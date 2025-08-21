Bloqueio na BR-364 gera filas de carros, ônibus e caminhões no Juruá

Prefeito de Rio Branco é cotado para disputa estadual, mas mantém discurso focado na gestão municipal; cenário político acreano ganha novo protagonista

O prefeito Tião Bocalom (PL) emergiu como forte nome para a sucessão estadual no Acre em 2026, aparecendo em segundo lugar nas recentes pesquisas de intenção de voto divulgadas nesta semana. Apesar do cenário favorável, o prefeito evitou confirmar qualquer candidatura e reforçou que seu foco atual permanece na gestão municipal, onde coordena mais de 100 obras em andamento.

“Tô feliz que na pesquisa a gente aparece bem, mesmo sem falar que sou candidato. O que precisamos é ouvir melhor a população. Nesse momento, como diz o próprio governador, é hora de trabalhar”, afirmou Bocalom, citando projetos como viadutos e casas populares em parceria com o governo federal e Caixa Econômica. Uma decisão sobre eventual candidatura, segundo ele, ficará para o futuro.

O senador Márcio Bittar (PL), aliado político do prefeito, endossou a postura: “Quem tem cargo tem que se preocupar, em primeiro lugar, em dar conta do mandato. O prefeito tem uma cidade para cuidar e está entregando resultados”. Bittar não descartou um protagonismo de Bocalom na eleição estadual, sinalizando que o desempenho na capital pode naturalmente projetá-lo para um papel maior.

O cenário político acreano para 2026 segue em aberto, com a vice-governadora Mailza Assis (PP) liderando as pesquisas e Bocalom surgindo como principal alternativa na base governista. A decisão final dependerá das articulações da recém-formada federação União Progressista (União Brasil e PP), da qual o PL é parte integrante.

