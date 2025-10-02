Bebida batizada com metanol: Brasil tem 12 casos confirmados e 47 suspeitos

O Ministério da Saúde confirmou, nesta quinta-feira (2), que o número de registros de casos de intoxicação por metanol subiu para 59 em todo o país, sendo 12 já confirmados em laboratório e 47 em investigação.

Dos registros, 53 ocorreram em São Paulo. Em Pernambuco, são cinco casos. há também um caso em Brasília (DF), ainda não incluído oficialmente no balanço, mas antecipado pelo ministro da Saúde.

O metanol é um álcool impróprio para consumo humano e pode provocar cegueira irreversível e até a morte. Os sintomas começam de forma semelhante à ingestão de álcool comum, como náuseas e dor abdominal, mas podem evoluir rapidamente para visão turva, convulsões e coma.

Caso em Brasília

No Distrito Federal, o cantor de rap Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria Hip Hop, foi internado nesta quinta-feira (2) no Hospital DF Star, com sintomas compatíveis com intoxicação por substância tóxica.

Segundo boletim médico, ele apresentou cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. O quadro está sob investigação, sem confirmação até o momento de que se trate de metanol.

Em atualização.