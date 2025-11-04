Brasil
Belém vira base de trabalho de Lula durante preparativos para a COP30
Três ministros e assessores presidenciais se reúnem na capital paraense para acompanhar organização do maior evento climático do mundo
A cidade de Belém se tornou, nesta semana, a base de trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na capital paraense desde o último sábado (1º) para uma série de compromissos voltados à preparação da COP30, conferência mundial do clima que será sediada na cidade em 2025.
Nesta terça-feira (4), três ministros do governo federal e o chefe do gabinete adjunto de agenda da Presidência da República, Oswaldo Malatesta, desembarcam em Belém para integrar a comitiva presidencial.
De acordo com informações do Palácio do Planalto, as autoridades chegam pela Base Naval de Val-de-Cans. O primeiro a desembarcar será o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, às 11h. Em seguida, chegam a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, às 15h, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, às 16h. Oswaldo Malatesta tem chegada prevista para 14h30.
A movimentação reforça o foco do governo federal nos preparativos da COP30, que deve reunir líderes globais e colocar Belém no centro das discussões sobre o futuro da Amazônia e as políticas internacionais de sustentabilidade.
Polícias do Amazonas apreendem 700 quilos de cocaína em embarcação no Rio Solimões
Suspeitos trocaram tiros com agentes e fugiram pela mata; operação envolveu várias forças de segurança
TJ de Rondônia derruba emenda que permitia governador exercer mandato à distância
Corte considerou inconstitucional mudança que impedia substituição automática pelo vice-governador durante ausências do titular
O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) declarou inconstitucional a Emenda Constitucional nº 174/2025, que autorizava o governador do estado a exercer o cargo à distância. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (3), durante sessão do Pleno do Tribunal, com 12 votos favoráveis à ação, 5 votos por interpretação conforme e 2 contrários.
A emenda, promulgada pela Assembleia Legislativa e publicada em 17 de junho, permitia que o governador mantivesse o exercício do mandato fora do estado por meios digitais, além de determinar que o vice-governador só poderia assumir o cargo mediante autorização expressa do titular.
A ação foi proposta pelo Partido Liberal (PL), que argumentou que a norma violava o modelo constitucional de substituição automática do governador pelo vice, previsto no artigo 79 da Constituição Federal, concentrando poder excessivo no chefe do Executivo.
A Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou a favor da inconstitucionalidade da emenda.
Com a decisão, o TJ-RO restabeleceu o modelo anterior, que prevê a substituição automática do governador pelo vice em casos de ausência, impedimento ou vacância temporária do cargo.
MP de Rondônia denuncia três investigados por esquema de corrupção na Assembleia Legislativa
Operação Ouro de Areia revelou fraudes com funcionários fantasmas, “rachadinhas” e empréstimos consignados entre 2023 e 2025
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apresentou, no último 1º de novembro, denúncia contra três pessoas investigadas na Operação Ouro de Areia. A ação, deflagrada em 17 de outubro, teve como objetivo desarticular um esquema criminoso instalado na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) entre os anos de 2023 e 2025.
Segundo o MP, o grupo é acusado de participar de um esquema de corrupção que envolvia a contratação de funcionários fantasmas, desvio de recursos públicos por meio de “rachadinhas” e fraudes em empréstimos consignados. Entre os denunciados estão assessores técnicos e o gerente de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento da Casa Legislativa.
Os acusados responderão pelos crimes de peculato-desvio (art. 312 do Código Penal) e estelionato (art. 171, caput e §2º-A). O Ministério Público também solicitou a perda dos cargos públicos e a condenação ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais a vítimas físicas e ao Banco do Brasil, devido às fraudes apuradas.
Com o oferecimento da denúncia, o processo entra agora na fase judicial, que inclui a notificação dos acusados, apresentação de defesa preliminar, análise sobre o recebimento da denúncia, instrução processual e, por fim, o julgamento do mérito pelo Poder Judiciário.
