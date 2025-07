Bloco “Rolinhas do Coronel” completa 35 anos e arrasta multidão pelas ruas de Brasiléia

Condutor da moto sofreu fraturas ; causas do acidente serão apuradas pelas autoridades

Um motociclista identificado como Francisco Dinaldo Ferreira Lima, de 54 anos, ficou ferido após colidir com uma caminhonete na manhã deste domingo (6), por volta das 11h40, na Avenida Manoel Marinho Monte, no município de Brasiléia, interior do Acre.

De acordo com informações repassadas por testemunhas à Polícia Militar, o acidente ocorreu quando o condutor de uma caminhonete VW Amarok, de cor prata e placas QLZ1A17, tentou cruzar a avenida para acessar um terreno do lado oposto. No momento da conversão, a caminhonete foi atingida lateralmente pela motocicleta Honda NXR 150, de cor preta e placas NCF7816, que seguia no sentido bairro/centro, pilotada por Francisco.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, apresentando fratura na perna e mão direita. Desorientado, ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros no local e o encaminhou ao Hospital Regional do Alto Acre e logo depois foi transferido para a Capital em uma ambulância do SAMU.

Segundo o registro no boletim da Polícia Militar, o motorista da caminhonete Maurício Prete, que sofreu ferimentos leves no braço e perna devido o impacto na porta, teria declarado à guarnição que havia sinalizado a intenção de atravessar a via e acreditava que a motocicleta ainda estava a uma distância segura. No entanto, a dinâmica do acidente será investigada com base na perícia realizada no local.

Agentes do CIFTRAN e da perícia técnica foram acionados para auxiliar na ocorrência. O teste do etilômetro foi oferecido aos dois condutores e ambos apresentaram resultado negativo para ingestão de álcool.

A motocicleta foi deixada sob responsabilidade da autoridade policial, uma vez que nenhum familiar ou conhecido da vítima foi localizado no momento. A Polícia Civil deve dar continuidade à apuração dos fatos para esclarecer as circunstâncias do acidente.

