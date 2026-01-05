Acre
Bocalom lamenta êxodo venezuelano, critica regime político e destaca acolhimento
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), falou sobre a crise política, econômica e social da Venezuela durante visita à casa de apoio aos migrantes, na capital acreana, nesta segunda-feira (05). Em declaração à imprensa, o gestor lamentou o que classificou como expulsão de famílias do próprio país e comentou os impactos do conflito na região Norte do Brasil, especialmente no Acre.
“Primeiro de tudo, eu quero dizer que, para nós, é uma tristeza saber que, em alguns lugares do mundo, ainda o comunismo consegue expulsar pessoas, famílias, nascidos no seu país. A gente viu agora, nesse final de semana, a intervenção dos Estados Unidos lá na Venezuela, e que alegrou os corações desses venezuelanos que deixaram o país”, afirmou.
Segundo o prefeito, o êxodo venezuelano é expressivo. “Mais de 8 milhões de venezuelanos deixaram o país nos últimos 10 anos. Principalmente, alguns deles passaram aqui pelo Acre”, ressaltou.
De acordo com Bocalom, somente neste ano mais de 2.100 venezuelanos foram atendidos pela estrutura municipal de acolhimento. “Foram atendidas mais de 2.100 pessoas aqui de venezuelanos que passaram pelo nosso abrigo, sem contar os que passam direto, fugindo do massacre que tinham lá, massacre em todos os sentidos”, disse.
O prefeito ressaltou que a Prefeitura de Rio Branco tem assumido o atendimento humanitário. “A nossa Prefeitura procurou sempre dar o carinho e o acolhimento a esses irmãos, porque são seres humanos do mesmo jeito que nós e que estavam precisando de ajuda. Procuramos tratá-los com muito carinho, com acolhimento bem humano, diferente daquilo que eles viam lá”, pontuou.
Durante a entrevista, Bocalom também apontou a falta de apoio federal. “Apesar de não ter tido todo o apoio do Governo Federal, porque trata-se de uma ação que deveria ser do Governo Federal, bancada pelo Governo Federal, a nossa Prefeitura tem bancado. A Prefeitura de Assis Brasil, a Prefeitura de Brasileia e a Prefeitura de Epitaciolândia têm sempre dado o suporte também”, relatou.
Durante a visita, o prefeito destacou o perfil dos acolhidos. “São pessoas, são idosos, estou vendo aqui uma cadeirante que também já saiu de lá cadeirante e está aqui passando por Rio Branco e a esperança deles é de retornar para o seu país. Todo mundo quer retornar para o seu país, é lá que são os seus parentes, é lá que eles pretendiam viver o resto da vida”, salientou.
Ao final, Bocalom disse acreditar em uma mudança no cenário venezuelano. “Com essa libertação que está sendo realizada lá na Venezuela, tenho certeza absoluta que boa parte dessas pessoas poderão retornar. Tomara Deus que a democracia se reinstale na Venezuela, um país que há 50 anos atrás era a quarta maior economia do mundo, riquíssimo, mas que, em função da mudança do modelo político de gestão, entrou o comunismo e aconteceu essa tragédia toda das pessoas terem que deixar o seu país”, finalizou.
Comentários
Acre
Servidores da Saúde serão investigados por desvio milionário de medicamentos no Acre; pena pode superar a de tráfico
Operação apreendeu fentanil, remédios para câncer e equipamentos de hemodiálise desviados do SUS; delegado cita artigo 273 do Código Penal, que prevê até 15 anos de prisão
A investigação sobre o desvio milionário de medicamentos e equipamentos hospitalares do SUS no Acre agora mira a possível participação de servidores da Saúde no esquema. A operação, realizada nesta segunda-feira (5), apreendeu itens de alto custo, como fentanil, remédios para tratamento de câncer e uma máquina de hemodiálise, armazenados clandestinamente em um imóvel em Rio Branco.
O delegado Igor Brito, responsável pela ação, afirmou que os envolvidos podem responder com base no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação e comercialização irregular de medicamentos. A pena prevista pode chegar a 15 anos de prisão, ultrapassando, em alguns casos, a punição para tráfico de drogas.
A polícia busca identificar a rede de distribuição e os compradores dos produtos, que estavam inutilizados devido ao armazenamento inadequado. O caso será encaminhado à Justiça e pode resultar em novas prisões.
A Vigilância Sanitária do Acre avaliou os medicamentos apreendidos na operação que desarticulou um esquema de desvio de insumos do SUS e constatou que parte do material está inutilizado devido ao armazenamento inadequado. O auditor Javier Filho explicou que os produtos — que incluem itens controlados como fentanil e remédios para tratamento de câncer — eram mantidos sem controle de temperatura e sem responsável técnico.
“Esse tipo de acondicionamento já inutiliza os medicamentos por si só. Vamos fazer uma triagem para verificar validade e lotes, mas parte do material deve ser descartada”, afirmou. A investigação, que durou cerca de um ano, agora avança para identificar os compradores e a rede de distribuição dos produtos desviados. O caso será encaminhado à Justiça e pode resultar em novas prisões, inclusive de servidores públicos suspeitos de envolvimento.
Comentários
Acre
Tráfego é totalmente liberado na BR-364 após reparos em trecho danificado por chuvas em Cruzeiro do Sul
DNIT conclui recuperação do pavimento no Igarapé Santa Luzia e garante segurança aos motoristas, mas alerta para possíveis novos danos em trechos críticos
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que os trabalhos de reparo na BR-364, no trecho do Igarapé Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, foram concluídos e o tráfego de veículos está totalmente liberado.
No dia 28 de dezembro, a força das águas do Igarapé Santa Luzia provocou o desabamento parcial do pavimento da rodovia. Segundo o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, as equipes iniciaram os reparos no dia 30 de dezembro e, até domingo (4), executaram a montagem de uma camada de pedras e a instalação de dispositivos de drenagem.
“Botamos quatro linhas, deu para fechar tudo. Agora é só melhorar um pouco em cima e jogar um pouco de asfalto. Nosso pessoal fez um estudo detalhado e deu certo. Hoje a estrada já está liberada, com todos os carros passando normalmente. Mesmo que as chuvas subam, a quarta linha vai dar suporte melhor e melhorar o acesso da região”, afirmou Ricardo Araújo.
O superintendente destacou, no entanto, que novas ocorrências de erosão podem acontecer em outros trechos da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, devido à quantidade de igarapés e açudes ao longo da rodovia. “Estamos com nossa equipe de plantão e torcemos para passar o período do inverno sem problemas”, completou.
Comentários
Acre
Polícia apreende toneladas de medicamentos e equipamentos hospitalares desviados do SUS no Acre
Ex-balconista de farmácia é preso em flagrante por armazenar e vender clandestinamente itens de alto custo, incluindo remédios para câncer e máquina de hemodiálise, em investigação que durou um ano
Uma operação da Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Itinerante, cumpriu um mandado de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (5) em um imóvel no Beco da Glória, bairro da Pista, em Rio Branco. No local, foi desarticulado um esquema de desvio e venda clandestina de medicamentos e equipamentos hospitalares de alto custo provenientes da Fundação Hospitalar do estado.
O ex-balconista de farmácia Eugênio Gonçalves Neves foi preso em flagrante. A investigação, que durou cerca de um ano, apurou que itens essenciais – como medicamentos para tratamento de câncer, sondas para pacientes com colostomia e até uma máquina de hemodiálise – eram retirados da rede pública e revendidos ilegalmente.
O volume de material apreendido foi tão grande que exigiu um caminhão para transporte. O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Investigações Criminais (DEIC) e, posteriormente, à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde ficará à disposição da Justiça. As autoridades investigam se há outros envolvidos no esquema.
