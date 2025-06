“Bebê com lesões graves é transferida para Manaus em UTI aérea; diagnóstico entre doença rara e queimadura ainda divide médicos”

Aurora Maria, recém-nascida, levada ao Centro de Queimados após banho em hospital no Acre; exames decisivos só saem em 40 dias, enquanto família aguarda respostas

A recém-nascida Aurora Maria foi para o Centro de Tratamento de Queimados de Manaus em uma UTI aérea, após sofrer lesões graves na pele durante um banho no Hospital da Mulher e da Criança de Cruzeiro do Sul (AC). A decisão, confirmada pelo secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, foi tomada como medida preventiva devido à gravidade do caso, que ainda não tem diagnóstico fechado.

Enquanto especialistas avaliam se as feridas são resultado de queimadura ou de epidermólise bolhosa— uma rara doença genética que torna a pele extremamente frágil —, a família aguarda ansiosa por respostas. O exame definitivo, enviado a um laboratório em São Paulo, só deve ter resultado em 40 dias, prolongando a angústia sobre o que realmente aconteceu com a bebê.

No entanto, a Secretaria de Saúde decidiu não esperar a conclusão para iniciar o tratamento especializado

“A gente quer fazer tudo para que ela vá hoje ainda. Ela vai de UTI no ar, não tem condições dela ir de uma outra forma, não”, afirmou Pascoal.

A bebê estava internada na UTI neonatal do Hospital da Criança de Rio Branco, onde estava entubada, em estado estável, mas necessitando de cuidados intensivos. Segundo relato dos pais, o banho que causou os ferimentos foi dado momentos antes da alta hospitalar. O pai, Marcos Oliveira, afirmou que a água utilizada estava quente e que os ferimentos apareceram logo após o banho.

Aurora será acompanhada pelos pais durante o traslado aéreo para a capital amazonense. Ela deve receber atendimento imediato por uma equipe especializada em queimaduras assim que chegar ao destino.

“A lesão tem todas as características de uma queimadura de terceiro grau. É grave, sim, e há risco real de necrose e até amputação se não houver uma abordagem médica rápida e correta”, afirmou um dos especialistas ouvido pelo jornal Notícias do Juruá.

O secretário afirmou que a transferência é “preventiva”, mas a demora na conclusão do caso levanta questionamentos sobre a qualidade do atendimento inicial. Enquanto isso, Aurora seguirá em observação em Manaus, onde receberá cuidados especializados.

Técnica de enfermagem responsável por banho de bebê é afastada e processo administrativo é aberto

A técnica de enfermagem responsável por dar banho na bebê Aurora, que está internada, com suspeita de queimaduras graves, no Hospital da Criança, foi afastada preventivamente de suas funções. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, que também anunciou, nesta terça-feira, 24, a abertura imediata de um processo administrativo disciplinar (PAD) para apuração do caso.

Sobre a atuação da técnica de enfermagem, o secretário foi enfático. “Já pedimos o afastamento imediato da profissional, que é efetiva do quadro, e iniciamos a apuração dos fatos. Não compactuamos com negligência ou omissão. Em outros casos semelhantes, já afastamos e responsabilizamos profissionais”, destacou. Aurora está entubada, sob cuidados intensivos em Manaus. Apesar da gravidade da situação, seu quadro é considerado estável e ela não corre risco de vida no momento.

