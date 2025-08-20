Acre
Bittar afirma que prioridade do PL no Acre é cadeira de senador e não descarta nomes como Bocalom, Alan e Mailza em 2026
Em entrevista ao ac24horas, senador diz que Bocalom “não é problema” e se subordina à aliança, enquanto reconhece potencial de Alan Rick para governador
O senador Márcio Bittar (PL) definiu as prioridades do partido para as eleições de 2026 durante entrevista ao ac24horas nesta terça-feira (19). Em conversa no Bar do Vaz, o parlamentar afirmou que o foco do PL nacional no Acre é a manutenção da cadeira no Senado Federal, mas manteve em aberto a possibilidade de o senador Alan Rick ser o candidato da aliança ao governo do estado.
Sobre o prefeito Tião Bocalom (PL), Bittar foi enfático: “Bocalom não é problema. Da mesma forma que ele foi prioridade do PL no passado, agora a prioridade do PL nacional para o Acre é a cadeira de senador da República”. O senador acrescentou que o prefeito “se subordina à aliança” e que “nunca impôs nada”.
Quanto a Alan Rick, Bittar revelou não ter problemas pessoais com o senador e reconheceu seu potencial: “Eu me dou bem com o Alan. A irmã do Alan fez minhas campanhas. Ele lidera todas as pesquisas e poderia ter facilitado o caminho dele”. O parlamentar ressaltou, no entanto, que ainda é cedo para definições, lembrando as mudanças de última hora na eleição passada, quando Mailza Assis quase se filiou ao Podemos antes de se tornar candidata a vice.
“Tá cedo para declarar apoio. Não posso descartar o Alan ser candidato da Aliança. Nesse momento o União Progressista está se unindo. Esse Estatuto do novo partido garante que onde houve divergência a direção nacional decide”, concluiu Bittar, indicando que a decisão final poderá ser tomada pela cúpula nacional da recém-formada federação partidária.
Violência contra a mulher aumenta 14% no Acre em julho, com 122 casos de lesão corporal
Dados da Polícia Civil mostram que domingo é o dia mais perigoso e noite o período de maior risco; capital teve aumento de 18% nas ocorrências
A violência contra a mulher registrou aumento alarmante no Acre em julho de 2025, com 122 casos de lesão corporal dolosa – um crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 107 ocorrências. Os dados divulgados pela Polícia Civil mostram que a situação vem se agravando em todas as regiões do estado, com exceção do Baixo Acre.
A capital acreana lidera o ranking da violência, com 59 registros em julho (aumento de 18%), seguida pelo interior do estado, que saltou de 57 para 63 casos. Algumas regiões apresentaram crescimentos expressivos: Tarauacá/Envira subiu de 13 para 18 ocorrências; Alto Acre dobrou de 7 para 14; e Purus/Iaco passou de 11 para 18. Apenas o Baixo Acre registrou redução, caindo de 15 para 8 casos.
O perfil das vítimas mantém padrões preocupantes: a maioria são jovens entre 18 e 29 anos (51 casos) e mulheres pardas (45 ocorrências). O domingo consolida-se como o dia mais perigoso, com 29 registros em 2025, enquanto o período noturno concentra o maior número de agressões (42 ocorrências). Os números reforçam a necessidade de políticas públicas efetivas de combate à violência de gênero no estado.
Os dados apresentados não são apenas estatísticas, mas refletem um profundo e violento problema social que atinge o Acre. A análise dos números revela várias camadas de crise:
Análise dos Dados e Tendências Alarmantes
Crescimento Estadual Generalizado: O aumento de 14% nos registros de lesão corporal em um ano (de 107 para 122) é um indicador claro de que as políticas atuais são insuficientes para conter e reverter a epidemia de violência contra a mulher.
A Capital como Epicentro: Rio Branco, com um aumento de 18% (de 50 para 59 casos), concentra sozinha quase metade das ocorrências do estado. Isso demanda uma estratégia específica e urgente para a área metropolitana.
Interior em Chamas: O crescimento não se restringe à capital. Regiões como Tarauacá/Envira e Purus/Iaco viram seus números explodirem, enquanto o Alto Acre simplesmente dobrou sua taxa de violência (de 7 para 14 casos). A exceção do Baixo Acre, que teve uma redução, precisa ser estudada para que suas possíveis ações bem-sucedidas sejam replicadas.
Padrões de Ocorrência Consolidados:
Domingo, o dia do terror: A confirmação de que os domingos são os dias de pico (29 casos) sugere uma forte correlação com o convívio familiar prolongado, possivelmente agravado por consumo de álcool e ciúmes.
A noite é a mais perigosa: O período noturno (42 casos) é quando as mulheres estão mais vulneráveis e isoladas, com menos acesso a redes de apoio e serviços públicos.
Vítimas Jovens e Pardas: O perfil majoritário de vítimas (jovens de 18-29 anos e mulheres pardas) aponta para um grupo demográfico que precisa ser o foco central de políticas públicas de prevenção e proteção.
O que esses números exigem (Além dos Dados)
Os dados da polícia são apenas a ponta do iceberg. Eles representam apenas as violências que foram denunciadas. A realidade é certamente muito pior, com inúmeros casos de ameaça, violência psicológica, patrimonial e sexual que nunca chegam às autoridades.
Políticas Públicas Ineficazes: O aumento consistente dos índices é a maior prova de que as campanhas e ações em vigor não estão funcionando. É necessária uma revisão completa e um reforço agressivo nas estratégias de combate à violência doméstica.
Fortalecimento da Rede de Proteção: É urgente ampliar e melhorar a estrutura de:
Delegacias da Mulher (DEAMs): Com pessoal treinado e em número suficiente.
Casa da Mulher Brasileira: Um equipamento fundamental que precisa de verba e staff para funcionar 24h.
Casas de Acolhimento: Para oferecer um abrigo seguro às vítimas e seus filhos, rompendo o ciclo de violência.
Defensoria Pública e Juizados Especializados: Para garantir acesso à Justiça e medidas protetivas ágeis e eficazes.
Educação e Prevenção: Campanhas de conscientização nas escolas, comunidades e mídias sociais são fundamentais para mudar a cultura machista que naturaliza a violência.
Responsabilização dos Agressores: A aplicação efetiva da Lei Maria da Penha e a certeza de punição são elementos cruciais para inibir novos crimes.
Em resumo, os dados de julho/2025 são um grito de socorro das mulheres acreanas e um sinal de falha do poder público. É imperativo que o governo estadual, as prefeituras e a sociedade civil tratem isso com a máxima prioridade, realocando recursos e esforços para enfrentar esta guerra silenciosa que acontece dentro de casa.
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) lança no último dia 8, a campanha “Quem cala consente”, como parte da programação do Agosto Lilás, para o enfrentamento à violência contra a mulher. O lançamento foi feito pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, no auditório do MPAC, localizado na Galeria Cunha.
O Agosto Lilás é considerado o mês de proteção à mulher e visa conscientizar a população pelo fim da violência. Por meio da campanha “Quem cala consente”, o MPAC promove uma reflexão sobre a dura realidade de violência ainda enfrentada por muitas mulheres, sobretudo, no estado do Acre que há quatro anos figura no topo do ranking nacional do feminicídio, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).
O Agosto Lilás faz alusão ao dia 7 de agosto, data em que a Lei Maria da Penha completa 16 anos. Escolhido em 1960, o lilás representa a cor do feminismo. Na seara de proteção de direitos e de combate à violência contra a mulher, o MPAC atua com um forte arranjo institucional, composto por órgãos de atuação finalística e auxiliares.
O Centro de Atendimento à Vítima (CAV) é uma das portas de entrada para o acolhimento de mulheres vítimas de violência e, desde 2016, atua na construção de estratégias para o enfrentamento à violência e proteção da vítima.
MPF pede construção de moradias para indígenas Noke Koi no AC
O Ministério Público Federal (MPF) enviou uma recomendação para o estado do Acre, o município de Tarauacá e a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades para que apresentem um plano de construção de moradias para o povo indígena Noke Koi da Terra Indígena Rio Gregório, em Tarauacá. O prazo para a apresentação do plano é de 60 dias.
A medida se baseia no direito fundamental à moradia digna, que, segundo a Constituição Federal, é de responsabilidade do poder público. A atuação teve início com uma representação de liderança indígena, que denunciou ao MPF as dificuldades enfrentadas para a construção de moradias para 63 famílias nas cinco aldeias do Povo Katukina/Noke Koi. As moradias existentes estão em situação precária, oferecendo riscos de acidentes e são pequenas para o número de moradores.
Após a abertura de um inquérito civil, o MPF buscou o apoio de diversos órgãos públicos, mas foi informado de que não havia recursos disponíveis para essa finalidade. Embora o Programa Minha Casa Minha Vida – Rural seja uma opção para a construção das moradias, o valor do subsídio federal (até R$ 75 mil por unidade) se mostrou insuficiente devido às dificuldades logísticas e ao alto custo da construção na região amazônica.
A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) realizou um levantamento que apontou um custo estimado de cerca de R$ 226 mil por unidade, o que exige um aporte adicional de R$ 151 mil por moradia. Para as 50 unidades habitacionais necessárias, o investimento complementar seria de R$ 7,55 milhões.
O procurador da República Luidgi Merlo aponta, na recomendação, que a situação precária de moradia dos Noke Koi decorre de omissão inconstitucional da administração pública, já que o município, o estado e a União são responsáveis por promover programas de construção de moradias e melhorar as condições habitacionais e de saneamento básico. “É imperativo que o estado do Acre, o município de Tarauacá e a União realizem o aporte adicional dos recursos necessários e adotar as demais medidas necessárias para a construção das moradias do Povo Noke Koi da TI Rio Gregório”, afirmou.
A recomendação fixa um prazo de 15 dias para que os destinatários informem se aceitam a recomendação e as medidas que serão adotadas para o seu cumprimento. O documento alerta que a omissão pode levar a medidas administrativas e judiciais.
Fonte: Ascom/MPF
Câmara de Rio Branco cria Frente Parlamentar em Defesa de Mães Atípicas e Pessoas com Deficiência
Proposta aprovada por vereadores visa promover políticas públicas para autismo, acessibilidade e inclusão; grupo terá participação da sociedade civil
A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Mães Atípicas, Pessoas com Deficiência e, em especial, das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A resolução, publicada em 14 de julho, estabelece um fórum permanente de discussão e elaboração de políticas públicas para est grupos.
Entre as atribuições da frente estão propor, acompanhar e fiscalizar políticas de inclusão, acessibilidade e atendimento multidisciplinar, além de organizar debates, seminários e audiências públicas sobre o tema. A iniciativa também prevê a criação de redes de apoio e escuta ativa para mães atípicas – mulheres que cuidam de filhos com deficiência ou condições de saúde especiais.
A frente terá caráter plural, com participação facultativa de vereadores e abertura para integrantes da sociedade civil, familiares, especialistas e representantes de entidades públicas e privadas. A organização interna e o plano de trabalho serão definidos em regimento próprio, sem gerar custos adicionais aos cofres públicos.
A medida representa um avanço na articulação institucional para temas de inclusão na capital acreana, criando um canal formal para demandas da população que lida diretamente com desafios relacionados à deficiência e ao autismo.
