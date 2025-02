Barro, suor e superação: 1ª etapa do Campeonato de Mountain Bike movimentou o fim de semana em Epitaciolândia

Após o alerta feito pelo jornal oaltoacre.com, respectivamente com Notícias da Hora e ac24horas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela manutenção da BR 317, entrou em contato com os meios para falar dos trabalhos que estão sendo realizados ao logo da estrada que chega na tríplice fronteira, em Assis Brasil.

Além de falar dos problemas, um em particular foi destacado, o trecho conhecido como curva do ‘Alemão’, que é muito perigoso. O Órgão já está sendo realizado uma recuperação emergencial, além de outros locais.

Segundo a assessoria do Órgão; Três frentes de trabalho se concentram na BR – 317, desde a Fazenda 3 Meninas até Assis Brasil, no esforço do DNIT para manter segurança no tráfego de veículos ao longo da Rodovia do Pacífico. O trânsito é normal na via.

As fortes chuvas castigam a região, mas o órgão intensifica a substituição de solo, operação tapa – buracos e reparos emergenciais onde tem havido transbordamento de Igarapés.

Na saída de Senador Guiomard em direção a Capixaba, à altura do Cemitério das Missões, o DNIT restaurou o asfalto, e, ainda na tarde da Sexta-feira, 21, uma equipe iniciou a recuperação emergencial do asfalto na Curva do Alemão e na entrada de Capixaba.

Em Brasiléia foram recuperados mais de 3 km da Rodovia, no Centro da Cidade, instalada uma moderna usina de asfalto, capaz de produzir até 800 toneladas por dia. A empresa Castilho, responsável pelos cerca de 212 km de trecho, já avança com máquinas e homens, iniciando a restauração de piso asfáltico em direção a Assis Brasil.

O Superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, passou três dias percorrendo acampamentos e fiscalizando com técnicos da Autarquia e disse que o Governo Federal está atento às estradas do Estado e tem liberado recursos para garantir, não apenas a recuperação da BR – 317, mas também plano de reconstrução da BR – 364, até Cruzeiro do Sul.

Matéria relacionada:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários