Bebê recém-nascida que sofre queimaduras graves após banho corre risco de perder dedos, diz mãe

Médicos confirmam lesões por água quente; criança pode perder dedo do pé e foi transferida para MG para tratamento especializado

A bebê Aurora, recém-nascida no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul (AC), sofreu queimaduras graves durante um banho no centro médico. A mãe, Leide, relatou que os médicos confirmaram que as lesões foram causadas pela temperatura elevada da água.

De acordo com o diagnóstico médico, a criança corre risco de perder um dedo do pé esquerdo e partes de outros dedos devido à gravidade das queimaduras. “Vão precisar enxertar pele de outra parte do corpo dela para tratar as áreas afetadas”, explicou a mãe.

Aurora foi transferida urgentemente para um hospital especializado em queimaduras em Belo Horizonte (MG). O caso levanta questionamentos sobre os protocolos de segurança no atendimento a recém-nascidos na unidade de saúde acreana. O hospital ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

