Biometria e combate a deepfakes marcam preparação para eleições 2026 no Acre

Com foco em ampliar o cadastro biométrico do eleitorado acreano e enfrentar o uso de deepfakes durante as campanhas, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) iniciou oficialmente, nesta sexta-feira, 3, a contagem regressiva para as eleições municipais de 2026. A abertura ocorreu em coletiva de imprensa realizada em Rio Branco.

Atualmente, 93,53% do eleitorado acreano já possui cadastro biométrico, restando cerca de 38 mil eleitores pendentes. Para reduzir esse número, a Justiça Eleitoral prevê ações itinerantes em universidades, bairros da capital e comunidades de difícil acesso, além de intensificação de campanhas de conscientização. Também deve ampliar o uso do aplicativo Biozap, criado pelo próprio TRE-AC e já utilizado como referência em outros estados.

A presidente da Corte, desembargadora Waldirene Cordeiro, ressaltou a importância do momento. “Hoje damos início a um ciclo de diálogo e de parcerias fundamentais para garantir a segurança, a transparência e a eficiência do processo eleitoral”.

De acordo com a presidente, a biometria é essencial não apenas para impedir fraudes, mas também para dar agilidade no dia da votação. O recurso evita verificações adicionais de documentos, reduz filas e assegura a integridade do processo, especialmente em eleições gerais, quando mais cargos estão em disputa.

Outro ponto destacado foi a baixa representatividade feminina nos cargos eletivos, apesar de as mulheres serem maioria do eleitorado. Waldirene Cordeiro reforçou que a Justiça Eleitoral continuará vigilante no cumprimento da lei de cotas e no incentivo à participação real e efetiva das candidatas.

A legislação determina que partidos ou coligações devem reservar ao menos 30% das candidaturas proporcionais para cada gênero e destinar 30% dos recursos de campanha às mulheres. O descumprimento leva a penalidades severas, como cassação de diplomas, anulação de votos e inelegibilidade.

No município de Manoel Urbano, a chapa proporcional do Partido Republicanos foi cassada por fraude à cota de gênero; em Assis Brasil, cinco vereadores perderam o mandato e o prefeito se tornou inelegível por irregularidades semelhantes.

O enfrentamento à desinformação também integra as prioridades. O TRE-AC mantém ativo o Comitê de Combate à Desinformação Eleitoral (CCDE), em parceria com o TSE, para prevenir a circulação de notícias falsas, inclusive conteúdos manipulados por inteligência artificial e deepfakes.

“Em um tempo em que a desinformação se espalha tão rápido, contar com o trabalho sério e responsável dos veículos de comunicação é essencial para levar à sociedade informações seguras e confiáveis. A democracia se fortalece quando imprensa e Justiça Eleitoral caminham juntas, e este encontro simboliza mais uma etapa dessa parceria”.

Participaram do evento o vice-presidente e corregedor, desembargador Lois Arruda; representantes de instituições do sistema de Justiça e da segurança pública, entre eles o procurador regional eleitoral substituto, Vitor Hugo Teodoro; o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira; além de integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, OAB/AC e Justiça Federal.

Com informações do TRE/AC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários