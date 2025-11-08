Boato sobre confronto entre facções é desmentido pela Segurança Pública em Assis Brasil

Mensagens que circularam em grupos de WhatsApp alertavam para supostos ataques a partir das 19h; Sejusp e Gefron descartam ameaça e apuram responsáveis pela disseminação da fake news

A cidade de Assis Brasil, na fronteira do Acre com Peru e Bolívia, foi alvo de tensão na noite deste sábado (8) após a circulação de mensagens falsas em grupos de redes sociais alertando para um suposto confronto entre facções criminosas. O conteúdo orientava moradores a não saírem de casa a partir das 19h, alegando risco de ataques.

Diante da repercussão do boato, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), iniciou diligências para apurar a origem das mensagens e confirmou que se tratava de fake news.

A pasta informou que equipes foram mobilizadas e pontos estratégicos da cidade receberam reforço policial como medida preventiva, com o objetivo de garantir a tranquilidade da população.

As autoridades também investigam os responsáveis pela disseminação do conteúdo falso. Segundo a Sejusp, os envolvidos poderão responder criminalmente, com base na legislação que prevê punições para crimes contra a honra — como calúnia, difamação e injúria — além de comunicação falsa de crime e divulgação de informações que gerem pânico social.

Em nota oficial, o órgão reforçou que não há indícios de qualquer ameaça real à segurança na cidade e orientou a população a não compartilhar mensagens sem verificação prévia.

A Polícia Civil segue com os trabalhos investigativos para identificar os autores da disseminação do boato.

VEJA NOTA OFICIAL ABAIXO

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) através do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron), vem a público desmentir o aviso que circula sobre a possibilidade de conflitos entre grupos criminosos no município Assis Brasil.

Esclarecemos que não há confirmação de qualquer situação que justifique o temor expresso no comunicado. As forças de segurança estão em constante ação, monitorando a situação e garantindo a ordem pública. O Gefron e outras forças de segurança estão ativamente patrulhando a área e realizando operações preventivas para garantir a segurança da população.

Reiteramos que a população pode seguir suas atividades normalmente, pois a Secretaria está comprometida com a proteção e segurança de todos. Qualquer informação que não venha diretamente de fontes oficiais deve ser tratada com cautela.

Agradecemos a colaboração de todos e reforçamos o nosso compromisso em manter a segurança no estado do Acre.

Relacionado

Comentários