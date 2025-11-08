Extra
Boato sobre confronto entre facções é desmentido pela Segurança Pública em Assis Brasil
Mensagens que circularam em grupos de WhatsApp alertavam para supostos ataques a partir das 19h; Sejusp e Gefron descartam ameaça e apuram responsáveis pela disseminação da fake news
A cidade de Assis Brasil, na fronteira do Acre com Peru e Bolívia, foi alvo de tensão na noite deste sábado (8) após a circulação de mensagens falsas em grupos de redes sociais alertando para um suposto confronto entre facções criminosas. O conteúdo orientava moradores a não saírem de casa a partir das 19h, alegando risco de ataques.
Diante da repercussão do boato, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), iniciou diligências para apurar a origem das mensagens e confirmou que se tratava de fake news.
A pasta informou que equipes foram mobilizadas e pontos estratégicos da cidade receberam reforço policial como medida preventiva, com o objetivo de garantir a tranquilidade da população.
As autoridades também investigam os responsáveis pela disseminação do conteúdo falso. Segundo a Sejusp, os envolvidos poderão responder criminalmente, com base na legislação que prevê punições para crimes contra a honra — como calúnia, difamação e injúria — além de comunicação falsa de crime e divulgação de informações que gerem pânico social.
Em nota oficial, o órgão reforçou que não há indícios de qualquer ameaça real à segurança na cidade e orientou a população a não compartilhar mensagens sem verificação prévia.
A Polícia Civil segue com os trabalhos investigativos para identificar os autores da disseminação do boato.
VEJA NOTA OFICIAL ABAIXO
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) através do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron), vem a público desmentir o aviso que circula sobre a possibilidade de conflitos entre grupos criminosos no município Assis Brasil.
Esclarecemos que não há confirmação de qualquer situação que justifique o temor expresso no comunicado. As forças de segurança estão em constante ação, monitorando a situação e garantindo a ordem pública. O Gefron e outras forças de segurança estão ativamente patrulhando a área e realizando operações preventivas para garantir a segurança da população.
Reiteramos que a população pode seguir suas atividades normalmente, pois a Secretaria está comprometida com a proteção e segurança de todos. Qualquer informação que não venha diretamente de fontes oficiais deve ser tratada com cautela.
Agradecemos a colaboração de todos e reforçamos o nosso compromisso em manter a segurança no estado do Acre.
Índia manchineri sofre escalpelamento ao operar draga no rio Acre, em Assis Brasil
Vítima foi resgatada em estado grave e transferida para atendimento especializado em Rio Branco
Uma jovem de 20 anos sofreu um acidente de extrema gravidade enquanto trabalhava na operação de uma draga no rio Acre, na região do bairro Bela Vista, em Assis Brasil, na fronteira do Brasil com o Peru. A vítima foi identificada como Wuali Castro Salomão Manchinéri.
De acordo com informações preliminares, os cabelos da jovem ficaram presos no maquinário durante o funcionamento do equipamento, ocasionando o arrancamento do couro cabeludo. Sem conseguir se soltar, ela permaneceu presa à estrutura da draga até que pessoas que estavam no local acionassem socorro.
O resgate foi mobilizado após um homem que presenciou o acidente entrar em contato com um amigo por telefone, solicitando o acionamento imediato de uma ambulância. Wuali recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, posteriormente, foi encaminhada ao hospital de Brasiléia.
Devido à complexidade dos ferimentos e à necessidade de atendimento especializado não disponível na unidade regional, a paciente será transferida em caráter de urgência para Rio Branco, onde seguirá em acompanhamento médico intensivo.
O estado de saúde da jovem é considerado delicado. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.
Jovem morre após colisão com caminhonete na AC-10, em Porto Acre
Impacto arremessou motociclista contra o para-brisa e teto do veículo; motorista fez teste do bafômetro, que deu negativo
O jovem Ruan Rhiler Rodrigues Santos, de 23 anos, acadêmico de direito e árbitro de futebol, morreu em um grave acidente de trânsito na manhã deste sábado (8), no km 18 da rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre, na divisa entre os municípios de Rio Branco e Porto Acre.
Segundo informações de testemunhas, Ruan trafegava em uma motocicleta Honda Titan vermelha, no sentido Vila do Incra, quando foi atingido por uma caminhonete Toyota SW4 preta, conduzida por um homem de 47 anos. A violência do impacto projetou a vítima contra o para-brisa e o teto do veículo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito do motociclista.
A área foi isolada pela Polícia Militar para preservação da cena. A motocicleta e a parte frontal da caminhonete ficaram destruídas. O Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento de Polícia Técnico-Científico realizaram os procedimentos de perícia e remoção do corpo.
O motorista da caminhonete permaneceu no local, foi submetido ao teste do bafômetro — que apresentou resultado negativo para consumo de álcool — e, em seguida, conduzido à Delegacia Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.
Vereador questiona acúmulo de funções e pede apuração sobre plantões médicos em Brasiléia
Parlamentar cobra transparência nas escalas e relata denúncias de profissionais atuando simultaneamente em dois postos, clínica e faculdade na Bolívia
O vereador Zemar Gerônimo (PL) usou a tribuna da Câmara de Brasiléia, nesta semana, para pedir rigor na fiscalização da rede pública de saúde após receber denúncias sobre possível acúmulo irregular de funções por médicos no município. Segundo o parlamentar, há relatos de profissionais que estariam cumprindo plantões no hospital e em unidade básica de saúde ao mesmo tempo, mantendo consultório particular e ministrando aulas em uma faculdade na Bolívia.
Durante o pronunciamento, que durou cerca de 15 minutos, Zemar ressaltou que não formaliza acusação, mas cobrou apuração dos fatos e maior transparência na divulgação das escalas médicas. “Só Deus é onipresente. É impossível um corpo ocupar dois espaços ao mesmo tempo”, afirmou.
O vereador também mencionou a necessidade de melhorias na saúde pública local, afirmando que a Câmara tem recebido constantes reclamações da população. “Somos nós que estamos na ponta e recebemos o clamor da população”, disse, ao solicitar que o Estado e a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizem publicamente as escalas de serviço dos profissionais.
Zemar reforçou que a função do Legislativo é fiscalizar e que a investigação é necessária para assegurar a garantia do atendimento à população e a correta aplicação dos recursos públicos.
VEJA VÍDEO:
