etária confirma a predominância de registros entre jovens de 20 a 29 anos nos últimos três anos.

O fortalecimento da vigilância, com aumento de coletas e notificações pelas três unidades sentinelas — UPA do 2º Distrito em Rio Branco, Hospital Raimundo Chaar em Brasiléia e UPA Jacques Pereira em Cruzeiro do Sul —, permitiu maior sensibilidade na detecção dos vírus circulantes.

As análises laboratoriais foram realizadas pelo Lacen-AC, em parceria com o Instituto Evandro Chagas (Belém-PA) e o CDC (EUA), responsáveis também pela vigilância genômica de SARS-CoV-2 e influenza.

Municípios mais afetados

O boletim também apresenta a distribuição dos casos de SRAG por município de residência. Os maiores percentuais de internações foram registrados em:

Porto Walter (68,13%)

Jordão (61,70%)

Marechal Thaumaturgo (57,55%)

Manoel Urbano (57,06%)

Brasiléia (54,61%)

Rio Branco (52,38%)

Cruzeiro do Sul (51,15%)

Sena Madureira (50,62%)

Entre outros municípios com índices relevantes, destacam-se Assis Brasil, Tarauacá, Capixaba, Senador Guiomard e Xapuri.V

