Bloqueios em Cobija não impedem abastecimento regular de combustível em bombas estaduais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para todo o Acre, válido até às 10h desta sexta-feira (14). O aviso, de alto grau de perigo, prevê volumes de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos fortes, que podem atingir velocidades de 60 a 100 km/h.

De acordo com o Inmet, as condições climáticas aumentam os riscos de alagamentos, quedas de galhos de árvores, cortes de energia elétrica e descargas atmosféricas. O Centro Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) reforça que o estado permanece sob influência de umidade elevada e ar frio, fatores que contribuem para a formação de extensas áreas de nebulosidade.

A previsão para esta sexta-feira indica céu nublado a encoberto em todo o Acre, com pancadas de chuva e trovoadas, principalmente durante a tarde. A umidade relativa do ar deve variar entre 95% pela manhã e 60% no período da tarde. Em Cruzeiro do Sul, as temperaturas devem oscilar entre 22°C e 27°C.

As autoridades recomendam que a população redobre a atenção em áreas de risco, evite transitar em locais alagados e fique atenta a possíveis interrupções no fornecimento de energia.