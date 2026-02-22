Bocalom confirma que PL comunicou apoio a Mailza e negocia filiação ao PSDB ou Avante: “Minha candidatura é irrevogável”

Prefeito de Rio Branco afirma que dirigente do partido o informou sobre decisão de priorizar reeleição de Márcio Bittar ao lado da vice-governadora; gestor tem até março para definir nova legenda

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), disse na manhã deste domingo (22) que está ciente há dias sobre a posição do seu partido de apoiar a candidatura à reeleição da vice-governadora Mailza Assis (PP). “O Edson (Siqueira, dirigente do PL) tinha comunicado a minha pessoa e ao Valtim”, contou Bocalom . Por essa razão, vem considerando se filiar a outras legendas para disputar as eleições, uma vez que sua candidatura, segundo garantiu, é irrevogável.

O anúncio do PL, há dois dias, de que seguirá com o governo Gladson Cameli (PP) e, consequentemente, com apoio garantido à reeleição de Mailza, não desestimulou o prefeito da capital a disputar o governo. Bocalom também não criou qualquer antipatia sobre o fato de o partido Liberal ter decidido priorizar a candidatura à reeleição do senador Márcio Bittar ao lado de Mailza.

Planos para a nova legenda

Para seguir com o projeto de sua candidatura, Bocalom e seu time estão conversando com pelo menos dois partidos: o PSDB e o Avante. Ambos, segundo ele, têm interesse em tê-lo. Apesar de ter disputado cinco eleições pelos tucanos, Bocalom não dá importância a mais a nenhum dos dois, tratando as siglas com o mesmo peso nas negociações.

O prefeito tem todo o mês de março para decidir onde se filiar. Conforme afirmou ao sair da missa na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, não haverá recuo sobre a ideia de disputar o governo.

O prefeito também negou qualquer possibilidade de abrir mão da disputa ao governo para concorrer ao Senado, como tem sido especulado nos bastidores políticos.

“Sou candidato ao governo em qualquer cenário, pode ser pelo PSDB ou pelo AVANTE. Não tem recuo”, reforçou em outras declarações.

Movimento político

A movimentação nos bastidores do PSDB provocou reação imediata do Palácio Rio Branco. Após vir à tona que o partido estaria inclinado a apoiar a pré-candidatura de Bocalom por se sentir preterido na base governista, Mailza Assis adotou tom de conciliação, mas afirmou que “conversas a nível nacional estão sendo realizadas diariamente” para garantir a manutenção das alianças.

Enquanto isso, a direção nacional do PL deve priorizar a eleição de senadores nos estados, o que representa uma negativa de legenda para a candidatura de Bocalom ao governo do Acre.

