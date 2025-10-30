Brasil
Beneficiários com NIS final 9 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9 recebem nesta quinta-feira (30) o Auxílio Gás de outubro no valor de R$ 108.
Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 5,01 milhões de famílias. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.
O benefício é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até 31 de outubro, para beneficiários com NIS final 0. Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.
Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para o Auxílio Gás é de pouco mais de R$ 542 milhões.
Gás do povo
Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.
Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas.
O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias.
Comentários
Brasil
Ex-prefeita e vereadores de Santa Terezinha do Tocantins são condenados por nepotismo
Justiça acata ação do Ministério Público e impõe multas, suspensão de direitos e proibição de contratar com o poder público por nomeações baseadas em vínculos familiares.
A Justiça do Tocantins condenou a ex-prefeita de Santa Terezinha do Tocantins, Itelma Belarmino de Oliveira Resplandes, além de seis vereadores e 13 servidores públicos, por envolvimento em um esquema de nepotismo que incluía nomeações motivadas por laços familiares e políticos, e não por critérios técnicos.
A decisão foi proferida pela 1ª Vara Cível de Tocantinópolis e acolheu integralmente os argumentos do Ministério Público do Tocantins (MPTO), reconhecendo a violação dos princípios da moralidade e impessoalidade na administração pública. O caso integra a Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prioriza o julgamento de ações de improbidade administrativa.
As investigações, conduzidas pelo promotor Saulo Vinhal, revelaram um esquema de transnepotismo, no qual gestores e vereadores nomeavam parentes entre si, promovendo uma rede de favorecimento político. Entre os beneficiados estavam esposas, filhos, sobrinhos e cunhadas de parlamentares.
Como punição, a ex-prefeita e os seis vereadores — Dedalo Belarmino Lima, Francisco Alves Monteiro, Jailson Rodrigues Reis, Josinaldo José dos Santos Rodrigues, Reinaldo Gonçalves Lopes e Diogo Poliano Oliveira Coelho — foram condenados ao pagamento de multa equivalente a 24 vezes o valor do salário recebido à época, além da proibição de contratar com o poder público por quatro anos.
Os 13 servidores envolvidos também foram penalizados com multa de cinco vezes o valor de seus vencimentos e proibição de contratar com o poder público por dois anos.
A sentença determina ainda que o município exonere imediatamente os cargos comissionados em situação de nepotismo e adote medidas para impedir novas nomeações irregulares, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Comentários
Brasil
Assembleia Legislativa de Rondônia lança concurso com 200 vagas e salários de até R$ 24 mil
Edital prevê oportunidades para níveis médio e superior, com provas marcadas para fevereiro de 2026 e organização da Fundação Getúlio Vargas.
ALE-RO abre concurso público com 425 oportunidades entre vagas imediatas e cadastro reserva
A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO) publicou nesta quarta-feira (29) o edital de seu novo concurso público, que oferece 200 vagas imediatas e 225 para cadastro reserva. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de consultor legislativo, analista legislativo e assistente legislativo.
O certame será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e as provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 8 de fevereiro de 2026.
As inscrições poderão ser feitas das 16h do dia 3 de novembro até 16h do dia 4 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV (www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero25). As taxas de participação variam de R$ 100 a R$ 180, e os pedidos de isenção poderão ser solicitados entre 3 e 5 de novembro.
As provas serão aplicadas em Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena, com divulgação do gabarito preliminar no dia 10 de fevereiro de 2026.
Os salários variam entre R$ 6.503,55 e R$ 24.078,42, conforme o cargo e o nível de escolaridade exigido.
Para nível superior, as áreas contempladas incluem Administração, Direito, Contabilidade, Comunicação, Engenharia, Psicologia, Pedagogia e Tecnologia da Informação, entre outras. Já os cargos de nível médio/técnico abrangem funções como Técnico em Contabilidade, Informática, Logística, Segurança do Trabalho e Libras.
O edital completo está disponível no portal da FGV, onde os candidatos também poderão acompanhar todas as atualizações do processo seletivo.
Comentários
Brasil
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9
A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (30) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9.
O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,42. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançará 18,91 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,88 bilhões.
Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.
No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
Os beneficiários de 39 cidades receberam o pagamento no último dia 20, independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores de 22 do Acre afetados pela seca e moradores de algumas cidades em quatro estados: Amazonas (3), Paraná (2), Piauí (2), Roraima (6) e Sergipe (4).
Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).
Regra de proteção
Cerca de 1,89 milhão de famílias estão na regra de proteção em outubro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. No mês, 211.466 famílias entraram na regra de proteção
Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. No entanto, a mudança só abrange as novas famílias que entraram na fase de transição. Quem se enquadrou na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.
Você precisa fazer login para comentar.