Bocalom confirma inauguração do viaduto Mamédio Bittar para 20 de março e se prepara para desincompatibilização

Prefeito de Rio Branco divulga fase final das obras em vídeo nas redes sociais; prazo para deixar o cargo vai até 4 de abril

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (sem partido), afirmou que as obras do viaduto Mamédio Bittar, localizado em frente à sede da AABB, estão na fase final e devem ser concluídas para inauguração prevista no próximo dia 20 de março.

A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, o prefeito passa de carro pelo local enquanto trabalhadores atuam na finalização da obra.

“Minha gente, olha o pessoal está trabalhando aqui nesse sábado para aprontar tudo para a gente poder inaugurar, se Deus quiser, dia 20, sexta-feira que vem, o nosso viaduto Mamédio Bittar aqui na AABB”, afirmou Bocalom na gravação.

Desincompatibilização

O prefeito também se prepara para deixar o cargo no início de abril, prazo limite estabelecido pela legislação eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), gestores ordenadores de despesas que pretendam disputar as eleições deste ano devem se afastar dos cargos até o dia 4 de abril.

A medida, chamada de desincompatibilização, busca garantir igualdade de oportunidades ao evitar que futuros candidatos utilizem a estrutura pública e recursos para obter vantagens eleitorais diante dos concorrentes. Caso o afastamento não seja cumprido, esses possíveis candidatos passam a ser considerados inelegíveis.

Cenário político

Mesmo ainda sem partido definido, Bocalom já declarou publicamente que pretende disputar o governo do Acre nas eleições de 2026. O prefeito busca uma nova legenda desde que o Partido Liberal (PL) sinalizou que compreenderia sua possível saída para viabilizar a candidatura ao governo por outra sigla.

Em fevereiro, o PL-AC divulgou carta pública afirmando ter orgulho de contar com Bocalom em seus quadros, mas ressaltando que, caso ele opte por buscar outra legenda, a decisão será compreendida pela direção partidária. O partido reforçou que sua prioridade é apoiar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência e trabalhar pela reeleição do senador Márcio Bittar.

Bocalom declarou na ocasião que mantém o compromisso com o campo conservador e que seguirá alinhado ao projeto político da direita, independentemente do partido pelo qual venha a disputar a eleição.

Relacionado

Comentários