Bayern se impõe em Paris, bate PSG e sai na frente nas oitavas da Champions

Os dirigentes do futebol acreano se reúnem nesta terça, 14, a partir das 16 horas, na sede da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), e no encontro pode ser definida a mudança na data do início do Campeonato Estadual. A data programada é dia 25 deste mês.

“Se tivermos uma alteração no início da Copa Verde para os times acreanos a mudança no início do Estadual será inevitável”, explicou o presidente da FFAC, Antônio Aquino.

Posição da CBF

A Polícia Militar enviou um ofício para FFAC afirmando não ter contingente para os jogos durante o Carnaval e por isso as estreias dos times acreanos na Copa Verde programadas para o fim de semana podem ser adiadas.

Preocupação com gramado

Sem a Arena da Floresta disponível para os jogos, o Florestão deve receber uma grande sequência de partidas nas Copas Verde e do Brasil. A condição do gramado preocupa por causa das fortes chuvas nesta época do ano em Rio Branco.

