Cotidiano
Bets ilegais: número de sites derrubados pela Anatel passa dos 18 mil
Apenas no 1º semestre de funcionamento do mercado regulado de apostas de quota fixa no Brasil, 15 mil domínios ilegais foram derrubados
Mais de 18 mil sites de empresas de apostas irregulares foram retiradas do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), desde outubro de 2024. O novo balanço foi repassado ao Metrópoles.
Apenas no primeiro semestre de funcionamento do mercado regulado de apostas de quota fixa no Brasil, as chamadas “bets”, 15 mil domínios ilegais foram derrubados pela Anatel. Até o momento, 78 empresas estão autorizadas a operar no país.
A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda e a Anatel mantém um acordo de cooperação técnica (ACT) desde 9 de outubro de 2024, para ampliar a celeridade do bloqueio de sites que exploram apostas de quota fixa de forma ilegal.
Interlocutores afirmaram ao Metrópoles que a derrubada de domínios é uma medida necessária, mas se fosse aplicada de forma isolada não seria suficiente para combater o mercado de quota fixa ilegal. A ideia é que apenas retirar os sites do ar não adianta devido à facilidade dessas empresas criarem outras páginas na internet.
Outras frentes contra as bets ilegais
Outras duas frentes implementadas pela SPA, conforme as portarias que regulamentam o mercado de quota fixa, como a identificação de instituições de pagamento que atuam como casas de apostas não reguladas e fiscalização de publicidades.
Confira as três linhas de operação da SPA:
- Derrubada de sites ilegais, em parceira com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);
- Combate à ilegalidade, por meio da interrupção do fluxo financeiro de bets ilegais – em paralelo, informações de empresas suspeitas de envolvimento em atividades criminosas são entregues à Polícia Federal e ao Banco Central; e
- Monitoramento de conteúdo publicitário infringente de bets autorizadas pelo Ministério da Fazenda em conjunto a empresas de tecnologia, as chamadas “big techs”, no âmbito do Conselho Digital do Brasil.
Conforme dados do primeiro semestre, 24 instituições financeiras e instituições de pagamento fizeram 277 comunicações e encerraram as contas de 255 pessoas (físicas e jurídicas), em razão do envolvimento com mercado irregular de apostas.
Ainda nesse intervalo, a SPA oficiou 13 instituições de pagamento, requisitando informações e notificando para o encerramento de contas. Foram encerradas as contas de 45 empresas que operavam ilegamente.
A receita bruta total das empresas autorizadas, o gross gaming revenue (GGR), foi de R$ 17,4 bilhões nos primeiros seis meses do ano. O GGR representa quantas apostas foram feitas, menos os prêmios pagos, ou seja, o gasto efetivo dos apostadores no período. A média de gasto por apostador ativo é de cerca de R$ 983 por semestre (ou R$ 164 por mês).
Onde conferir a lista de bets autorizadas?
Cerca de 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas em sites e aplicativos das 182 bets autorizadas pela SPA. Para conferir se está apostando em uma plataforma regulada pelo governo, acesse esta página.
Bets e saúde mental
De acordo com fontes no governo, os problemas causados pelo jogo são fruto dos anos em que não houve atuação do Estado. Segundo explicou um interlocutor, a regulamentação das bets, por si só já ajuda a reverter a curva crescente de pessoas dependentes das bets.
“A regulamentação restringe a atividade e impõe como esse serviço pode ser prestado. Além disso, ela gera a possibilidade de falar sobre, então ter um setor regulado, gera a possibilidade da gente comunicar com a população de que, olha, se vocês foram a apostar, isso é entretenimento, você está gastando dinheiro. Se para você isso tudo bem, tudo bem, mas cuidado porque é uma atividade perigosa”, avaliou.
A fonte listou, ainda, uma série de ações que foram resultado de um grupo de trabalho entre a SPA, o Ministério dos Esportes e o Ministério da Saúde. Confira:
- Atuação do Ministério da Saúde junto a Fiocruz para construir cursos voltados ao atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) de pessoas que tenham problemas relacionados ao jogo.
- Criação de um mecanismo de autoexclusão centralizada, onde o apostador poderá sair de todas as casas de aposta em que é cadastrado de uma vez só. A ideia é centralizar a medida no site do Ministério da Fazenda.
- Criação de testes de propensão ao desenvolvimento de ludopatia. A fonte explicou que serão criados testes simples para causar a reflexão do apostador. A intenção é que o teste seja feito no momento do cadastro nas casas de aposta e também esteja disponível no site da Fazenda.
- Além disso, o Banco Central e a Febraban desenvolveram uma ferramenta de endividamento, que funciona como um autoteste para saber sobre a saúde financeira dos apostadores.
Cotidiano
Epitáciolândia EC balança as redes 20 vezes em rodada do Estadual de Futsal Série B 2025
Equipes masculina e feminina brilham em Rio Branco com goleadas expressivas
O Epitáciolândia Esporte Clube deu um verdadeiro show de ofensividade neste sábado (6), no Ginásio do Sesc/Bosque, em Rio Branco, pelo Campeonato Estadual de Futsal Série B da FAFS 2025. Somando as atuações do masculino e do feminino, o clube marcou impressionantes 20 gols em um único dia de competição.
No duelo masculino, o Epitáciolândia atropelou o Café com Leite, de Porto Acre, por 14 a 3, garantindo a classificação antecipada para a próxima fase. Já no feminino, a equipe manteve o ritmo avassalador e venceu o Bujari por 6 a 2, assumindo a liderança do grupo.
Resultados:
Masculino: Epitáciolândia EC 14 x 3 Porto Acre – CCL
Feminino: Epitáciolândia EC 6 x 2 Bujari
Com o saldo positivo, o Epitáciolândia mostra força e se consolida como destaque da Série B 2025, impressionando pela alta média de gols em quadra.
Imagens:
Cotidiano
Campeonato da Imprensa Soçaite tem semifinais definidas
A primeira fase do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite foi fechada neste domingo, 7, com três partidas, na AABB, e os duelos das semifinais estão definidos.
TV Gazeta e Secom empataram por 1 a 1 no primeiro jogo da rodada e na sequência os resultados foram: Prefeitura W x O Amazon Notícias e Rede Amazônica 13 x 0 AC24 Horas.
Semifinais no dia 14
As semifinais do Campeonato da Imprensa serão disputadas no domingo, 14, a partir das 8h30, na AABB. Rede Amazônica (1º) enfrenta a TV Gazeta (4º) e a Secom (2º) joga contra a Prefeitura (3º).
Cotidiano
Adesg vence o Montenegro e fecha primeira fase do Estadual invicta
A Adesg venceu o Montenegro por 3 a 2 nesse sábado, 6, no ginásio do Sesc, e fechou a primeira fase do Campeonato Estadual da Série B com cinco vitórias e de maneira invicta.
Na outra partida do grupo B, o Capixaba bateu o Borussia por 5 a 3 e confirmou o segundo lugar.
No confronto da chave A, Epitaciolândia goleou o Café com Leite/Porto Acre por 14 x 3.
PSC e Amigos do Gerson
O PSC vencia os Amigos do Gerson por 3 a 1 quando a partida foi interrompida no segundo tempo. O goleiro Estéfeson foi expulso e o PSC não tinha um goleiro reserva e nem uma camisa para um atleta de linha atuar no gol.
Os Amigos do Gerson, no julgamento, devem ganhar os três pontos e isso pode mudar a classificação final do grupo A.
Não foi disputado
A partida entre Xapuri e Rio Branco estava programada, mas os dirigentes do interior alegaram não ter sido avisados e por isso a Federação Acreana de Futsal (Fafs) remarcou o confronto para terça, 9.
Classificação da Série B
Grupo A
1º Xapuri – 12 Pts
2º Epitaciolândia – 12 Pts
3º PSC – 6 Pts
4º Rio Branco – 6 Pts
5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts
6º Amigos do Gerson – 3 Pt
Grupo B
1º Adesg – 15 Pts
2º Capixaba – 12 Pts
3º Montenegro – 7 Pts
4º Villa City – 3 Pts
5º Bujari – 3 Pts
6º Borussia Dortmund – 1 Pt
