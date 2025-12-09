Cotidiano
Biel e Felipe conquistam o Torneio MVP no Prainha Beach
A dupla Biel/Felipe conquistou o Torneio MVP de vôlei de praia Sub-20 nesse fim de semana, no Prainha Beach. Mathias e Santiago foram vice-campeões e Vianna/Gabriel terminaram na 3ª colocação.
“Os melhores atletas da categoria Sub-20 estiveram em quadra. Conseguimos promover um evento onde os atletas se sentem prestigiados e isso é importante. Queremos elevar o nível dos atletas e somente com competições de nível, poderemos atingir o objetivo”, disse o presidente da Associação Acreana de Vôlei de Praia (AAVP), Cláudio Baixinho.
Mais torneios
Cláudio Baixinho confirmou a realização de mais duas etapas do Prainha Beach e o Rei e a Rainha do Prainha Beach.
“Ainda teremos alguns torneios até o fim da temporada de 2025”, declarou o dirigente.
Santa Cruz goleia o Ed Perfomace na estreia da MGF Cup
O Santa Cruz goleou o Ed Performace por 5 a 1 nesta segunda, 8, em Maringá, no Paraná, e estreou com vitória na MGF Cup Sub-16. João Miguel(2), Samuel, Isaac e Dhiemerson marcaram os gols do time acreano.
“Conseguimos realizar uma boa estreia. A competição a cada partida vai ficar mais difícil, mas esse tipo de torneio é importante para o crescimento dos atletas”, declarou o técnico do Santa Cruz, Maydenson Costa.
Segunda partida
O Santa Cruz enfrenta a equipe do Instituto Alex Santa nesta terça, 9, a partir das 9h20(hora Acre), na segunda apresentação na MGF Cup.
Campeonato Estadual terá confrontos semifinais no Tonicão
O Campeonato Estadual Sub-13 terá nesta terça, 9, a partir das 15 horas, no Tonicão, os duelos semifinais. No primeiro confronto, o Cruz Azul joga contra o Santa Cruz e na segunda partida o Botafogo Academy enfrenta o Furacão do Norte.
Jogos sem favoritos
As equipes entram em campo sem favoritismo e vantagem e por isso se as partidas terminarem empatadas, os finalistas vão ser conhecidos nas cobranças de penalidades.
Santa Cruz bate o IAS de garante classificação na MGF Cup
O Santa Cruz venceu o IAS por 2 a 1, de Virada, nesta terça, 9, em Maringá, no Paraná, e garantiu com uma rodada de antecipação uma vaga nas quartas de final da MGF Cup Sub-16. O meia Campinas e o zagueiro Paulo marcaram os gols da Capivara.
“Erramos no início da partida, mas conseguimos controlar o jogo e no fim marcamos os gols da virada. O primeiro objetivo foi conquistado e, agora, é fechar a fase de classificação em mais um duelo difícil”, disse o técnico do Santa Cruz, Mayderson Costa.
Fecha 1ª fase
O Santa Cruz fecha a participação na 1ª fase da MGF Cup contra o PSTC nesta quarta, 10, a partir 12h30(hora Acre). O jogo vai ser disputado em Ourizona, no Paraná.
