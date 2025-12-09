Acre
Bocalom sanciona novo marco regulatório do transporte coletivo de Rio Branco; RBTRANS assume gestão centralizada do sistema
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sancionou a Lei Complementar nº 356, de 8 de dezembro de 2025, que cria um novo marco regulatório para a organização, delegação, operação e fiscalização do transporte coletivo urbano no município. A legislação, publicada no Diário Oficial desta terça-feira (9), revoga normas que estavam em vigor desde a década de 1980 e transfere à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) a gestão central do sistema.
A nova lei reconhece o transporte coletivo como serviço público essencial e integrante da política municipal de mobilidade urbana, que deverá ser prestado com base em princípios como continuidade, segurança, eficiência, acessibilidade, sustentabilidade e controle permanente do Poder Público.
RBTRANS assume regulação e fiscalização
A RBTRANS passa a ser responsável pela regulação, administração e fiscalização do transporte coletivo, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a legislação federal sobre concessões e licitações.
O serviço poderá ser prestado diretamente pelo município ou por empresas privadas, mediante concessão ou permissão, sempre após licitação.
Novos tipos de serviços e regras para criação de linhas
A lei classifica os serviços de transporte em regular, especial e experimental. A criação, alteração ou extinção de linhas dependerá de estudos técnicos de demanda e impacto operacional. Mudanças consideradas relevantes poderão ser submetidas a consultas públicas.
Contratos e prorrogações limitadas
O marco regulatório disciplina os contratos de concessão e define que prorrogações só poderão ocorrer uma única vez, por até 10 anos, desde que previstas no edital, justificadas por interesse público e aprovadas tecnicamente pela RBTRANS.
O texto também prevê regras para suspensão parcial, extinção da concessão e intervenção do município, garantindo contraditório e ampla defesa às empresas.
Tarifas e remuneração
A remuneração das concessionárias será baseada principalmente na quilometragem efetivamente rodada, registrada por sistema de bilhetagem eletrônica e controle operacional.
Subsídios tarifários só poderão ser concedidos quando comprovada a necessidade de recompor o equilíbrio econômico-financeiro ou para reduzir tarifas e custear gratuidades previstas em lei.
Bilhetagem eletrônica obrigatória
A implantação do sistema de bilhetagem eletrônica passa a ser obrigatória e ficará sob supervisão da RBTRANS. O sistema deverá seguir as normas de transparência e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Sua operação poderá ser pública ou privada, mediante licitação.
Frota mais moderna e fiscalizada
A legislação estabelece exigências rigorosas para os veículos do transporte coletivo, que deverão atender padrões de acessibilidade, segurança, conforto e eficiência ambiental. A frota passará por vistorias periódicas e poderá ser interditada ou apreendida em caso de irregularidades graves.
Direitos e deveres dos usuários
Entre os direitos assegurados estão acesso a informações claras sobre linhas, horários, tarifas e gratuidades, além de um serviço adequado, seguro e contínuo. Os usuários, por sua vez, devem pagar a tarifa e zelar pelos veículos e equipamentos.
Revogação de leis antigas
A Lei Complementar nº 356 revoga diversas normas editadas entre 1982 e 2008 e entra em vigor imediatamente. Segundo a Prefeitura, o objetivo é modernizar o sistema de transporte coletivo, ampliar a transparência e melhorar a qualidade do serviço prestado à população.

Riozinho do Rola sobe mais de um metro em 24 horas enquanto Rio Acre apresenta queda em Brasileia
O Riozinho do Rola, um dos principais afluentes do Rio Acre e responsável por grande parte do volume que chega à bacia hidrográfica de Rio Branco, registrou uma elevação expressiva nas últimas 24 horas. Os dados são do Sistema de Alerta de Eventos Críticos do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e foram consultados na manhã desta terça-feira (9).
Segundo o monitoramento hidrológico, o manancial marcava 6,42 metros às 6h15 de segunda-feira (8). Já às 6h15 desta terça-feira (9), o nível subiu para 7,46 metros, um aumento de 1,02 metro em apenas 24 horas. Apesar da elevação, o rio está distante da cota de inundação, que é de 14,50 metros. O volume de chuva registrado na calha do afluente, no mesmo período, foi de 8,4 mm.
Rio Acre desce em Brasileia
Enquanto o Riozinho do Rola sobe, o Rio Acre apresenta comportamento contrário em Brasileia. A medição realizada às 6h15 de segunda (8) apontava 4,24 metros. No mesmo horário desta terça-feira (9), o nível caiu para 3,62 metros, confirmando tendência de descida. A cota de inundação no município é de 11,40 metros.
Em Rio Branco, tendência é de subida
Na capital acreana, trecho posterior ao de Brasileia, o Rio Acre voltou a subir. De acordo com boletim da Defesa Civil Municipal, o rio alcançou 10,16 metros às 5h16 desta terça-feira (9). Nas últimas 24 horas, a chuva acumulada em Rio Branco chegou a 52,10 mm.
A cota de alerta para o Rio Acre na capital é de 13,50 metros, e a cota de transbordo, de 14 metros. Apesar de o nível ainda estar longe das marcas críticas, a Defesa Civil mantém monitoramento constante devido à elevação expressiva do Riozinho do Rola, que influencia diretamente o comportamento do Rio Acre na região urbana.

Acre lança processo seletivo para professores da Educação Escolar Indígena; inscrições começam nesta quarta (10)
O Governo do Acre publicou nesta terça-feira (9), no Diário Oficial, o Edital nº 001 SEAD/SEE/INDÍGENA, que abre Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva e futura contratação temporária de professores para a Educação Escolar Indígena. O certame é realizado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).
O objetivo é suprir carências temporárias nas escolas indígenas da rede estadual. As contratações dependerão da necessidade da administração pública e da disponibilidade orçamentária, conforme prevê a legislação vigente.
Cargos, requisitos e salários
O edital prevê vagas para diferentes níveis de formação, com atuação do Ensino Fundamental ao Ensino Médio:
-
Professor PS1 (Nível Fundamental) – R$ 1.543,32 (30h semanais)
-
Professor PS2 (Nível Médio) – R$ 1.620,48 (30h semanais)
-
Professor P1 (Magistério ou Superior em andamento) – R$ 3.483,69 (30h semanais)
-
Professor P2 (Nível Superior) – R$ 3.305,40 (25h semanais)
Os profissionais selecionados atuarão em atividades pedagógicas e de gestão escolar, com ênfase em interculturalidade, bilinguismo, preservação da língua indígena, da territorialidade e das tradições dos povos originários, além da participação junto às comunidades.
Inscrições
As inscrições estarão abertas de 10 de dezembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026, a partir das 11h, exclusivamente pelo site da SEE. No último dia, o sistema funcionará até as 12h, com entrega presencial da documentação até as 17h.
Candidatos sem acesso à internet poderão se inscrever presencialmente nos postos da SEE em Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Jordão, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.
Etapas e critérios de seleção
A seleção terá fase única, composta por análise curricular, com pontuação máxima de 100 pontos:
-
Pertencimento étnico: até 40 pontos
-
Experiência na Educação Escolar Indígena: até 60 pontos
A análise será realizada em sessão pública no Departamento de Educação Escolar Indígena, em Rio Branco, com acompanhamento do MPF, Funai e Upiau.
O edital também reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme legislação. O candidato deve declarar a condição no momento da inscrição e apresentar laudo médico compatível com as funções do cargo.
Contratação e prazos
Os contratos terão duração de até 24 meses, prorrogáveis uma única vez por igual período, conforme interesse da administração. Convocações serão publicadas exclusivamente no Diário Oficial, e os aprovados deverão apresentar toda a documentação exigida dentro dos prazos estabelecidos.
Resultado
O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre. Recursos poderão ser apresentados em até dois dias após o resultado preliminar da análise curricular.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3213-2331 ou pelo e-mail [email protected]

Rio Acre mantém nível estável em Rio Branco e marca 10,17 metros ao longo do dia
Defesa Civil monitora situação; cota de alerta é 13,50 m e nível atual segue distante das marcas críticas.
O nível do Rio Acre apresentou estabilidade ao longo desta terça-feira (9) em Rio Branco, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. As medições registraram 10,17 metros nas leituras das 6h, 9h e 12h, classificando o rio como estável no período.
Apesar do equilíbrio momentâneo, o nível permanece bem abaixo das cotas consideradas preocupantes. A cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros.
O coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, informou que o monitoramento segue de forma contínua e que as equipes permanecem de prontidão para responder a qualquer alteração no cenário hidrológico.
