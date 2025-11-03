Acre
Bocalom autoriza diárias internacionais para participação na COP30
A Prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 03, o Decreto nº 3.031, que estabelece, de forma excepcional e temporária, a referência internacional para a concessão de diárias aos representantes do município na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em novembro, na cidade de Belém, no Pará.
Assinado pelo prefeito Tião Bocalom (PL), o decreto reconhece a importância da participação institucional de Rio Branco em um dos maiores eventos globais sobre meio ambiente e mudanças climáticas, que reunirá líderes mundiais, autoridades e instituições dedicadas ao enfrentamento da crise climática.
De acordo com o texto, a medida visa fortalecer parcerias, compartilhar boas práticas e captar recursos voltados ao desenvolvimento sustentável e à proteção ambiental. O documento também considera o aumento dos custos logísticos e operacionais durante o período do evento, situação reconhecida pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, que decidiu majorar, de forma excepcional, os valores de diárias para os participantes da conferência.
O decreto destaca ainda que o prefeito Tião Bocalom será painelista convidado no evento, participando do Painel da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), na chamada “Zona Verde” da COP30, com o tema “Territórios em Ação: Articulação Municipal e Multissetorial para a Ação Climática”.
O decreto tem validade somente até o término da COP30 e regulamenta a concessão de diárias a agentes políticos e servidores públicos municipais designados para representar oficialmente a capital acreana no evento.
Comentários
Acre
Homem monitorado pela Justiça é encontrado morto com sinais de espancamento em Tarauacá
Corpo de Gilberlândio de Castro Souza foi achado próximo ao Mercado Municipal com marcas de violência na cabeça
O monitorado da Justiça Gilberlândio de Castro Souza, de 40 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (3), na Rua Quintino Bocaiuva, no bairro Centro, em Tarauacá, interior do Acre.
Segundo informações da Polícia Militar, um morador que passava próximo ao aterro do Mercado Municipal, por volta das 6h30, percebeu o corpo caído no chão com marcas de violência, especialmente na região da cabeça.
Os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, confirmaram o óbito. A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal, que encontrou um pedaço de madeira e uma faca próximos ao corpo — ambos com resquícios de sangue. A suspeita é de que esses objetos tenham sido usados no crime.
Após os procedimentos de praxe, o corpo foi recolhido e levado ao necrotério do município.
A Polícia Civil de Tarauacá já deu início às investigações para descobrir a motivação do homicídio e verificar se houve mais de um envolvido na morte de Gilberlândio.
Comentários
Acre
Vítimas de violência doméstica são resgatadas em operação no Alto Rio Envira
Suspeito tentou incendiar casa com família dentro e foge pela mata; polícia investiga possível estupro de vulnerável
A Polícia Civil de Feijó, em uma ação conjunta com o Conselho Tutelar, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, realizou no feriado de Finados (2) o resgate dramático de uma mulher e suas filhas vítimas de grave violência doméstica. A operação ocorreu no Seringal Novo Porto, zona rural do Alto Rio Envira.
A denúncia, recebida pelo Conselho Tutelar, apontava que o companheiro da vítima teria tentado atear fogo na residência com a esposa e os filhos no interior. A gravidade da situação mobilizou imediatamente as forças de segurança.
Ao notar a aproximação das equipes, o suspeito conseguiu fugir pela mata e, até o momento, não foi localizado. Durante o atendimento, as autoridades confirmaram sinais de agressões físicas e psicológicasna mulher e nas crianças, um quadro corroborado por familiares.
O caso ganhou contornos ainda mais graves com o surgimento de indícios de um possível crime de estupro de vulnerável, supostamente cometido pelo agressor contra a enteada de 12 anos.
A Polícia Civil garantiu que as vítimas foram retiradas do local em segurança e estão sob proteção. As investigações prosseguem para localizar o autor e garantir que ele responda pelos crimes cometidos.
Comentários
Acre
Feirão Limpa Nome começa hoje com até 99% de desconto para negociar dívidas
Ação reúne 1.600 empresas e permite parcelas de menos de R$ 10; negociação vai até 30 de novembro e pode ser feita online ou nos Correios
Começa nesta segunda-feira (3) o Feirão Limpa Nome, oportunidade para 80 milhões de brasileiros inadimplentes – maior marca da história – renegociarem suas dívidas com descontos que podem chegar a 99%. A ação, que segue até 30 de novembro, reúne mais de 1.600 empresas, incluindo bancos, operadoras de telefone e varejistas, oferecendo a chance de usar o 13º salário para limpar o nome.
As negociações podem ser feitas gratuitamente pela internet, aplicativo ou presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios. Segundo as empresas participantes, existem opções de parcelas mensais inferiores a R$ 10.
O feirão atende tanto quem já está com o nome negativado quanto quem tem dívidas em aberto mas ainda não foi para o cadastro de inadimplentes, permitindo evitar o bloqueio de crédito. No Brasil, as dívidas com bancos e cartões representam 27,02% do total, seguidas por contas básicas como luz e água (21,33%).
Serviço:
Feirão Serasa Limpa Nome 2025
- Quando: de 3 a 30 de novembro
- Site: www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/
- Pode ser também pelo aplicativo ou presencialmente nas mais de 7 mil agências dos correios
Você precisa fazer login para comentar.