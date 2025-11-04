Belém vira base de trabalho de Lula durante preparativos para a COP30

Três ministros e assessores presidenciais se reúnem na capital paraense para acompanhar organização do maior evento climático do mundo

A cidade de Belém se tornou, nesta semana, a base de trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na capital paraense desde o último sábado (1º) para uma série de compromissos voltados à preparação da COP30, conferência mundial do clima que será sediada na cidade em 2025.

Nesta terça-feira (4), três ministros do governo federal e o chefe do gabinete adjunto de agenda da Presidência da República, Oswaldo Malatesta, desembarcam em Belém para integrar a comitiva presidencial.

De acordo com informações do Palácio do Planalto, as autoridades chegam pela Base Naval de Val-de-Cans. O primeiro a desembarcar será o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, às 11h. Em seguida, chegam a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, às 15h, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, às 16h. Oswaldo Malatesta tem chegada prevista para 14h30.

A movimentação reforça o foco do governo federal nos preparativos da COP30, que deve reunir líderes globais e colocar Belém no centro das discussões sobre o futuro da Amazônia e as políticas internacionais de sustentabilidade.

