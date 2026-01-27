Brasil
Boate Kiss: 13 anos após tragédia, famílias esperam por memorial
Nesta terça-feira (27/1), o incêndio da Boate Kiss, ocorrido no interior do Rio Grande do Sul (RS), em Santa Maria, completa 13 anos. Desde o ocorrido, os familiares das vítimas fazem vigílias em frente ao local onde funcionava a Kiss, primeiro diante das ruínas da boate, e, agora, dos tapumes da obra do memorial às vítima,s que vem sendo construído desde julho de 2024.
A expectativa era de que o local ficasse pronto ainda em 2025, porém o projeto precisou passar por adaptações, porque os limites do terreno eram menores do que o que estava indicado no projeto inicial da obra. Por isso, a construção ficou interrompida entre fevereiro e dezembro de 2025.
Para que a obra pudesse ser retomada, a Prefeitura de Santa Maria incluiu no projeto intervenções no solo, com drenagem para manejo de águas pluviais, aterros controlados e regularização do solo.
O projeto também sofreu uma reclassificação no Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), motivada pela decisão da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) de permitir a futura locação do memorial a terceiros.
Em virtude desse novo uso, foi necessário incorporar medidas adicionais de segurança, como a construção de um corredor lateral com ventilação mecânica forçada, estrutura indispensável para garantir a segunda rota de fuga exigida pelas normativas do Corpo de Bombeiros Militar.
Com o retorno das obras ao final do ano passado, o novo prazo de entrega está previsto para junho de 2026, segundo a prefeitura.
Saldo trágico de 242 mortos
A tragédia deixou , depois que um integrante da banda Gurizada Fandangueira acendeu um artefato pirotécnico dentro da casa noturna. O fogo encostou no teto da boate e se propagou pela espuma tóxica que recobria o teto.
A mãe de uma das vítimas, Marines Barcellos, diz que já está cansada de aguardar pela finalização da obra: “a gente queria descansar. Parece que estamos batendo em uma pedra, bate, bate e não acontece nada. Demorou para ter o julgamento, agora demora pra ter o memorial”.
Além da demora para entrega do memorial, ela critica a demora para a condenação dos réus. O júri do caso Kiss ocorreu somente em 2021, oito anos após a tragédia. Pórem, depois de serem condenados pelo júri, o Tribunal de Justiça gaúcho anulou as condenações, levando o caso para o Supremo Tribunal Federal (STF).
Em setembro de 2024, o ministro Dias Toffoli derrubou a anulação, mas as condenações voltaram a valer com penas reduzidas, de cerca de 20 para 10 anos.
Como será o memorial
O memorial terá um jardim circular com 242 pilares de madeira, cada um com o nome de uma das vítimas.
De acordo com informações da prefeitura local, o memorial contará também com espaços para exposições e atividades alusivas à tragédia: “O memorial terá 383,65m² de área total construída distribuída em um único pavimento e inclui sala de escritório, sala multiúso, auditório, banheiros masculino e feminino, acessos ao auditório, depósito, área técnica, varanda e jardim. A construção terá uma estrutura mista de concreto armado e de madeira laminada colada (MLC).”
Para as famílias, que aguardam desde 2013 pelo memorial, a conclusão da obra representa muito mais do que um espaço físico.
“As memórias estão ali para serem lembradas e não deixarem a história morrer, além de contribuir para a prevenção [de novas tragédias]”, explica Flávio Silva, pai de uma das vítimas e presidente da AVTSM.
Brasil
Gasolina mais barata? Veja quanto o preço deve cair na bomba
O preço do litro da gasolina deve ficar R$ 0,09 mais barato nos postos. A estimativa é da Warren Investimentos e foi divulgada nesta terça-feira (27/1).
A queda é consequência da redução no valor cobrado pela Petrobras pela chamada “gasolina A” vendida às distribuidoras, anunciada pela estatal nessa segunda-feira (26/1).
A Petrobras informou que reduzirá em 5,2% o preço do litro da gasolina A para as distribuidoras, medida que entrou em vigor a partir desta terça. Com isso, o valor por litro cai de R$ 2,71 para R$ 2,57, uma diminuição de R$ 0,14 no atacado.
No varejo — ou seja, na bomba dos postos — a Warren Investimentos estima um recuo médio de 1,54%, o equivalente a R$ 0,09 por litro.
O preço médio de revenda da gasolina comum no Brasil ficou em R$ 6,33 de 18 a 24 de janeiro de 2026, conforme indicam os dados pesquisados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). O preço, no entanto, variava de R$ 5,28 a R$ 9,29.
Histórico
Desde junho de 2025, a Petrobras já anunciou três diminuições, todas elas na casa dos 5%. Em 2025, foram duas reduções no preço da gasolina. A primeira foi realizada em 2 de junho. O preço do produto repassado pela Petrobras às refinarias foi diminuído em 5,6% e passou a vigorar o valor médio por litro de R$ 2,85. A redução foi de R$ 0,17 por litro.
Brasil
IBGE sofre debandada de cargos às vésperas da divulgação do PIB
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vive mais um embate entre servidores e a direção do órgão às vésperas da divulgação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil de 2025, prevista para o início de março.
Na última segunda-feira (19/1), a diretoria determinou a exoneração da coordenadora de Contas Nacionais, Rebeca Palis, em um ato considerado sem justificativa. O departamento é responsável por calcular grandes indicadores da economia, como o PIB, dados sobre renda, investimentos, entre outros. A então gestora estava à frente da função há 11 anos.
Após a saída, outros três servidores da mesma área entregaram cargos em solidariedade a Palis. São eles: Cristiano Martins, gerente de Bens e Serviços do IBGE e vice da Coordenação de Contas; Claudia Dionísio, gerente das Contas Nacionais Trimestrais; e Amanda Tavares, gerente substituta.
O Metrópoles apurou que os técnicos se comprometeram a permanecer nos postos, e contribuirão com a transição de cargos até a divulgação do próximo PIB Trimestral. Eles devem ser realocados para outras funções no instituto.
Críticas
O Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE (Assibge) questiona decisões da atual diretoria, comandada pelo professor e economista Marcio Pochmann. Segundo Clician do Couto Oliveira, dirigente da entidade, a saída de Rebeca se soma a outras exonerações que vêm ocorrendo de forma “injustificada”.
No ano passado, a direção também promoveu desligamentos no Centro de Documentação e Disseminação de Informações (CDDI), substituindo quadros com anos de experiência por servidores recém-aprovados no Concurso Nacional Unificado (CNU).
“[O IBGE] vem em uma sequência de exonerações em cargos de confiança, todos sem justificativa, na mesma toada. É um órgão público, então os atos têm que ter transparência, publicidade”, avalia Couto Oliveira, ao Metrópoles.
A executiva da Assibge ainda critica a falta de um plano de transição para continuidade dos trabalhados na Coordenação de Contas. “Essa transmissão de cargo precisa estar acompanhada por um plano de transição e isso não foi acordado”, ressaltou.
Em um comunicado, o IBGE informou que o servidor Ricardo Montes de Moraes será o novo coordenador de Contas Nacionais. Ainda segundo o órgão, o cronograma de transição entre a atual e o futuro coordenador está em andamento, “garantindo o cumprimento integral do Plano de Trabalho e plenamente o cronograma de divulgações para o ano de 2026”.
Brasil
Flávio celebra encontro com Netanyahu durante conferência em Israel
O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), participou, nessa segunda-feira (27/1), com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, da Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo. Em publicação, Flávio agradeceu o convite para participar da conferência e publicou sequência de fotos do encontro.
O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) também esteve presente no evento.
Flávio publicou no X que foi uma honra se encontrar o Netanyahu e com “autoridades que levam a sério a defesa da vida, da liberdade e da verdade”.
“O combate ao antissemitismo é uma responsabilidade de todos nós. O Brasil precisa estar ao lado das nações que não se calam diante do ódio e da perseguição”, afirmou o filho 01 de Jair Bolsonaro.
Fico muito grato pelo convite para participar da Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo em Israel.
Foi uma honra me encontrar com o primeiro-ministro @netanyahu e com autoridades que levam a sério a defesa da vida, da liberdade e da verdade.
O combate ao… pic.twitter.com/ZXNw0X7mhq
— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 27, 2026
Eduardo Bolsonaro também usou as redes sociais para celebrar o encontro e o retorno do último corpo que ainda estava sendo mantido refém em Gaza.
“No Brasil, as pessoas não têm ideia — nem poderiam — do que aconteceu ontem nos corações dos israelenses. Em 26 de janeiro de 2026, Israel recebeu de volta o último corpo que ainda estava sendo mantido como refém em Gaza: o do herói Ran Gvili, que matou 14 terroristas no 7/OUT/2023, seguiu em combate mesmo com o braço quebrado”, escreveu o ex-deputado.
🇮🇱🤝🇧🇷A reunião bilateral com o Primeiro-Ministro @netanyahu foi muito, mas muito especial!
No Brasil as pessoas não têm ideia – e nem poderiam – do que ocorreu ontem no coração dos israelenses.
Em 26/JAN/2026 retornou para Israel o último corpo ainda sequestrado em Gaza, o do… pic.twitter.com/txU60iftAe
— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 27, 2026