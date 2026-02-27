Conecte-se conosco

Bocalom convoca população para ato “Acorda, Brasil” no próximo domingo (1º) no Lago do Amor, em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

Mobilização nacional organizada por lideranças do PL e apoiadores de Bolsonaro terá manifestação simultânea na capital acreana

O prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom (PL) , divulgou um vídeo nas redes sociais convocando a população acreana para participar do movimento “Acorda, Brasil”, que será realizado neste domingo (1º), a partir das 15h, no Lago do Amor, na capital acreana .

Na gravação, Bocalom aparece ao lado do vereador João Marcos Luz (PL) e convida famílias e apoiadores para o ato, que acontece de forma simultânea a manifestações em outras cidades do país. “Vamos defender o ser humano”, disse o vereador ao incentivar a participação popular .

O ato em Rio Branco integra a mobilização nacional “Acorda, Brasil”, convocada por lideranças do Partido Liberal e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, com concentração principal prevista para a avenida Paulista, em São Paulo .

Veja o vídeos:

Cotidiano

Paraná Pesquisa: para 52,2% dos eleitores, Lula não merece reeleição

Publicado

2 horas atrás

em

27 de fevereiro de 2026

Por

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto
Presidente da Repúplica Luiz Inácio Lula da Silva faz joinha durante discurso em evento de governo - Metrópoles

Para mais da metade dos eleitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não merece ser reeleito nas disputas presidenciais de 2026, diz pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa, divulgada nesta sexta-feira (27/2).

Segundo o levantamento, 52,2% dos eleitores entrevistados acreditam que Lula não merece um novo mandato, enquanto 43,9% afirmaram que o petista merece uma reeleição em 2026. Até 3,9% dos entrevistados não souberam opinar sobre o questionamento.

A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira (27/2)

Para o levantamento, foram entrevistados 2.080 eleitores entre 22 e 25 de fevereiro, por meio de entrevistas pessoais e domiciliares. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Cotidiano

Governo do Acre entrega 382 títulos definitivos e amplia alcance da regularização fundiária em Cruzeiro do Sul

Publicado

5 horas atrás

em

27 de fevereiro de 2026

Por

Em solenidade marcada por emoção, reconhecimento, justiça social e transformação de histórias de espera em conquistas reais, o governo do Acre promoveu, na manhã desta sexta-feira, 27, a entrega de 382 títulos definitivos em Cruzeiro do Sul. Beneficiando moradores urbanos, rurais e representantes de entidades religiosas, a ação foi desenvolvida por meio do Instituto de Terras (Iteracre), no âmbito dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal.

Beneficiando moradores de áreas urbanas, rurais e entidades religiosas, Iteracre efetiva entrega de 382 títulos definitivos. Foto: Marcos Santos/Secom

Ao todo, foram entregues 364 títulos urbanos a famílias dos bairros 25 de Agosto e Copacabana, dez títulos rurais a moradores do Polo Agroflorestal de Cruzeiro do Sul e oito títulos a entidades religiosas. A solenidade foi realizada no auditório da Escola Estadual Professor Flodoardo Cabral, reunindo população beneficiada e autoridades.

Grande participação popular marca solenidade de entrega em Cruzeiro do Sul. Foto: Marcos Santos/ Secom

O título definitivo garante que o imóvel pertence oficialmente à família, trazendo segurança, valorização e tranquilidade. Com o documento em mãos, os beneficiados podem investir, buscar financiamento e planejar o futuro com mais confiança.

Governador prestigia solenidade de entrega de títulos definitivos. Foto: Marcos Santos/ Secom

Política pública que transforma realidades

Durante o evento, o governador Gladson Camelí destacou que a regularização fundiária é uma das políticas públicas mais transformadoras do Estado.

“Nossa administração está empenhada em conceder cidadania e direitos iguais a todos os cidadãos, visando diminuir as desigualdades. Neste momento, estamos entregando 382 títulos de propriedade, abrangendo áreas urbanas e rurais, o que beneficiará 382 famílias. Este é um investimento que conta com a parceria e o apoio do Iteracre, ao qual agradeço, em especial à Gabriela, por sua colaboração. O programa ‘Minha Casa’ é uma iniciativa nossa, que já proporcionou a entrega de mais de dez mil títulos em todo o estado. Assim, dez mil famílias têm agora a documentação de suas residências, um ato que promove a cidadania e valoriza as pessoas. Nosso compromisso é com o bem-estar da população”, afirmou.

“Estamos dando dignidade às pessoas; ninguém faz nada sozinho, isso é fruto de uma integração de poderes”, afirmou Camelí. Foto: Marcos Santos /Secom

O chefe do Executivo também ressaltou a satisfação de retornar a Cruzeiro do Sul para mais uma entrega histórica: “Por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal, o governo tem promovido cidadania e fortalecido a economia com a entrega de milhares de títulos nos 22 municípios do Acre”.

Beneficiada recebe título definitivo durante solenidade em Cruzeiro do Sul. Foto: Marcos Santos/ Secom

A vice-governadora Mailza Assis enfatizou que a regularização fundiária impacta diretamente o desenvolvimento econômico e social do município. “Hoje, 382 famílias estão sendo contempladas com a entrega de seus títulos definitivos. Ao longo da gestão, mais de dez mil famílias já foram beneficiadas, o que demonstra nosso compromisso em cuidar das pessoas e assegurar a regularização de suas propriedades, fundamental para sua tranquilidade e estabilidade”, declarou.

“Estamos garantindo justiça social e segurança jurídica, além de realizar o sonho da população de ter a posse legal de suas terras”, disse a vice-governadora. Foto: Marcos Santos/Secom

A presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, explicou que o processo de regularização envolve um trabalho técnico, jurídico e social minucioso. “Foi na gestão do governador Gladson Camelí, com o apoio da vice-governadora Mailza Assis, que o Acre retomou a regularização fundiária na zona rural, instituindo o programa Minha Terra Legal para garantir segurança jurídica às famílias. Em Cruzeiro do Sul, já são mais de R$ 16 milhões investidos na regularização de imóveis e na entrega de títulos definitivos. A iniciativa assegura o direito à moradia, facilita o acesso ao crédito e pode valorizar os imóveis em até 30%, fortalecendo tanto as famílias quanto o desenvolvimento do município”, explicou.

Gabriela Câmara: “A regularização fundiária segue com cronograma em análise para alcançar novos bairros, fruto de uma atuação conjunta entre Estado, Município e instituições parceiras”. Foto: Marcos Santos/Secom

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, participou da solenidade e ressaltou a importância da parceria entre Estado, Município e demais órgãos envolvidos.

“Desde 2019, na gestão do governador Gladson Camelí, o governo tem trabalhado para garantir dignidade por meio da entrega de títulos de propriedade em todo o estado, contemplando áreas urbanas, rurais e entidades religiosas. Muitas famílias não teriam condições de arcar com os custos da regularização, e é graças à parceria com o Tribunal de Justiça e demais instituições que essa política se torna possível. Ao receber o título, a pessoa não ganha apenas um documento, mas a garantia legal de que a casa ou a terra é realmente sua, o que traz segurança, dignidade e, na zona rural, acesso a financiamento para fortalecer a agricultura familiar e gerar novos investimentos”, disse.

Nicolau Júnior: “A Assembleia Legislativa, Casa do Povo, é responsável por fiscalizar o Executivo e fico extremamente satisfeito ao ver um investimento que chega diretamente à população”. Foto: Marcos Santos/ Secom

A ação contou com a participação integrada do governo do Estado do Acre, do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), do Tribunal de Justiça, da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul e do Cartório de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos do município. A atuação conjunta das instituições foi fundamental para garantir a segurança jurídica, a legalidade dos procedimentos e a efetivação da entrega dos títulos, fortalecendo a parceria entre os poderes e assegurando que o direito à propriedade fosse reconhecido de forma legítima e transparente.

Iniciativa beneficia famílias de todo o território acreano. Foto: Marcos Santos/ Secom

Emoção de quem aguardava ansioso pelo documento

Para Ermesson Santiago, morador do bairro 25 de Agosto há mais de 25 anos, o momento foi de alívio: “Primeiramente, devemos agradecer a Deus e, em seguida, ao nosso governador Gladson Camelí, por este importante trabalho relacionado à entrega dos títulos. Para nós, beneficiados, representa maior segurança sobre a posse da terra. Isso fortalece a integridade de todo o nosso patrimônio, trazendo uma grande melhoria”, analisou.

Ermesson Santiago: “Com a documentação gratuita, famílias realizam o sonho do título definitivo e garantem segurança para o futuro”. Foto: Marcos Santos/ Secom

Impacto social e desenvolvimento

Com investimento total de R$ 4,5 milhões, a ação fortalece a política estadual de regularização fundiária, ao garantir segurança jurídica às famílias, promover a valorização dos imóveis, ampliar a inclusão social e contribuir para um planejamento urbano e rural mais eficiente. A iniciativa também impulsiona o desenvolvimento econômico e reforça o papel das comunidades religiosas, assegurando respaldo legal e fortalecendo sua atuação social.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Cotidiano

Rio Branco e Adesg fazem jogo treino no José de Melo

Publicado

5 horas atrás

em

27 de fevereiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Jogo treino será importante para reta final do Estadual

Rio Branco e Adesg disputam nesta sexta, 27, a partir das 15h30, no José de Melo, um jogo treino como parte da preparação visando à reta final da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.

Rio Branco

O Rio Branco, vice-líder da primeira fase do Estadual com 12 pontos e classificado para semifinal, faz o último jogo no dia 7 de março, no Tonicão, contra o Humaitá.

Adesg

A Adesg ocupa a 5ª colocação somando 5 pontos e ainda fará dois jogos contra o Independência e o Santa Cruz. O Leão precisa vencer os dois jogos para poder ter chances de disputar a semifinal do campeonato.

