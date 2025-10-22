Conecte-se conosco

Brasil

Beneficiários com NIS final 3 recebem Auxílio Gás nesta quarta-feira

Publicado

40 minutos atrás

em

Beneficiários que estão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3 recebem nesta quarta-feira (22) o Auxílio Gás de outubro no valor de R$ 108.

Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 5,01 milhões de famílias. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

O benefício é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até 31 de outubro, para beneficiários com NIS final 0.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para o Auxílio Gás é de pouco mais de R$ 542 milhões.

Gás do povo

Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.

Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas.

O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Pelúcias do PCC: polícia cumpre mandados em lojas de shoppings em SP

Publicado

11 minutos atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

Lojas de franquia são alvos da Operação Plush, realizada na manhã desta quarta-feira (22); organização criminosa utilizava comércios para lavar dinheiro

A Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em lojas de brinquedos de quatro shoppings em São Paulo. A ação da manhã desta quarta-feira (22) combate um esquema de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) em lojas de brinquedos, com a venda principalmente de pelúcias.

Na ação, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Entre os alvos, estão lojas de brinquedos infantis nos centros comerciais abaixo:

  • Shopping Center Norte, na zona Norte;
  • Mooca Plaza Shopping, na zona Leste;
  • Shopping Internacional, em Guarulhos;
  • Shopping ABC, em Santo André.

Além disso, também são cumpridos mandados em duas residências — uma na capital e outra em Guarulhos.

De acordo com apuração, os mandados são cumpridos em unidades da franquia Criamigos, loja que oferece a experiência de montagem manual das pelúcias. A reportagem entrou em contato com a Criamigos e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

A Justiça também expediu mandados para o sequestro e o bloqueio de bens e valores no montante de R$ 4,3 milhões. A medida busca garantir futura reparação do dano, pagamento de custas processuais e de penas pecuniárias.

Operação mira lavagem de dinheiro do PCC com pelúcias em lojas de brinquedo

Segundo o MPSP (Ministério Público de São Paulo), que também participa da operação, os alvos da ação são ligados a Claudio Marcos de Almeida, vulgo “Django”.

O homem é apontado como participante ativo e de destaque do comércio de drogas em larga escala, além de armamento pesado para a facção. Ele foi assassinado em janeiro de 2022, em meio a disputas internas do PCC.

De acordo com as investigações, a ex-companheira de “Django” e sua irmã não possuíam ocupação lícita declarada, mas realizaram vultosos investimentos para constituir quatro lojas de uma rede de franquias.

A ação, denominada de “Operação Plush”, teve o nome escolhido por conta do ramo de atividades relacionado a brinquedos infantis, mais especificamente o comércio de pelúcias.

No ano passado, o nome de “Django” já havia sido citado na “Operação Fim da Linha”. Ele surgiu como um dos principais cotistas da Upbus, empresa que prestava serviços de transporte por ônibus na capital e que teria sido usada por diversos integrantes do PCC para lavagem de dinheiro.

Shoppings acompanham operação

Em nota à CNN Brasil, o Mooca Plaza Shopping disse que acompanha as ações das autoridades e que está à disposição para contribuir com as investigações.

O Shopping Center Norte também afirmou estar ciente da operação e ressaltou que colabora integralmente com as autoridades competentes. Segundo o shopping, a ação ocorre em uma loja específica.

O empreendimento também reforçou “seu compromisso com a transparência, legalidade e a segurança de seus clientes, lojistas e parceiros” e disse “repudiar qualquer prática irregular.”

Em contato com ao Shopping Internacional informou também estar ciente da operação e afirmou que “não possui qualquer vínculo com o referido estabelecimento e que o espaço em questão opera sob contrato de locação, conforme as práticas usuais do setor.”

Além disso, o centro comercial disse que colabora com as autoridades e permanece à disposição.

O Shopping ABC declarou que “está colaborando com as autoridades competentes no que for necessário para a investigação em curso envolvendo um de seus lojistas.”

O empreendimento também afirmou que monitora a situação “mantendo seu foco em oferecer um ambiente seguro e de excelência a seus clientes, lojistas e colaboradores”.

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo

Brasil

STF publica acórdão do julgamento de Bolsonaro e abre prazo de recurso

Publicado

19 minutos atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

Acórdão formaliza votos dos ministros da Primeira Turma no julgamento do núcleo 1. Bolsonaro e aliados foram condenados em 11 de setembro

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou, nesta quarta-feira (22/10), o acórdão referente ao julgamento do núcleo 1 da trama golpista. Nesse grupo, estão oito réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.

O acórdão é um documento no qual são formalizados os votos dos ministros que julgaram o caso. O prazo para a emissão do documento, que tem 1.991 páginas, era de 60 dias, a contar do encerramento do julgamento, ocorrido no dia 11 de setembro deste ano.

Réus do núcleo crucial

  • Jair Bolsonaro: apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como líder do grupo, teria comandado o plano para se manter no poder após ser derrotado nas eleições.
  • Alexandre Ramagem: acusado de disseminar informações falsas sobre fraude eleitoral.
  • Almir Garnier Santos: ex-comandante da Marinha, teria colocado tropas à disposição da trama em reunião com militares.
  • Anderson Torres: ex-ministro da Justiça, guardava em casa uma minuta de decreto para anular as eleições.
  • Augusto Heleno: ex-ministro do GSI, participou de transmissão ao vivo questionando urnas eletrônicas.
  • Mauro Cid: delator do caso e ex-ajudante de Bolsonaro, participou de reuniões e trocas de mensagens sobre o plano de golpe.
  • Paulo Sérgio Nogueira: ex-ministro da Defesa, teria apresentado a comandantes militares um decreto de intervenção redigido por Bolsonaro.
  • Walter Braga Netto: único preso, acusado de financiar acampamentos golpistas e de planejar atentado contra Alexandre de Moraes.

O grupo foi condenado na Primeira Truma do STF, pelo placar de 4 votos a 1, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União (exceto Ramagem) e deterioração de patrimônio tombado (exceto Ramagem).

A publicação do acórdão implica a abertura de prazo de cinco dias para que as defesas dos réus possam protocolar recursos. Os advogados poderão entrar com embargos de declaração, dispositivo que serve para apontar supostas contradições, omissões ou erros materiais na decisão. O recurso não tem o poder de mudar o mérito da condenação, no entanto, pode servir para atrasar o cumprimento das penas.

A maior pena foi aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os demais réus receberam penas de 2 anos a 26 anos de prisão. O tenente-coronel Mauro Cid foi o que teve a menor sanção, de 2 anos, em função do termo de colaboração premiada firmado com a Justiça.

A segunda pena mais pesada foi direcionada ao ex-ministro da defesa de Bolsonaro, general Braga Netto, estabelecida em 26 anos.Arte/Metrópoles

Placar

O placar geral do julgamento ficou em 4 a 1 pela condenação de Bolsonaro e dos aliados. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Zanin votaram a favor da condenação de todos os acusados, enquanto Luiz Fux divergiu e deliberou pela absolvição da maior parte dos réus, incluindo o ex-presidente.

Nessa terça-feira (21/10), a Primeira Turma do STF deliberou a respeito do processo contra os sete réus que integram o núcleo 4 da trama golpista. Eles foram condenados por terem atuado na disseminação de desinformação a respeito do funcionamento das urnas eletrônicas. As penas aplicadas são de até 17 anos.

Bolsonaro em casa

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília, no entanto, a medida não diz respeito ao processo da tentativa de golpe de Estado. A restrição de liberdade foi decidida por Moraes no âmbito do inquérito que apura a atuação do filho do ex-presidente deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, para coagir autoridades brasileiras e atrapalhar o andamento da ação penal que resultou na condenação pela trama golpista.

 

Fonte: Metrópoles

Comentários

Continue lendo

Brasil

Ação da Netflix derrete 7% em NY após lucro cair por imposto no Brasil

Publicado

22 minutos atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

Plataforma de streaming teve lucro líquido de US$ 2,5 bilhões no terceiro trimestre, abaixo da expectativa de analistas

Plataforma de streaming teve lucro líquido de US$ 2,5 bilhões no terceiro trimestre, ou ganho por ação de US$ 5,87 de julho a setembro • Smartphone com o logotipo da Netflix em um teclado nesta ilustração criada em 19 de abril de 2022. REUTERS/Dado Ruvic

As ações da Netflix derretem em Nova York após a empresa anunciar, ontem à noite, lucro menor que o esperado por causa de uma disputa tributária no Brasil.

No pré-mercado, às 9h40 no horário de Brasília, as ações da plataforma de streaming eram negociadas em queda de 7,68%, a US$ 1.145,99 na Nasdaq – a bolsa de valores do setor de tecnologia em Nova York.

A plataforma de streaming teve lucro líquido de US$ 2,5 bilhões no terceiro trimestre, ou ganho por ação de US$ 5,87 de julho a setembro. O resultado veio abaixo da expectativa dos analistas porque a empresa reconheceu uma perda de US$ 619 milhões no Brasil.

Segundo a Netflix, a baixa contábil na filial brasileira envolve uma disputa tributária que era mapeada, mas cuja possibilidade de decisão dos tribunais passou de provável “vitória” para “perda provável”. Assim, a empresa teve de reconhecer a perda no balanço.

Com a esse reconhecimento do pagamento desse imposto no Brasil, a margem de lucro operacional no terceiro trimestre ficou em 28% das receitas. Sem a despesa tributária no Brasil, a margem teria excedido a previsão da própria empresa de 31,5%.

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo