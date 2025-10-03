Biometria e combate a deepfakes marcam preparação para eleições 2026 no Acre

Acre
Com foco em ampliar o cadastro biométrico do eleitorado acreano e enfrentar o uso de deepfakes durante as campanhas, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) iniciou oficialmente, nesta sexta-feira, 3, a contagem regressiva para as eleições municipais de 2026. A abertura ocorreu em coletiva de imprensa realizada em Rio Branco.
Atualmente, 93,53% do eleitorado acreano já possui cadastro biométrico, restando cerca de 38 mil eleitores pendentes. Para reduzir esse número, a Justiça Eleitoral prevê ações itinerantes em universidades, bairros da capital e comunidades de difícil acesso, além de intensificação de campanhas de conscientização. Também deve ampliar o uso do aplicativo Biozap, criado pelo próprio TRE-AC e já utilizado como referência em outros estados.
A presidente da Corte, desembargadora Waldirene Cordeiro, ressaltou a importância do momento. “Hoje damos início a um ciclo de diálogo e de parcerias fundamentais para garantir a segurança, a transparência e a eficiência do processo eleitoral”.
De acordo com a presidente, a biometria é essencial não apenas para impedir fraudes, mas também para dar agilidade no dia da votação. O recurso evita verificações adicionais de documentos, reduz filas e assegura a integridade do processo, especialmente em eleições gerais, quando mais cargos estão em disputa.
Outro ponto destacado foi a baixa representatividade feminina nos cargos eletivos, apesar de as mulheres serem maioria do eleitorado. Waldirene Cordeiro reforçou que a Justiça Eleitoral continuará vigilante no cumprimento da lei de cotas e no incentivo à participação real e efetiva das candidatas.
A legislação determina que partidos ou coligações devem reservar ao menos 30% das candidaturas proporcionais para cada gênero e destinar 30% dos recursos de campanha às mulheres. O descumprimento leva a penalidades severas, como cassação de diplomas, anulação de votos e inelegibilidade.
No município de Manoel Urbano, a chapa proporcional do Partido Republicanos foi cassada por fraude à cota de gênero; em Assis Brasil, cinco vereadores perderam o mandato e o prefeito se tornou inelegível por irregularidades semelhantes.
O enfrentamento à desinformação também integra as prioridades. O TRE-AC mantém ativo o Comitê de Combate à Desinformação Eleitoral (CCDE), em parceria com o TSE, para prevenir a circulação de notícias falsas, inclusive conteúdos manipulados por inteligência artificial e deepfakes.
“Em um tempo em que a desinformação se espalha tão rápido, contar com o trabalho sério e responsável dos veículos de comunicação é essencial para levar à sociedade informações seguras e confiáveis. A democracia se fortalece quando imprensa e Justiça Eleitoral caminham juntas, e este encontro simboliza mais uma etapa dessa parceria”.
Participaram do evento o vice-presidente e corregedor, desembargador Lois Arruda; representantes de instituições do sistema de Justiça e da segurança pública, entre eles o procurador regional eleitoral substituto, Vitor Hugo Teodoro; o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira; além de integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, OAB/AC e Justiça Federal.
Com informações do TRE/AC
Gladson Cameli e prefeito de Xapuri acertam entrega da Ponte Sibéria para o final de outubro
Com 93% das obras concluídas, estrutura de 363 metros recebeu investimento de R$ 40 milhões, combinando recursos do senador Márcio Bittar e governo estadual; previsão é de inauguração com evento comemorativo
O governador do Acre, Gladson Cameli, reuniu-se nesta sexta-feira (3) com o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, para acertar os últimos detalhes da entrega da Ponte Sibéria, obra aguardada pelos 18,2 mil habitantes do município. Com 93% de execução, a ponte de 363 metros deve ser concluída até o final de outubro, segundo previsão apresentada durante o encontro.
A obra, orçada em mais de R$ 40 milhões, contou com R$ 15 milhões de emenda do ex-senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões de recursos estaduais. Atualmente, 70 trabalhadores atuam na fase final de construção. Cameli propôs uma inauguração com “grande celebração”, reforçando a parceria entre estado e município – uma das diretrizes de sua gestão.
A Ponte Sibéria representa um avanço na infraestrutura de mobilidade do Acre, facilitando o tráfego e o escoamento da produção na região de Xapuri, cidade histórica conhecida pela herança de Chico Mendes.
“A finalização da Ponte Sibéria está prevista para o dia 30 de outubro. Quero que a gente se prepare para fazer uma grande festa. Estamos juntos nessa, e quero que tudo seja alinhado com o Deracre. Eu prometo uma coisa: gratidão nunca vai sair do meu vocabulário. Já é difícil estando unido, imagine sozinho. Por isso, agradeço aos deputados estaduais, federais e senadores que nos ajudam a diminuir as desigualdades”, declarou o governador.
Camelí também pediu que a prefeitura coordene os preparativos com o governo estadual para que o evento fique marcado na memória da população, à altura da importância simbólica e estrutural da obra para a cidade.
O prefeito Maxsuel Maia agradeceu a visita e destacou o papel do governo estadual como parceiro fundamental no desenvolvimento de Xapuri.
“É muito importante sentir o Estado presente em nosso município. O senhor nos transmite essa segurança ao estar constantemente conosco. Quanto à entrega da ponte, estamos prontos. E festa é com a gente mesmo”, afirmou Maia.
No início de setembro, o governador já havia visitado Xapuri para entregar a Estrada da Variante. Com a Ponte Sibéria, sua gestão se consolida como responsável por uma transformação histórica na mobilidade da região, promovendo acesso, integração e cidadania para o povo acreano.
Calor intenso antecede chegada de nova onda polar ao Acre
O Acre terá um fim de semana marcado por calor intenso, sol entre nuvens e temperaturas que podem ultrapassar os 37ºC em algumas regiões do estado. A previsão é de que as chuvas, caso ocorram, sejam passageiras e pontuais, com baixa probabilidade de temporais fortes.
De acordo com os meteorologistas, os ventos estarão mais intensos no domingo, 05, soprando principalmente da direção norte, com variações de noroeste e nordeste. O fenômeno é resultado da formação de um centro de baixa pressão atmosférica na Argentina, que atrai os ventos para aquela região. Apesar do calor elevado, a sensação térmica deve ser amenizada pela baixa umidade do ar e pela intensidade dos ventos.
Na segunda-feira, 06, o calor persiste, mas a possibilidade de chuvas passageiras e isoladas aumenta em diferentes pontos do estado.
A mudança mais significativa, porém, está prevista para terça-feira (7), quando chegará ao Acre a 20ª onda polar de 2025. O fenômeno deve reduzir as temperaturas e provocar chuvas intensas, que poderão vir acompanhadas de temporais. Há também a possibilidade de uma fraca friagem, a 12ª registrada neste ano, embora ainda não esteja confirmada.
Projeto “Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas” leva tradição junina a sete municípios acreanos
O Instituto Junina Pega-Pega dá início neste sábado, 4 de outubro, ao projeto “Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas”, com a primeira apresentação marcada para a Escola Mundo Pinto, na Vila do Incra, município de Porto Acre. Após essa estreia, o projeto seguirá circulando por escolas de outros municípios do Acre, em um calendário que será divulgado em breve.
A iniciativa é financiada pelo Edital de Chamamento Público nº 003/2025-FEM, promovido pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com recursos do governo Federal, através de emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim.
Ao todo, serão realizadas 10 apresentações da quadrilha Junina Pega-Pega em escolas públicas dos municípios de Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira e Senador Guiomard. Além dos espetáculos, o projeto prevê bate-papos sobre as tradições juninas, incentivando o protagonismo juvenil e a criação de novas quadrilhas nas escolas.
Segundo Cimar dos Santos, diretor-presidente do Instituto Junina Pega-Pega, a proposta é democratizar o acesso à cultura junina, especialmente entre comunidades em situação de vulnerabilidade social.
“A escola é um espaço estratégico para despertar nos estudantes a importância da nossa cultura popular, fortalecendo a identidade cultural e garantindo que essa tradição seja transmitida às futuras gerações”, destaca.
O projeto prevê ainda acessibilidade em libras, garantindo a participação de todos os públicos.
“A iniciativa reforça o papel do Instituto Junina Pega-Pega como referência cultural no Acre, reafirmando seu compromisso com a cultura, a comunidade e a diversidade”, finaliza Cimar dos Santos.
Serviço:
Projeto: Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas
Início: Sábado, 4 de outubro de 2025
Local: Escola Mundo Pinto (Vila do Incra, Porto Acre)
