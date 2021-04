A decisão da Bolívia em bloquear sua fronteira com o Brasil, poderá levar muitos problemas ao povo do estado de Pando, que faz divisa com o Acre pelos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia.

O estado vizinho considerado um dos mais pobre da Bolívia, não tem estradas que liguem aos grandes centros, como La Paz, Cochabamba e Santa Cruz, tendo que utilizar as vias terrestres cruzando parte do Peru entrando pelo Acre na fronteira com o município de Assis Brasil, passando por Brasiléia e Epitaciolândia, até passar pela ponte que foi bloqueada neste sábado, dia 10.

Neste dia 11, acontecerá as eleições para escolha dos governadores, e como de praxe, as fronteiras são fechadas para veículos. Com esse bloqueio, os bolivianos que moram no lado brasileiro, correm o risco de não poderem ir votar.

O motivo do bloqueio no lado brasileiro, seria os Decretos publicados pelo presidente bolivianos, visando diminuir o fluxo nas cidades da fronteira, mas, permitiu uma aglomeração muito maior nos comércios no lado brasileiro.

O governo brasileiro por sua vez, está suas fronteiras abertas e para estudantes e comerciantes de forma em geral que tem negócios no lado boliviano, tem registrado prejuízos com as medidas.

Como forma de chamar atenção das autoridades de ambos os países, um movimento foi criado no lado brasileiro, bloqueando as pontes que ligam Cobija à Brasiléia e Epitaciolândia, sem data para abertura.

Agentes da Polícia Federal, Gefron e Polícia Militar estão acompanhando o protesto de perto, afim de evitar maiores problemas entre os manifestantes. Nesse caso especificamente, grande parte dos bolivianos também apoiam e pedem que seja resolvido logo de uma vez, como fechar por completo, ou libera totalmente.

