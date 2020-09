O deputado José Bestene (Progressistas) disse na manhã desta quarta-feira (30) que a reclamação que fez nas redes sociais não seria apenas em relação ao valor de sua tarifa mensal de energia. Ele afirma que vem recebendo diversas reclamações de consumidores que estariam se sentindo lesandos pela empresa Enerisa.

Bestene destaca que vai propor uma ação coletiva contra os aumentos abusivos e sem justificativa praticado pela Energisa. Ele também cogita consultar medidas que podem ser adotadas por uma CPI que tramitou na Aleac sob a presidência do deputado Daniel Zen (PT) e pedirá a reabertura da Comissão.

O parlamentar disse que está sendo muito procurado por famílias de baixa renda e até por parlamentares e empresários que pedem para que ele interceda junto a empresa pedindo uma justificativa palpável para tantos aumentos. Ele deu como exemplo a conta de luz de sua residência que teve um salto astronômico este mês sem a menor justificativa, já que o consumo foi o mesmo de sempre.

“Eu quero mover uma ação coletiva contra essa atitude injusta que vem sendo praticada pela Energisa. A minha conta de luz por exemplo, veio este mês com um aumento muito grande e sem nenhuma explicação pois o consumo foi o de sempre”, reclamou.

Bestene lembra que todas as medidas devem ser tomadas, inclusive, ver o que a CPI da Energisa pode revelar para ajudar a derrubar as tarifas. A CPi da Energisa concluiu seu relatório em 12 de dezembro do ano passado e encaminhou o documento para a Agencia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ao Governo do Estado e ao Ministério Público Estadual. Até o momento o documento não produziu nenhum efeito prático.

“Isso vem prejudicando muita gente, temos que tomar uma providência contra este abuso”, comentou o deputado José Bestene.