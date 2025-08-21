Acre
Bloqueio na BR-364 gera filas de carros, ônibus e caminhões no Juruá
A BR-364 segue fechada nesta quinta-feira, 21, para o tráfego de veículos e longas filas de carros, caminhões e ônibus se formam no trecho da Vila Santa Luzia, no sentido Cruzeiro do Sul a Rio Branco.
Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local para tentar negociar com os moradores dos ramais e liberar a rodovia.
Os moradores reivindicam melhoria nos ramais 7, 5 e 2, quebra-mola e uma caminhonete para transportar os alunos da escola no ramal 5.
Bocalom surge como forte nome ao governo do Acre em 2026 após aparecer em 2º lugar em pesquisas
Prefeito de Rio Branco é cotado para disputa estadual, mas mantém discurso focado na gestão municipal; cenário político acreano ganha novo protagonista
O prefeito Tião Bocalom (PL) emergiu como forte nome para a sucessão estadual no Acre em 2026, aparecendo em segundo lugar nas recentes pesquisas de intenção de voto divulgadas nesta semana. Apesar do cenário favorável, o prefeito evitou confirmar qualquer candidatura e reforçou que seu foco atual permanece na gestão municipal, onde coordena mais de 100 obras em andamento.
“Tô feliz que na pesquisa a gente aparece bem, mesmo sem falar que sou candidato. O que precisamos é ouvir melhor a população. Nesse momento, como diz o próprio governador, é hora de trabalhar”, afirmou Bocalom, citando projetos como viadutos e casas populares em parceria com o governo federal e Caixa Econômica. Uma decisão sobre eventual candidatura, segundo ele, ficará para o futuro.
O senador Márcio Bittar (PL), aliado político do prefeito, endossou a postura: “Quem tem cargo tem que se preocupar, em primeiro lugar, em dar conta do mandato. O prefeito tem uma cidade para cuidar e está entregando resultados”. Bittar não descartou um protagonismo de Bocalom na eleição estadual, sinalizando que o desempenho na capital pode naturalmente projetá-lo para um papel maior.
O cenário político acreano para 2026 segue em aberto, com a vice-governadora Mailza Assis (PP) liderando as pesquisas e Bocalom surgindo como principal alternativa na base governista. A decisão final dependerá das articulações da recém-formada federação União Progressista (União Brasil e PP), da qual o PL é parte integrante.
Governo do Acre sanciona lei que reduz dívida de ICMS de bares e restaurantes
Nova legislação concede redução tributária para estabelecimentos do setor de alimentação com débitos entre 2013 e 2024; medida busca aliviar setor fortemente impactado nos últimos anos
A governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, sancionou a Lei nº 4.643/2025, que concede redução da base de cálculo do ICMS para bares, restaurantes e estabelecimentos similares no fornecimento de refeições. Publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (21), a medida autoriza o Poder Executivo a dispensar o pagamento do imposto relativo à diferença entre a alíquota interna e a carga tributária reduzida de 3,5% para débitos contraídos entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de julho de 2024.
A legislação beneficia inclusive créditos tributários já inscritos em dívida ativa e débitos parcelados, aplicando a redução sobre o saldo remanescente. A dispensa não se aplica a contribuintes do Simples Nacional, salvo exceções previstas na legislação federal. O setor de alimentação fora do lar, que emprega milhares de trabalhadores no Acre, foi um dos mais impactados economicamente nos últimos anos.
A expectativa do governo é que a medida ajude na regularização de pendências fiscais e dê fôlego financeiro aos estabelecimentos, contribuindo para a recuperação econômica do segmento. A lei representa um significativo alívio tributário para um setor estratégico da economia acreana, que enfrenta desafios desde a pandemia e crises econômicas recentes.
Vídeo: Motociclista sofre grave acidente ao desviar de outra moto em Rio Branco
Jovem de 27 anos caiu em barranco e sofreu fratura exposta; condutor que teria causado colisão fugiu sem prestar socorro
O motociclista Leandro Nascimento Conceição, de 27 anos, ficou gravemente ferido após cair em um barranco ao tentar desviar de outra moto, no final da tarde desta quarta-feira (20), no cruzamento da Rua Flamengo com a Rua Mário Maia, no bairro Defesa Civil, região do Tancredo Neves, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, Leandro conduzia uma motocicleta modelo Titan preta no sentido bairro–Centro, quando precisou evitar a colisão com outra moto que saía da Rua Flamengo. Na manobra, acabou invadindo a contramão, entrou em um terreno baldio, derrubou estacas de arame farpado e caiu de uma altura de cerca de dois metros.
O impacto resultou em uma fratura exposta no braço esquerdo e um corte profundo no braço direito.
O motociclista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro. Moradores ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco para exames e possível cirurgia.
A moto de Leandro foi retirada por populares antes da chegada da equipe médica. O caso não foi registrado pela Polícia Militar nem pelo Batalhão de Trânsito, e a identidade do condutor que provocou o acidente permanece desconhecida.
VEJA VÍDEO:
