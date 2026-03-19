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Bocalom retorna ao PSDB e tem filiação abonada por Aécio Neves: “Vamos fazer história”
Após diversas rodadas de negociações, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, oficializou sua filiação ao PSDB. O ato ocorreu em Brasília na tarde desta quinta-feira (19), onde foi recebido pelo presidente nacional da sigla, Aécio Neves, responsável por abonar a ficha do gestor acreano.
Durante o encontro, que aconteceu no apartamento do deputado e presidente, Aécio destacou a trajetória de Bocalom dentro do partido e reforçou o convite para que o prefeito lidere um novo ciclo político no estado, com foco na disputa pelo governo do Acre e na formação de uma bancada competitiva nas eleições de 2026.
“Vamos fazer história nessas eleições e escrever uma nova história para o Acre”, declarou Bocalom, já como integrante do PSDB.
A filiação marca um retorno às origens políticas do prefeito. Bocalom teve passagens importantes pela sigla tucana, sendo candidato ao governo do Acre pelo PSDB em 2006 e 2010. Na segunda disputa, protagonizou uma das eleições mais acirradas da história recente do estado, alcançando 49,18% dos votos e sendo derrotado por uma diferença inferior a 5 mil votos. ￼
Também pelo PSDB, disputou a prefeitura de Rio Branco em 2008 e 2012. Nesta última, chegou ao segundo turno com 49,23% dos votos, ficando a menos de 3 mil votos da vitória. ￼
Antes disso, consolidou sua base política como prefeito de Acrelândia, onde foi eleito e reeleito, incluindo mandatos sob a bandeira tucana no início dos anos 2000. ￼Apesar das derrotas eleitorais naquele período, Bocalom manteve presença constante nas disputas majoritárias e construiu capital político no campo da oposição. A virada veio em 2020, quando venceu a eleição para a prefeitura de Rio Branco, e foi consolidada em 2024 com a reeleição em primeiro turno, com mais de 54% dos votos. ￼
O retorno ao PSDB ocorre em um momento estratégico. Com histórico consolidado na sigla e desempenho eleitoral consistente ao longo dos anos, Bocalom volta ao partido com densidade política e potencial de protagonismo no cenário estadual.
A chegada de Bocalom ao PSDB é interpretada como um passo claro na reorganização das forças políticas do estado e na construção de um projeto ainda mais amplo.
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GEFRON apreende 213 kg de drogas, prende suspeitos e retira armas, veículos e celulares do crime em operações integradas entre o Acre e o Amazonas
Operações integradas das forças de segurança resultam em prisões, apreensão de drogas, armas e prejuízo milionário ao crime na região Norte
Duas operações integradas das forças de segurança pública, realizadas no Acre e no Amazonas, resultaram em apreensões significativas de drogas, armas e na prisão de suspeitos ligados a organizações criminosas. As ações reforçam a intensificação do combate aos crimes transfronteiriços na região Norte do país.
A primeira ocorrência foi registrada no dia 10 de março de 2026, por volta das 2h, no município de Senador Guiomard, no Acre, durante a vigência da Operação Protetor das Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Diretoria de Operações Integradas (Diop), em conjunto com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron).
A ação contou ainda com a participação da Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que atuava de forma integrada em patrulhamento e abordagens ao longo da rodovia AC-40, com foco no combate aos crimes transfronteiriços.
Durante a operação, dois veículos que trafegavam em atitude suspeita foram interceptados pelas equipes policiais. Após a ordem de parada e identificação dos ocupantes, foi realizada busca veicular, momento em que os agentes localizaram aproximadamente 213 quilos de maconha do tipo skunk escondidos nos automóveis.
Seis homens maiores de idade, de nacionalidade brasileira, foram presos em flagrante. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco para a realização dos procedimentos legais cabíveis.
Além da droga, as equipes apreenderam um veículo Fiat Uno (ano 2016), um Chevrolet Onix (ano 2013/2014), dois aparelhos iPhone e três smartphones, totalizando cinco celulares. O valor estimado da droga apreendida é de R$ 2.130.000,00, enquanto os veículos e aparelhos somam R$ 100 mil. Ao todo, o prejuízo causado ao crime organizado foi calculado em aproximadamente R$ 2.230.000,00.
A ocorrência contou com o emprego da viatura GEF-TRAILBLAZER, sendo registrada no Boletim de Ocorrência nº 18096. Também foram anexados registros fotográficos e em vídeo da ação.
Já nesta quinta-feira, 19 de março de 2026, uma nova operação integrada foi deflagrada durante a madrugada na Comunidade do Gama, localizada no município de Guajará, no estado do Amazonas, na regional do Juruá.
A ação contou com a participação da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (Neic) de Cruzeiro do Sul, em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Militar do Estado do Amazonas.
A ofensiva foi desencadeada após levantamentos de inteligência apontarem que o local estaria sendo utilizado como esconderijo por foragidos da Justiça acreana. As informações também indicavam que os suspeitos estariam armados e que entre eles havia integrantes com funções relevantes dentro de uma organização criminosa, o que exigiu uma atuação coordenada e precisa das forças de segurança.
Durante a operação, as equipes realizaram o cerco ao imóvel indicado e conseguiram abordar os suspeitos. Ao todo, cinco integrantes da organização criminosa foram presos no local.
No interior da residência, os policiais apreenderam duas armas de fogo de uso restrito, sendo uma pistola e uma espingarda adaptada para calibre .22, além de grande quantidade de munições de diversos calibres, evidenciando o elevado potencial bélico do grupo.
Também foram localizados aparelhos celulares que podem conter informações relevantes sobre a atuação da organização criminosa. No entanto, no momento da intervenção policial, alguns dos suspeitos tentaram destruir parte dos dispositivos, quebrando os aparelhos na tentativa de eliminar provas e dificultar o avanço das investigações.
As operações destacam a importância da integração entre as forças de segurança dos estados e órgãos federais no enfrentamento ao crime organizado, especialmente em regiões de fronteira, consideradas estratégicas para o tráfico de drogas e a atuação de facções criminosas.
As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração dos fatos.
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Mulher é sequestrada e brutalmente agredida pelo ex-marido em Rio Branco
Vítima sofreu fratura no nariz, conseguiu fugir do cativeiro e foi socorrida pelo SAMU
Uma mulher identificada como Francisca da Silva de Andrade, de 43 anos, foi vítima de sequestro e agressão na madrugada desta quinta-feira (19), em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas à polícia, Francisca havia saído da escola e aguardava transporte em uma parada de ônibus quando foi abordada pelo ex-marido, que chegou em um veículo. O suspeito teria afirmado que os filhos do casal haviam sido sequestrados e, sob essa justificativa, a obrigou a entrar no carro.
A vítima foi levada até a região da Vila Custódio Freire, às margens da BR-364, onde passou a ser agredida com um cabo de enxada nas costas e socos no rosto. As agressões causaram um corte, fratura no nariz e diversos hematomas pelo corpo. Em seguida, ela foi mantida em cárcere privado.
Mesmo ferida, Francisca conseguiu fugir durante a madrugada e chegou até sua residência, localizada na invasão da Sapolândia, no bairro Hélio Melo, onde pediu ajuda.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou uma ambulância de suporte básico ao local. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.
A Polícia Militar esteve na unidade de saúde, colheu informações e registrou a ocorrência. Até o momento, o suspeito não foi localizado.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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Prefeito de Brasiléia nega envolvimento em operação da PF e cobra correção de informações
Gestão municipal afirma que investigação está restrita a Assis Brasil e critica divulgação de notícias consideradas equivocadas
O prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado, divulgou por meio da assessoria de comunicação uma nota de esclarecimento nesta quinta-feira (19), após repercussão da operação da Polícia Federal realizada na região do Alto Acre.
Segundo a gestão municipal, a ação — denominada Operação Venalis — tem como foco exclusivo a apuração de supostas fraudes licitatórias no município de Assis Brasil, não envolvendo diretamente a Prefeitura de Brasiléia.
A assessoria destacou que os mandados de busca e apreensão cumpridos em Brasiléia e Epitaciolândia ocorreram apenas por questões geográficas, já que pessoas físicas ou jurídicas investigadas, relacionadas aos fatos apurados em Assis Brasil, residem ou possuem endereços nessas cidades.
Diante disso, a prefeitura classificou como equivocada a inclusão do nome de Brasiléia e de sua gestão como alvos da operação, apontando erro de interpretação por parte de alguns veículos de comunicação.
Na nota, a administração municipal também fez críticas à atuação de parte da imprensa, ressaltando que os meios de comunicação não devem contribuir para a disseminação de informações falsas ou distorcidas.
A gestão encerra cobrando respeito à verdade e a correção imediata das informações divulgadas, reforçando que não há qualquer investigação direcionada ao município de Brasiléia no âmbito da operação.
NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Prefeitura Municipal de Brasileia vem a público, por meio desta nota oficial, esclarecer informações equivocadas veiculadas pelo portal de notícias “O Seringal” na data de 19 de março de 2026. A matéria intitulada “Fraude em licitações: justiça afasta servidores e PF faz buscas nas prefeituras de A. Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia” comete um grave erro de interpretação dos fatos ao incluir a gestão municipal de Brasileia como alvo da Operação Venalis, deflagrada pela Polícia Federal.
Conforme consta de forma clara e cristalina na nota oficial divulgada pela própria Polícia Federal, a operação em questão tem como foco exclusivo a apuração de supostas fraudes licitatórias ocorridas na Prefeitura de Assis Brasil. A investigação teve início a partir de indícios de irregularidades em contratos firmados exclusivamente pelo Município de Assis Brasil, especialmente em pregões presenciais destinados à locação de veículos.
O fato de mandados de busca e apreensão terem sido cumpridos geograficamente nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia deve-se unicamente ao fato de que pessoas físicas ou jurídicas investigadas, ligadas aos fatos ocorridos em Assis Brasil, residem ou possuem endereços nestas localidades. A Prefeitura de Brasileia, seus gestores, servidores e contratos não são alvos da referida operação e não possuem qualquer relação com as irregularidades investigadas.
A atual gestão da Prefeitura de Brasileia reafirma seu compromisso inabalável com a transparência, a legalidade e a correta aplicação dos recursos públicos, estando sempre à disposição dos órgãos de controle para quaisquer esclarecimentos.
Por fim, a Prefeitura de Brasileia ressalta que os veículos de imprensa exercem um papel fundamental na sociedade e, por isso mesmo, devem atuar com extrema responsabilidade na divulgação de matérias jornalísticas. A imprensa não pode servir como instrumento deliberado de destruição de reputações, disseminando informações falsas ou distorcidas sem o devido cuidado com a apuração e a redação dos fatos. Exigimos respeito à verdade e a imediata correção das informações equivocadas por parte do referido veículo de comunicação.
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