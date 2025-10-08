Geral
Bocalom sanciona lei que torna a Vigilância Sanitária 100% Digital
Por Edmilson Alves.
A Vigilância Sanitária de Rio Branco deu um salto tecnológico e se tornou a primeira do Acre a operar 100% de forma eletrônica, eliminando definitivamente o uso de papel em todos os seus procedimentos. A mudança foi oficializada nesta quarta-feira (08), com a sanção da Lei nº 2.602/2025 de autoria da vereadora Lucilene da Droga Vale, assinada pelo Prefeito Bocalom.
A Lei é e tem como principal objetivo garantir mais comodidade e agilidade para toda a sociedade. “A ideia é garantir mais comodidade à população, aos empresários e, principalmente, aos profissionais de saúde — como enfermeiros, médicos, dentistas, veterinários, psicólogos e farmacêuticos — que utilizam os serviços da Vigilância Sanitária Municipal”, destacou a vereadora Lucilene.
A nova norma facilita a rotina de empresas, unidades de saúde, hospitais, clínicas, supermercados, fábricas de alimentos e qualquer empreendimento que necessite de licenciamento sanitário. Apesar de o Alvará já ser eletrônico há anos, o processo ainda exigia a tramitação e entrega física de documentos em papel, no órgão.
Para o Dr. Bruno Araújo, farmacêutico da Rede de Drogarias Ultra Popular, a mudança representa uma grande vitória para a categoria: “A lei traz conforto e comodidade. Só em superar a dificuldade de encontrar local de estacionamento no entorno da Vigilância Sanitária já é uma vitória, além de permitir que a entrega [de relatórios de controlados] seja feita agora nos feriados, fins de semana e a qualquer hora do dia ou da noite. Isso representa menos burocracia e logística simplificada”, disse.
Tecnologia e Homenagem a Jovens Farmacêuticos
Para viabilizar a transição para o formato digital, a nova lei permitirá a utilização de ferramentas tecnológicas já consolidadas, como o RedeSim Acre, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e o Sistema Meu Amerlan do Governo do Estado do Acre.
O Sistema Meu Amerlan, em especial, carrega uma justa homenagem aos jovens farmacêuticos Amerval e Allan, que deixaram um legado de dedicação à saúde pública e, agora, têm seus nomes eternizados neste importante avanço tecnológico.
Comentários
Geral
Motociclista sofre traumatismo craniano grave em colisão frontal no Ramal Progresso, em Porto Acre
Paulo Sérgio Gomes Lima, 37, foi arremessado contra para-brisa em acidente com Fiat Strada; vítima foi intubada pelo SAMU, passou por cirurgia e permanece na UTI
Um grave acidente na manhã desta quarta-feira (8), no km 75 do Ramal Progresso (BR-317), em Porto Acre, deixou o motociclista Paulo Sérgio Gomes Lima, de 37 anos, em estado gravíssimo. A colisão frontal entre a moto e um veículo Fiat Strada foi de grande violência, arremessando a vítima contra o para-brisa do carro.
Testemunhas relataram que populares prestaram os primeiros socorros e transportaram Paulo Sérgio em uma caminhonete pela BR-317 em direção a Rio Branco. No trajeto, uma equipe do SAMU interceptou o veículo com uma ambulância de suporte avançado. Devido ao rebaixamento do nível de consciência, o paciente foi intubado pela equipe médica.
A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo e fraturas no fêmur esquerdo. Após ser levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, Paulo Sérgio passou por cirurgia e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob cuidados intensivos. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.
Comentários
Geral
Comandante da Polícia de Pando se reúne com MP e Migração para coordenar ações de segurança
General Oscar David Ruiz Arana liderou encontro interinstitucional que visou fortalecer a articulação operacional em benefício da população do departamento
O general Oscar David Ruiz Arana, Comandante da Polícia de Pando, na Bolívia, reuniu-se com representantes do Ministério Público e da Direção Departamental de Migração em uma reunião de coordenação operacional interinstitucional. O objetivo do encontro foi alinhar e fortalecer as ações conjuntas entre os órgãos, focando na segurança, proteção de direitos e no atendimento integral à população do departamento.
A iniciativa destaca a importância da integração entre as instituições para otimizar os resultados na área de segurança pública na fronteira e na garantia de serviços essenciais à população pandina. A reunião estabeleceu as bases para uma atuação mais coordenada entre a polícia, o poder judiciário e o serviço de migração na região que faz fronteira com o estado do Acre.
Comentários
Geral
Doadores se revoltam após mãe sumir com mais de R$ 11 mil de vaquinha para criança especial em Manoel Urbano
Campanha online angariou valores para compra de cadeira de rodas e equipamentos, mas criança permanece sem os itens; caso gera comoção e indignação nas redes sociais
Uma campanha de financiamento coletivo organizada para ajudar uma criança com necessidades especiais em Manoel Urbano (AC) terminou em revolta generalizada entre os doadores. A mãe da criança é acusada de ter desaparecido com mais de R$ 11 mil arrecadados através de uma “vaquinha” online, destinada à compra de uma cadeira de rodas especial e outros materiais essenciais para o tratamento do filho.
A campanha, amplamente divulgada e compartilhada nas redes sociais, sensibilizou a comunidade local e regional, alcançando e até superando rapidamente a meta estabelecida. No entanto, segundo relatos de doadores e pessoas próximas ao caso, nenhum dos equipamentos prometidos foi adquirido ou entregue à criança até o momento.
Segundo post divulgado no Instagram (babados_many_city), a campanha contava com fotos da criança e apelos emocionados para intensificar a mobilização.
Quando os doadores começaram a cobrar a compra dos equipamentos, a mãe alegou que transferiu todo o valor arrecadado para uma terceira pessoa, que ficaria encarregada de efetuar as aquisições. Essa pessoa, segundo ela, sumiu com o valor.
Para muitos doadores, essa versão é inverossímil e constitui uma tentativa de se eximir da responsabilidade. Eles questionam por que não houve compra direta ou uso de meios com maior rastreabilidade (nota fiscal, comprovantes, conta bancária exclusiva da campanha).
A partir dessas acusações, a mãe passa a ser alvo de suspeitas de apropriação indébita e estelionato, caso seja comprovado que ela agiu com intenção de desviar os recursos.
A indignação dos doadores transformou-se em ação: muitos já se organizam para registrar boletim de ocorrência e formalizar denúncia junto ao Ministério Público e à polícia local. Eles exigem prestação de contas detalhada, cópias de comprovantes de transações e devolução imediata dos valores, caso os equipamentos não sejam adquiridos com urgência.
“Doamos para a criança, confiamos na mãe. Agora, essa história de que o dinheiro foi entregue a um desconhecido que sumiu é uma traição àquela que precisa de ajuda”, disse um dos doadores em grupo on-line sobre a campanha de Manoel Urbano.
O sumiço com os recursos, que deveriam ser destinados a melhorar a qualidade de vida da criança, gerou uma onda de indignação e cobranças por explicações. A situação expõe a vulnerabilidade de iniciativas solidárias sem fiscalização e deixa a criança, que era o foco central da ação, sem o suporte necessário.
Você precisa fazer login para comentar.