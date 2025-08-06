Bebê Aurora retorna ao Acre após 39 dias de internação em BH

Nesta quarta-feira, 06 de agosto, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu continuidade à Campanha de Vacinação antirrábica, imunizando cães e gatos no bairro Samaúma.

No bairro Leonardo Barbosa, os fiscais sanitários também estão em ação, garantindo a vacinação dos animais domésticos contra a raiva.

A campanha, que segue até o mês de outubro, tem como meta vacinar 1.000 cães e 1.050 gatos na cidade e na zona rural do município.

As equipes da Vigilância Sanitária, compostas por fiscais devidamente identificados, estão percorrendo os bairros e visitando as residências para realizar a imunização dos pets.

“A vacina antirrábica é gratuita, obrigatória e a forma mais eficaz de proteger nossos animais e, ao mesmo tempo, evitar riscos à saúde humana. Estamos com uma equipe preparada para percorrer todo o município e garantir que essa meta seja alcançada”, destacou o coordenador da Vigilância Sanitária, Dhyekson Silva.

A raiva é uma doença infecciosa grave, que afeta o sistema nervoso central, podendo levar à morte tanto de animais quanto de seres humanos. A transmissão acontece, principalmente, por mordidas, arranhões ou lambidas de animais infectados.

“Essa é uma ação fundamental de saúde pública. A raiva é uma doença 100% letal, mas também é 100% prevenível com a vacina. Por isso, é essencial que os tutores recebam nossos fiscais sanitários e garantam a imunização dos seus pets”, alertou o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa.

A vacinação é indicada para cães e gatos a partir de três meses de idade. Os tutores devem colaborar com a contenção dos animais no momento da aplicação e apresentar a caderneta de vacinação, se houver.

“A receptividade da população tem sido muito positiva, o que nos ajuda a avançar com sucesso nessa campanha. Estamos protegendo nossos animais, nossas famílias e toda a comunidade”, reforçou o secretário.

A Prefeitura orienta os moradores a ficarem atentos às datas em que as equipes passarão pelos bairros.

Para mais informações, acompanhe o site oficial e as redes sociais da Prefeitura de Brasileia na Internet.

