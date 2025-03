Berço da luta contra desmatamento, Xapuri aparece entre cidades que mais queimou no Acre

A vice-governadora do Acre e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, realizou uma visita institucional à Câmara Municipal de Rio Branco nesta quarta-feira, 19, e participou de uma sessão com os 21 vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028.

Durante o encontro, agradeceu o apoio do Legislativo municipal às ações do governo do Estado, especialmente no enfrentamento à cheia do Rio Acre, e reforçou a importância da parceria entre os poderes.

Recepcionada pelo presidente da casa, Joabe Lira, ressaltou que o diálogo com o Legislativo é fundamental. “A Câmara tem muito a contribuir com a gestão. Vim agradecer o apoio que vocês estão nos dando na enchente, nos colocar à disposição para outras ações e fortalecer parcerias com vocês, vereadores”, enfatizou.

“Importante a visita institucional. Tenho falado que a união entre os poderes é importante, porque juntos damos a resposta que a população precisa. Enfrentamos este momento difícil de cheia, mas o apoio tem chegado. Vamos dar continuidade e assistência para a população, que tanto precisa”, disse Lira.

Durante a sessão, Mailza falou das ações do governo do Estado, como o Juntos Pelo Acre, Mães da Ciência e Guarda-Roupa Social. “A parceria da Câmara é essencial para ampliar a chegada das nossas ações até mais pessoas”, disse a gestora.

Em seu discurso, pontuou as ações do governo na cheia, enfatizando o trabalho que a Prefeitura de Rio Branco vem fazendo no acolhimento às 169 famílias no Parque de Exposições Wildy Viana, onde 544 pessoas estão abrigadas e contam com o apoio do estado.

Foram entregues, em Rio Branco, 29 toneladas de alimentos para entidades que atendem pessoas em situação de risco social, entre elas famílias desalojadas que procuram as casas de parentes neste período. Nesta semana, Sena Madureira foi contemplada com 500 cestas básicas e o Vestuário Social.

Só em Rio Branco, o governo está com um efetivo de 150 homens, entre militares do Corpo de Bombeiros, civis e servidores públicos. No setor de logística, 15 caminhões operam em regime de plantão.

Mailza informou ainda que, com o governador Gladson Camelí, visitou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em Brasília, buscando recursos à população afetada pelas cheias e relembrou que, no mandato de senadora da República, enviou mais de R$ 570 milhões em emendas para o Acre, contemplando os 22 municípios, algumas delas já entregues e outras em execução.

A vereadora Elzinha Mendonça homenageou a vice com uma Moção de Louvor, e o vereador Samir Bestene agradeceu Mailza pela emenda quando senadora, que garantiu a construção da ponte sobre o Igarapé Judia, no Bairro Belo Jardim, já entregue à população.

