Bocalom e Caiado destacam força do setor produtivo na Assembleia Legislativa de Rondônia

Evento reúne os maiores destaques do setor de food service e sorvetes, com programação rica em conteúdo e projetos de sustentabilidade

Com o apoio do Sebrae, 20 empreendedores do Acre participaram de duas missões técnicas durante a Fispal Food Service e Fispal Sorvetes 2025, realizadas simultaneamente de 27 a 30 de maio, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O grupo teve como objetivo buscar inovação, networking e novas oportunidades para o crescimento dos negócios locais. Conhecida como a maior e mais importante feira do setor de alimentação fora do lar na América do Sul, a Fispal Food Service e Fispal Sorvetes 2025 reuniu mais de 2.200 marcas nacionais e internacionais, apresentando uma variedade de soluções e tendências para os setores de alimentação e sorvetes. O evento é referência no mercado e conecta profissionais, fornecedores, fabricantes e distribuidores, oferecendo inovações que impactam toda a cadeia produtiva.

Fispal Food Service

A Fispal Food Service 2025 contou com cerca de 2.000 expositores, trazendo soluções completas para restaurantes, bares, pizzarias, lanchonetes, padarias, cozinhas industriais e outros estabelecimentos. Entre os destaques estavam equipamentos, acessórios, utensílios, ingredientes, alimentos, bebidas, embalagens e tecnologias de logística, além de inovações em gestão digital, sustentabilidade e novas tendências de consumo.

Para a empresária Ana Cleia, representante da Churrascaria Rio Branco, a experiência foi inspiradora. “A Fispal é maravilhosa, a cada passo que você dá, você enche os olhos, são muitas inovações, muita coisa nova, tendências e eu acredito que o pessoal do ramo precisa visitar essa feira pelo menos uma vez, pois vale a pena”, afirma.

Fispal Sorvetes

A Fispal Sorvetes foi o palco ideal para quem busca conhecer as tendências e inovações do mercado, com rodadas de negócio e espaços temáticos, como Cozinha Show, Arena do Pão, Espaço Gelato, entre outros. O evento também foi uma oportunidade para testar equipamentos de produção artesanal ou industrial, descobrir novos sabores e conceitos — como sorvetes plant-based, low sugar e protein — e fazer negócios com fornecedores e distribuidores.

O empreendedor Gabriel Xaxier, sócio-proprietário da Boneco de Neve e da Strike Wheel do Boneco de Neve, destacou a importância da oportunidade oferecida pelo Sebrae. “Vim acompanhado do meu pai para o evento, para trazer algumas melhorias para o nosso estado, trazer algumas inovações do âmbito de sorvete, para ajudar tanto a gente a expandir, quanto o estado a crescer e agradeço ao Sebrae por estar nos ajudando a ter essa oportunidade”, declarou.

Apoio ao empreendedorismo

A analista do Sebrae no Acre, Sônia Carolina Pinheiro, reforçou o papel da instituição no fomento ao empreendedorismo por meio de experiências como essa. “O Sebrae tem como missão apoiar o desenvolvimento dos pequenos negócios, e proporcionar vivências como as missões técnicas na Fispal é uma forma de conectar os empreendedores às tendências do mercado. Ao conhecer inovações de perto, eles voltam mais preparados para aplicar melhorias e transformar seus negócios no Acre”, destacou.

Segundo a analista do Sebrae, Luciana Takahara, acompanhar nove empresários acreanos, todos associados da Abrasel, na Fispal 2025 foi uma experiência enriquecedora e estratégica. “A participação na feira representou uma oportunidade concreta de acesso a novas tecnologias, tendências e conexões de mercado, fortalecendo os negócios locais e impulsionando o desenvolvimento econômico do Acre. Essa missão, viabilizada com o apoio essencial do Sebrae, reafirma o compromisso de ambas as instituições com o fomento ao empreendedorismo, à inovação e à competitividade do setor”, concluiu Takahara.

A missão empresarial conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel.

