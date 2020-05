Prefeitura emitiu um comunicado informando que a contaminação do novo coronavírus já está em fase de transmissão comunitária na cidade, quando não se sabe de onde ou quem se contaminou.

Com Blog do Accioly

Um bebê de apenas oito meses de vida está entre os novos casos confirmados de Covid-19 no município de Tarauacá. A informação foi divulgada pelo portal local Blog do Accioly nesta terça-feira (5). Além do bebê, dois enfermeiros e uma médica tiveram de ser afastados do serviço por também apresentarem resultado do teste positivo para a doença.

O primeiro caso confirmado na cidade ocorreu no último sábado, e de lá para cá já foi oito pessoas infectadas. Ontem segunda-feira, 4 a prefeitura emitiu um comunicado informando que a contaminação do novo coronavírus já está em fase de transmissão comunitária na cidade – quando não se sabe de onde ou quem se contaminou.

Os profissionais de saúde afastados do trabalho são do Hospital Sansão Gomes. Segundo repassado ao blog, ambos tiveram contato com uma pessoa infectada. Uma idosa de 96 anos também está entre os contaminados em Tarauacá.

O primeiro caso confirmado foi transferido para o Hospital do Juruá. Caso o morador apresente febre e tosse seca, com ou sem falta de ar, a prefeitura indica procurar as Unidade Básica de Saúde Doquita. Já para as pessoas que apresentem sintomas como falta de ar intensa, febre alta, tosse persistente ou agravamento de seu quadro clínico, a orientação é buscar assistência no Hospital Doutor Sansão Gomes.

