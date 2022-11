Bocalom agradece equipe da Saúde por zerar fila de pequenas cirurgias

Nos dias 29 e 30 de novembro, o Sebrae no Acre realizará Seminário e Rodada de Acesso ao Crédito em Brasileia, por meio do programa Sebrae Mais Finanças. O objetivo é contribuir para a ampliação de acesso a recursos e serviços financeiros, além de promover orientação de gestão financeira, desta forma, contribuindo com a geração de um ambiente de negócios mais competitivo.

O evento contará com apoio do Senac, e com a presença das seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Bradesco, Sicredi e Sicoob.

Obter crédito é a principal dificuldade dos empresários, fazendo com o que o crescimento das empresas fique limitado. Diante dessa situação, o Sebrae realizará os eventos como forma de aproximar as empresas locais das instituições financeiras, ofertando também suporte a eles, como consultas financeiras e atendimentos relacionados a outras áreas de seus negócios.

A iniciativa acontecerá em três etapas, onde a primeira, que antecede o evento, é o contato porta-a-porta com os empresários de cada região. Colaboradores e consultores apresentarão informações consistentes sobre o que eles poderão alcançar ao participar desta oportunidade.

As etapas seguintes incluem o Seminário de Crédito, onde os bancos irão apresentar seus principais produtos e serviços financeiros, e a Rodada de Crédito, que será a aproximação do empresário com um agente financeiro, para que ele possa investir em seu negócio ou quitar débitos acumulados.

Os consultores do Sebrae darão suporte e orientações aos empreendedores antes, durante e depois da Rodada de Crédito, para a melhor utilização das opções disponíveis para cada negócio.

Mais informações:

Seminário de Acesso ao Crédito – 29/11, às 18h

Local: Senac (Rua Maria Anunciação Paula Moreira)

Rodada de Crédito – 30/11, das 8h às 16h

Local: Escritório Regional do Sebrae (Av. Rui Lino, 698, Galeria Chami, Centro)

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários