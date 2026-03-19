Bocalom retorna ao PSDB e tem filiação abonada por Aécio Neves: “Vamos fazer história”

Operações integradas das forças de segurança resultam em prisões, apreensão de drogas, armas e prejuízo milionário ao crime na região Norte

Duas operações integradas das forças de segurança pública, realizadas no Acre e no Amazonas, resultaram em apreensões significativas de drogas, armas e na prisão de suspeitos ligados a organizações criminosas. As ações reforçam a intensificação do combate aos crimes transfronteiriços na região Norte do país.

A primeira ocorrência foi registrada no dia 10 de março de 2026, por volta das 2h, no município de Senador Guiomard, no Acre, durante a vigência da Operação Protetor das Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Diretoria de Operações Integradas (Diop), em conjunto com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

A ação contou ainda com a participação da Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que atuava de forma integrada em patrulhamento e abordagens ao longo da rodovia AC-40, com foco no combate aos crimes transfronteiriços.

Durante a operação, dois veículos que trafegavam em atitude suspeita foram interceptados pelas equipes policiais. Após a ordem de parada e identificação dos ocupantes, foi realizada busca veicular, momento em que os agentes localizaram aproximadamente 213 quilos de maconha do tipo skunk escondidos nos automóveis.

Seis homens maiores de idade, de nacionalidade brasileira, foram presos em flagrante. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Além da droga, as equipes apreenderam um veículo Fiat Uno (ano 2016), um Chevrolet Onix (ano 2013/2014), dois aparelhos iPhone e três smartphones, totalizando cinco celulares. O valor estimado da droga apreendida é de R$ 2.130.000,00, enquanto os veículos e aparelhos somam R$ 100 mil. Ao todo, o prejuízo causado ao crime organizado foi calculado em aproximadamente R$ 2.230.000,00.

A ocorrência contou com o emprego da viatura GEF-TRAILBLAZER, sendo registrada no Boletim de Ocorrência nº 18096. Também foram anexados registros fotográficos e em vídeo da ação.

Já nesta quinta-feira, 19 de março de 2026, uma nova operação integrada foi deflagrada durante a madrugada na Comunidade do Gama, localizada no município de Guajará, no estado do Amazonas, na regional do Juruá.

A ação contou com a participação da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (Neic) de Cruzeiro do Sul, em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Militar do Estado do Amazonas.

A ofensiva foi desencadeada após levantamentos de inteligência apontarem que o local estaria sendo utilizado como esconderijo por foragidos da Justiça acreana. As informações também indicavam que os suspeitos estariam armados e que entre eles havia integrantes com funções relevantes dentro de uma organização criminosa, o que exigiu uma atuação coordenada e precisa das forças de segurança.

Durante a operação, as equipes realizaram o cerco ao imóvel indicado e conseguiram abordar os suspeitos. Ao todo, cinco integrantes da organização criminosa foram presos no local.

No interior da residência, os policiais apreenderam duas armas de fogo de uso restrito, sendo uma pistola e uma espingarda adaptada para calibre .22, além de grande quantidade de munições de diversos calibres, evidenciando o elevado potencial bélico do grupo.

Também foram localizados aparelhos celulares que podem conter informações relevantes sobre a atuação da organização criminosa. No entanto, no momento da intervenção policial, alguns dos suspeitos tentaram destruir parte dos dispositivos, quebrando os aparelhos na tentativa de eliminar provas e dificultar o avanço das investigações.

As operações destacam a importância da integração entre as forças de segurança dos estados e órgãos federais no enfrentamento ao crime organizado, especialmente em regiões de fronteira, consideradas estratégicas para o tráfico de drogas e a atuação de facções criminosas.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração dos fatos.

Relacionado

Comentários