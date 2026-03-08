Acre
Beleza e modernidade: Prefeitura de Rio Branco entrega primeira etapa da Benjamin Constant
<p>The post Beleza e modernidade: Prefeitura de Rio Branco entrega primeira etapa da Benjamin Constant first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
Comentários
Acre
Escuta Regional do Alto Acre reúne quadrilhas e fortalece debate sobre futuro do movimento junino no Acre
Por Dry Alves
Representantes de quadrilhas juninas de municípios do Alto Acre participaram, neste fim de semana, da Escuta Regional do Alto Acre, etapa do 1º Fórum Estadual do Movimento Junino, realizada no Centro Cultural Sebastião Dantas, em Brasiléia. O encontro reuniu integrantes de grupos culturais da região para debater desafios, propostas e caminhos para o fortalecimento do São João acreano.
A atividade faz parte de um ciclo de escutas que percorre diferentes regiões do estado com o objetivo de ouvir diretamente as quadrilhas e coletivos culturais, ampliando o diálogo sobre políticas públicas, organização do movimento e perspectivas para o crescimento das festas juninas no Acre.
Durante o encontro, participaram representantes de grupos de Brasiléia e Epitaciolândia, entre eles integrantes das quadrilhas Junina Tradição e Arriba Saia, que apresentaram sugestões e compartilharam experiências sobre a realidade do movimento junino no interior.
Segundo a presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), Lene dos Santos, o momento foi marcado por contribuições importantes para o futuro do segmento.
“A respeito da escuta do Alto Acre, foi uma riqueza de experiências. Mesmo com a participação de grupos de Brasiléia e Epitaciolândia, os integrantes contribuíram muito falando sobre como está o nosso movimento e sobre as necessidades que ainda existem”, destacou.
Lene ressaltou ainda que, apesar do apoio cultural existente nos municípios da região, os grupos apontaram a necessidade de mudanças em alguns critérios e parâmetros utilizados nas competições.
“Eles trouxeram muitas ideias e também falaram sobre mudanças que precisam acontecer nos parâmetros de julgamento. Foi um diálogo muito rico, porque mostra que o movimento está pensando no seu próprio crescimento”, explicou.
Entre as sugestões apresentadas durante a escuta, uma proposta ganhou destaque entre os participantes: a realização do Festival Estadual de Quadrilhas de forma rotativa nos municípios, e não apenas na capital.
“Uma das ideias que apareceu tanto no Baixo Acre quanto agora no Alto Acre é que o estadual seja rotativo, que aconteça também nos municípios. Isso mostra como o movimento está se organizando e pensando em crescer em todas as regiões”, afirmou.
A presidente da Liquajac também destacou o espírito de cooperação entre os grupos juninos da região, que buscam fortalecer o movimento coletivamente.
“Eu percebi uma coisa muito rica: os grupos se ajudam mutuamente para crescer e chegar bem preparados para o estadual. O sonho de muitos deles também é chegar ao nacional, e isso fortalece ainda mais o movimento”, disse.
Outro ponto levantado durante o encontro foi o alto custo das produções juninas, especialmente figurinos e cenários, que exigem investimentos cada vez maiores.
“Hoje estamos em um patamar muito alto em relação aos figurinos e às produções, mas os custos são muito elevados. O poder público ainda não chegou nem perto de uma média de sustentabilidade que ajude a manter esse nível através de projetos ou políticas de apoio”, ressaltou.
A próxima etapa do fórum já tem data marcada. A Escuta Regional do Purus, que reúne representantes de Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira, será realizada nos dias 13 e 14 de março, em Sena Madureira, com programação das 18h às 22h e das 8h às 19h.
Para Lene dos Santos, o fórum tem se mostrado fundamental para identificar desafios e construir soluções coletivas para o futuro das quadrilhas juninas no estado.
“Essas escutas são importantes porque fazem a gente refletir. Às vezes achamos que está tudo certo, mas quando ouvimos os grupos percebemos que ainda há muitas coisas para melhorar. Tenho certeza de que esse fórum vai trazer mudanças positivas para o crescimento de todo o movimento junino”, concluiu.
O 1º Fórum Estadual do Movimento Junino conta com apoio institucional do Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), e é contemplado pelo Fundo Estadual de Cultura (Funcultura).
Comentários
Acre
Flanelinha é esfaqueado após briga com outro guardador de carros na Avenida Brasil, em Rio Branco
Um flanelinha identificado como Francisco Amilton Souza da Silva, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpes de faca no início da tarde desta sexta-feira (6), nas proximidades do Comando-Geral da Polícia Militar, na Avenida Brasil, região central de Rio Branco.
De acordo com informações da polícia, Francisco teria se desentendido com outro guardador de carros, o que acabou evoluindo para uma briga. Durante a confusão, o suspeito sacou uma faca e desferiu três golpes contra a vítima.
Francisco foi atingido na perna direita, no braço direito e na mão direita, sendo que um dos golpes chegou a transfixar a mão.
Populares que passavam pelo local encontraram o homem ferido e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma ambulância foi enviada ao local e a equipe realizou os primeiros atendimentos antes de encaminhar a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar dos ferimentos, ele foi levado à unidade de saúde em estado de saúde estável.
Policiais militares do 1º Batalhão realizaram buscas na região, mas o suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado.
O caso deverá ser investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Comentários
Acre
Após 30 anos de ofício, artesã celebra conquista de carteira profissional em mutirão de cadastro
Há cerca de três décadas, Jacileuda Coelho da Silva dá novos formatos à sementes típicas da região, miçangas e E.V.A. No entanto, foi apenas neste sábado, 7, enquanto passeava pelo centro de Rio Branco, que a artesã encontrou a oportunidade de oficializar seu ofício, no mutirão de serviços oferecidos no Março Delas: Acre Pelas Mulheres.
Durante o evento promovido pelo governo do Acre, com a participação de diversas secretarias estaduais, foi no estande da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) que dona Jacileuda encontrou a oportunidade que tanto procurava.
“Eu estava passando, parei para conversar com uma moça e expliquei que tinha muita vontade de tirar minha carteirinha de artesã. Então ela me explicou como funcionava o processo e me encaminhou para o cadastro”, explica Jacileuda.
O serviço de emissão da Carteira de Artesão compõe a carta de serviços que a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo ofertou durante o evento, incluindo registro no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e cadastro de pequenos empreendedores, destaca a diretora de Empreendedorismo da Sete, Patrícia Parente.
“Estamos aqui para promover e atender aquelas que fazem o estado do Acre se mover. Além de estarmos com uma casa cápsula da Casa do Artesanato Acreano, onde foi feito uma curadoria para promover o trabalho das artesãs acreanas. Elas, que por meio de suas mãos, transformam a nossa natureza em arte”, destacou Patrícia.
“Também falamos sobre os atrativos turísticos que temos no estado do Acre. Então é uma oportunidade para que mulheres empreendedoras, prestadoras de serviços turísticos conheçam, se cadastrem e fortaleçam o nosso turismo”, acrescentou o diretor de Turismo da Sete, Jackson Viana.
Carteira de Artesão
O registro no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), possibilita o reconhecimento formal do exercício da profissão com a emissão da Carteira Nacional do Artesão. De acordo com a coordenadora do Artesanato Acreano, Risoleta Queiroz, a Carteira Nacional do Artesão dá acesso a eventos e capacitações, apoiadas pelo PAB. “A carteira é totalmente gratuita, sem anuidade nem taxa de adesão e é emitida logo após o registro do artesão no Sicab”, explicou.
Além disso, o cadastro também possibilita que o artesão participe de feiras de artesanato nacionais e internacionais e acesse incentivos fiscais (benefícios dados somente em alguns estados). A carteira nacional do artesão possibilita a facilidade de acesso ao microcrédito (empréstimo de pequeno valor a microempreendedores formais e informais); acesso à nota fiscal avulsa de Emissão Eletrônica (e-NFA); e a possibilidade de ser contribuinte autônomo para fins previdenciários.
Para fazer o cadastro, é necessário que o interessado seja maior de 18 anos e apresente RG, CPF, comprovante de endereço, inscrição no PIS/Pasep (opcional), e uma peça artesanal de sua autoria ou foto em alta resolução. O cadastro pode ser realizado na Casa do Artesanato Acreano, localizada na Rua Senador Eduardo Assmar, 187, no Segundo Distrito, em frente ao Calçadão da Gameleira. O espaço funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados e domingos o funcionamento é das 13h às 17h.
The post Após 30 anos de ofício, artesã celebra conquista de carteira profissional em mutirão de cadastro appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Você precisa fazer login para comentar.