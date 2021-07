Bittar responde JV: “A pobreza do Estado é o caminho que você e que a Marina deram para o Acre”

Luciano Tavares

A participação do senador Jorge Viana no Papo Informal na quinta-feira passada continua repercutindo no meio político. Dessa vez, o senador Márcio Bittar (MDB) usou suas redes sociais e por meio de um vídeo disse que o petista e Marina Silva estão entre os responsáveis por impor um modelo de desenvolvimento no Acre com base na florestania que resultou em miséria e pobreza.

Bittar se referiu às constantes menções de Viana contra ele, o governador Gladson Cameli, o presidente Jair Bolsonaro e o grupo político que atualmente comanda o Acre. Para Viana, esse grupo ainda não disse a que veio e não apresenta qualquer projeto de desenvolvimento.

“A pobreza do Estado é o caminho que você e que a Marina deram para o Acre antes mesmo de assumir o governo do Estado pela primeira vez. Você vai dizer agora que a pobreza que a gente vê em qualquer bairro de Rio Branco, de Mâncio Lima, Manuel Urbano, do Jordão, um município que para onde a pessoa for ela vai se deparar com uma reserva que vocês apoiaram a criação, num cipoal de leis que vocês patrocinaram que engessaram a nossa economia…. Como agora você e a Marina se posicionaram contra a possibilidade de uma estrada ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa para trazer prosperidade para aquela região. Não Jorge, o que Gladson está fazendo com ajuda incondicional do presidente Jair Bolsonaro é reconstruir as pontes para prosperidade que você dinamitou”, disse o senador.