Bocalom lamenta desmoronamento e cobra apoio do MP e Defensoria para remoção de famílias
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), usou as redes sociais neste domingo (28) para lamentar os desmoronamentos de residências ocorridos no bairro Preventório, na região conhecida como “Papoco”, área considerada de alto risco. Em vídeo publicado nas plataformas digitais, o gestor afirmou que a Prefeitura já havia iniciado tratativas para a remoção preventiva […]
Cheia do Rio Acre atinge 35 famílias em 20 bairros de Rio Branco
Milhares de famílias de Rio Branco vivem dias de apreensão com a elevação do Rio Acre e o transbordamento de igarapés que cortam a capital. Desde os primeiros sinais da cheia, a Prefeitura passou a atuar de forma contínua para reduzir riscos, garantir segurança e oferecer acolhimento às pessoas diretamente afetadas pelos alagamentos. O Rio […]
Rio Tarauacá apresenta leve diminuição, mas município mantém estado de alerta
O nível do Rio Tarauacá apresentou uma leve diminuição na manhã deste domingo (28), após atingir 9,91 metros à meia-noite. Às 6h, o rio marcou 9,87 metros, indicando uma pequena baixa no volume de água. Apesar disso, o município segue em estado de alerta devido à elevação dos igarapés, que continuam desaguando no rio. De […]
Em Sena Madureira, ribeirinha encontra motor preso a estacas após repiquete
Moradora da zona ribeirinha do Rio Macauã, em Sena Madureira (AC), encontrou neste domingo (28) um motor que teria sido arrastado pela correnteza e acabou ficando apoiado sobre estacas cravadas no leito do rio. O achado chamou a atenção para os efeitos da elevação do nível das águas na região. Segundo o relato, o objeto […]