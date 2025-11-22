Bocalom leva café, prestigia produtos locais e reforça união dos municípios no Encontro Agrofamiliar em Acrelândia

O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, participou neste fim de semana do 1º Encontro Agrofamiliar de Acrelândia, evento que reuniu produtores, autoridades e representantes de diversas cidades acreanas para valorizar o agronegócio e a agricultura familiar.

Durante o encontro, Bocalom apresentou o novo Café Bocalom, produto que leva sua experiência de décadas e simboliza o incentivo à produção local. Ele também visitou os estandes de produtores, degustou cafés, doces e uma cachaça mineira com jambu, elogiando o potencial das cadeias produtivas do Acre.

“Pensa numa cachaça boa: Mineira Jambu. Isso é de Acrelândia”, brincou o prefeito, destacando o talento dos produtores locais e a importância de dar visibilidade ao que é feito no interior.

O prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, agradeceu a presença de Bocalom e enalteceu sua atuação à frente da Amac. “Bocalom tem sido um parceiro e um protagonista importante para Acrelândia. Ele tem mostrado o quanto os municípios podem crescer quando trabalham unidos”, afirmou.

A deputada Antônia Lúcia (Republicanos) também marcou presença e fez questão de elogiar o gestor da capital acreana. “A gestão de Rio Branco é exemplo de eficiência e parceria. É uma alegria ver o prefeito Bocalom sempre apoiando os demais municípios, incentivando a produção e o desenvolvimento local”, destacou a parlamentar.

Tião Bocalom afirmou estar satisfeito com o fortalecimento do diálogo entre os municípios e a valorização do produtor rural. “Fico muito feliz em participar deste momento. É o primeiro de muitos que virão. Como presidente da Amac, quero ver nossos municípios cada vez mais unidos, gerando emprego, renda e oportunidades no campo”, declarou.

