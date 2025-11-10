Acre
Bittar inclui Acre na CPI do Crime Organizado e Senado vai ouvir procurador e secretário de Segurança
Com André Gonzaga
O senador Márcio Bittar (PL-AC) encaminhou cinco pedidos à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado solicitando a inclusão do Acre nas investigações sobre facções criminosas que atuam em diferentes regiões do país. A proposta do parlamentar visa ouvir representantes e profissionais com atuação direta na região, considerada uma das principais passagens para entrada de entorpecentes e armamentos oriundos de nações vizinhas.
A iniciativa busca ampliar o foco das apurações para as rotas de fronteira no extremo oeste brasileiro, onde organizações como o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro (TCP) têm expandido sua atuação. Bittar argumenta que a localização estratégica do Acre, fazendo fronteira com Peru e Bolívia, torna o estado crucial para o entendimento do funcionamento das redes de tráfico internacional de drogas e armas.
Entre os convidados estão o atual secretário de Justiça e Segurança Pública do estado, coronel José Américo Gaia, e o ex-titular da mesma secretaria, coronel Paulo Cézar dos Santos. Também foram indicados o procurador-geral de Justiça local, Danilo Lovisaro, o superintendente da Polícia Federal no Acre, Carlos Rocha Sanches, e o ex-integrante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) Rodrigo Pimentel.
A CPI foi formalmente instalada no Senado em 4 de novembro e tem duração prevista de 120 dias para examinar a atuação de grupos criminosos e milícias em território nacional. A comissão é liderada por Fabiano Contarato (PT-ES), com Hamilton Mourão (Republicanos-RS) na vice-presidência e Alessandro Vieira (MDB-SE) como responsável pelo relatório.
A inclusão do Acre nas discussões ocorre após alertas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que apontou o avanço do Terceiro Comando Puro (TCP) na unidade federativa. De acordo com documento apresentado ao Senado, o grupo passou a disputar áreas com o Comando Vermelho (CV), oferecendo estrutura própria para o tráfico e proteção em comunidades sob sua influência.
Nos requerimentos, Bittar ressalta que o estado enfrenta obstáculos específicos por estar localizado na Amazônia e fazer divisa com países como Peru e Bolívia. Os depoimentos das autoridades locais devem contribuir com dados sobre rotas ilegais, estratégias de policiamento e ações conjuntas entre os diferentes órgãos públicos.
A próxima reunião da CPI está prevista para o dia 18 de novembro, com início das oitivas de representantes do governo federal. A data, no entanto, pode ser revista em razão da participação do presidente da comissão, senador Fabiano Contarato, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30), realizada em Belém. A confirmação da agenda depende do retorno do parlamentar e da disponibilidade dos convidados já aprovados.
Abin alerta: facção TCP (Terceiro Comando Puro), avança no Acre e disputa território com Comando Vermelho
Relatório da agência de inteligência apresentado no Senado mostra que Terceiro Comando Puro já atua em 10 estados e oferece armas, drogas e abrigo para recrutar membros
Um relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) divulgado durante audiência no Senado Federal revela que uma nova organização criminosa está ganhando espaço no Acre. O Terceiro Comando Puro (TCP), que já atua em nove estados além do Rio de Janeiro – incluindo Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará, Amapá, Acre e Mato Grosso do Sul -, passa a disputar territórios diretamente com o Comando Vermelho no estado.
De acordo com a Abin, o TCP vem oferecendo estrutura semelhante à do CV para recrutar membros, incluindo fornecimento de armas e drogas, além de abrigo em comunidades sob seu domínio. A expansão da facção representa uma mudança significativa no cenário do crime organizado no Acre, tradicionalmente dominado pelo Comando Vermelho, e acende um alerta sobre a crescente capilarização das organizações criminosas na região norte do país.
Um dos fundadores da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro), considerado um dos criminosos mais procurados do Acre, foi capturado no Morro da Serrinha, no Rio de Janeiro, em julho, durante uma operação da Polícia Militar. O criminoso, conhecido pelo apelido de “Arrascaeta”, era peça-chave na expansão da organização no estado acreano.
A prisão ocorre no momento em que a Abin alertava sobre a crescente atuação do TCP no Acre, onde a facção disputa território com o Comando Vermelho. A captura de “Arrascaeta” representou um duro golpe na estrutura da organização, que vem recrutando membros oferecendo estrutura de fornecimento de armas, drogas e abrigo em comunidades sob seu domínio, conforme revelado em relatório recente da agência de inteligência apresentado no Senado Federal.
Arrascaeta é acusado de envolvimento direto em vários assassinatos, sendo considerado de altíssima periculosidade. O criminoso foi encontrado durante uma operação policial na comunidade do Morro da Serrinha.
No momento da abordagem, Arrascaeta tentou fugir pela Avenida Brasil, onde foi abordado por militares e forneceu um nome falso para enganar os agentes. Laurisley Fideles Mariano, nome oficial de Arrascaeta, foi levado para o 21º Departamento de Polícia de Bonsucesso.
As autoridades cariocas entraram em contato com a Polícia Civil do Acre para confirmar a identidade do criminoso. Segundo as investigações, Laurisley era comparsa de Jeremias Lima de Souza, assassinado em dezembro de 2024 em Rio Branco (AC).
Governadora em exercício, Mailza Assis entrega próteses e órteses na Oficina Ortopédica do Into
Com objetivo de promover autonomia, independência e qualidade de vida às pessoas com deficiência, a governadora do Acre em exercício, Mailza Assis, entregou novas próteses e órteses nesta segunda-feira, 10, na Oficina Ortopédica, localizada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e vinculada à Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) em Rio Branco.
Na ocasião, foram entregues dispositivos como órtese tipo Dennis Brown, palmilhas especiais, saltos compensatórios, órteses suropodálicas e de punho e polegar, e próteses exoesqueléticas transtibiais a dez pacientes atendidos, conforme avaliação especializada e prescrição clínica individualizada.
A governadora em exercício, que também visitou dependências da unidade de saúde, destacou que a entrega reforça o compromisso do estado. “É fruto de muito esforço, também de um compromisso, por meio da nossa gestão no Into, de providenciar que o atendimento fosse rápido e eficiente a esses pacientes. Vamos trabalhar incansavelmente para que esse serviço não pare, para que seja sempre com qualidade e que não faltem os insumos para que todas as pessoas do nosso estado que precisam desse atendimento recebam”, afirmou.
Elias Menezes, de 6 anos, representou os pacientes, ao receber uma órtese para extensão de punho e polegar direito e órtese suropodálica sem articulação bilateral, colocados em sua mão e pés por Mailza. Outros dez pacientes também fazem parte do grupo que receberão dispositivos, de acordo com sua necessidade clínica.
Elciane Fernandes, mãe de Elias, afirma que as órteses vão auxiliar a criança no tratamento: “Vai melhorar muito, porque vai ajudar a manter o pé dele no lugar, para não entortar e atrofiar mais”.
Os pacientes que receberam dispositivos são atendidos pela Fundhacre e apresentam algum grau de limitação funcional ou deficiência física decorrente de patologias congênitas, adquiridas, traumáticas, neurológicas ou ortopédicas que necessitam de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPMs).
A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, ressaltou a importância da ação: “A Oficina Ortopédica, através da Fundhacre, junto ao serviço de reabilitação e fisioterapia, vai trazer a celeridade. Além da entrega dos insumos e da nova ambiência, a concretização de tudo isso, com a entrega das órteses, tem intuito de devolver a dignidade da pessoa humana”.
A secretária adjunta de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Andréa Pelatti, afirmou que a entrega é fruto de um esforço conjunto. “Neste momento passa um monte de emoções na cabeça, porque quem está no processo administrativo sabe o que foi para chegar até aqui. Isso mostra o comprometimento de toda a equipe, para servir aos pacientes. O nosso principal objetivo é sempre [beneficiar] os pacientes que vão receber essas órteses e próteses. Para nós, é muito gratificante estar aqui hoje”, disse.
A entrega amplia o acesso dos pacientes às próteses, órteses, calçados ortopédicos e palmilhas, fortalecendo a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) no SUS, bem como reduz o tempo de espera dos pacientes que necessitam de dispositivos assistivos e garante atenção integral e contínua, desde a avaliação, até a prescrição e entrega, além de evitar agravamentos, complicações clínicas e possíveis internações futuras.
Advogada é presa ao tentar entrar com quase um quilo de droga no presídio de Rio Branco
A advogada Mariana Oliveira, pós-graduada em Direito Penal, foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (10) ao tentar entrar com mais de 800g de drogas no Complexo Penitenciário de Rio Branco. A profissional havia recebido a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em abril deste ano.
De acordo com informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), os policiais penais de plantão notaram uma atitude suspeita da advogada no momento em que ela tentava acessar a unidade. Mariana foi orientada a passar pelo aparelho body scanner, mas antes de fazê-lo, deixou a bolsa em um guarda-volumes reservado para advogados, seguindo depois para o equipamento.
Após o atendimento ao cliente, a advogada retornou para retirar seus pertences, momento em que um dos chefes de equipe percebeu um invólucro visível na bolsa entreaberta. Questionada se transportava drogas, ela confirmou.
Segundo o relatório do IAPEN, Mariana foi conduzida a uma sala reservada, onde duas policiais penais presenciaram a retirada de dez pacotes de uma substância aparentando ser maconha, escondidos na bolsa e dentro do sutiã.
A Direção Operacional do IAPEN comunicou imediatamente a presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB/AC, que acompanhou o desenrolar da ocorrência. A advogada foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.
A OAB/AC ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. A instituição deve instaurar um processo disciplinar para apurar a conduta da advogada, que pode resultar em suspensão ou cassação da inscrição profissional, caso as acusações sejam confirmadas.
