Bebida batizada com metanol: Brasil tem 12 casos confirmados e 47 suspeitos
Além de São Paulo e Pernambuco, ministro Alexandre Padilha cita caso em investigação em Brasília (DF)
O Ministério da Saúde confirmou, nesta quinta-feira (2), que o número de registros de casos de intoxicação por metanol subiu para 59 em todo o país, sendo 12 já confirmados em laboratório e 47 em investigação.
Dos registros, 53 ocorreram em São Paulo. Em Pernambuco, são cinco casos. há também um caso em Brasília (DF), ainda não incluído oficialmente no balanço, mas antecipado pelo ministro da Saúde.
O metanol é um álcool impróprio para consumo humano e pode provocar cegueira irreversível e até a morte. Os sintomas começam de forma semelhante à ingestão de álcool comum, como náuseas e dor abdominal, mas podem evoluir rapidamente para visão turva, convulsões e coma.
Caso em Brasília
No Distrito Federal, o cantor de rap Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria Hip Hop, foi internado nesta quinta-feira (2) no Hospital DF Star, com sintomas compatíveis com intoxicação por substância tóxica.
Segundo boletim médico, ele apresentou cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. O quadro está sob investigação, sem confirmação até o momento de que se trate de metanol.
Em atualização.
Duas mulheres são presas com mais de 160 garrafas de uísque falsas em SP
Duas mulheres foram presas com mais de 160 garrafas de uísque falsificado no município de Dobrada, na região de Araraquara. As bebidas não possuíam rótulo e estavam sem documentação fiscal.
De acordo com as investigações, as suspeitas de 23 e 34 anos, compraram os produtos na capital paulista e iriam fazer a revenda em estabelecimentos comerciais na cidade onde moravam em Jaboticabal, interior paulista.
Elas passavam pela Rodovia Brigadeiro Faria Lima, no km 310, na noite de quarta-feira (1), quando foram abordadas pela polícia.
Durante a vistoria no carro, os policiais rodoviários apreenderam as garrafas de uísque de diversas marcas e mais 97 rótulos falsificados. Os produtos e o veículo foram apreendidos.
As mulheres foram encaminhadas à Cadeia Pública de São Carlos, permanecendo à disposição da Justiça.
O caso foi registrado na delegacia de Matão como falsificação, corrupção ou adulteração de bebidas.
Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
O rapper Hungria, de 34 anos de idade, está internado em um hospital em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada.
De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, ele deu entrada na unidade nesta quinta-feira (2), com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.
Ainda não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no Distrito Federal, que oficialmente ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol. O boletim médico diz ainda que o tratamento foi iniciado e que a investigação sobre o caso segue.
Gustavo Hungria das Neves é da periferia de Brasília, da Ceilândia, e ganhou projeção nacional com suas músicas. Nas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e “fora de risco iminente”. Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradeceu o apoio dos fãs.
Operação da PF mira crimes de ódio e pornografia infantojuvenil na internet
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 02, a Operação Discórdia, com o objetivo de combater crimes de ódio e abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes na internet.
A ação ocorreu em Boca do Acre (AM), com autorização da Justiça Estadual do Amazonas, e resultou na prisão em flagrante de um investigado por armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil.
De acordo com a PF, as investigações começaram em 2025 após a identificação de grupos em aplicativos de mensagens que promoviam desafios virtuais. Nessas interações, crianças e adolescentes eram induzidos à automutilação e a atos de natureza sexual, que eram gravados e posteriormente compartilhados em redes clandestinas.
Nesta fase, a polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade amazonense. A apuração prossegue para confirmar a participação dos investigados e identificar possíveis coautores.
