‘Bebê pula para fora’: mãe dá à luz durante compra de enxoval; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram quando uma mulher, 28, deu à luz enquanto fazia compras para o enxoval da criança uma loja de artigos para bebês no Centro do Recife. Pábada Regina Ferreira de Lima já estava na 38ª semana de gestação e o bebê é o quinto filho dela.

Conforme informações da consultora da loja, tudo aconteceu muito rápido. Pábada aparece segurando a própria barriga e conversando com duas vendedoras num corredor. Em seguida, uma terceira funcionária se aproxima, e as mulheres deitam a grávida no chão. Antes mesmo que as pessoas organizassem algo para apoiar Pábada, a cabeça do neném “pula” de dentro do short da mãe.

“Ela se encostou e começou a se espremer. Eu tentei acalmar ela, mas aí ela disse que [o bebê] ia nascer agora. Quando eu vi que ela estava caindo, segurei ela e fui colocando ela deitada no chão”, disse a consultora da loja.

Uma operadora do caixa foi quem auxilio no parto ao percerber que o bebê estava nascendo, ela correu e segurou o menino e fez a limpeza inicial. Após o parto, as funcionárias da loja ligaram para os familiares da jovem e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas cortaram o cordão umbilical e levaram a mãe e o filho para a maternidade. Ambos passam bem.

