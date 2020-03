Barreiras sanitárias são implantadas em todos os municípios para garantir o controle e a prevenção da Covid-19. O governo do estado por meio da Vigilância Sanitária está realizando o trabalho há aproximadamente 15 dias.

As barreiras foram implantadas na entrada dos municípios pelas prefeituras que receberam a orientação da Vigilância Sanitária estadual sobre, os protocolos a serem seguidos.

Além das barreiras implantadas pelos municípios, o governo implantou também uma no posto da Tucandeira, outra em Assis Brasil e também está prevista a implantação de mais uma após o município de Senador Guiomard.

De acordo com o chefe da Divisão de Vigilância Sanitária do Estado, José Ribamar de Souza, todos as prefeituras estão fazendo na entrada das cidades, com orientação do Estado, para verificar o fluxo de pessoas entrando e saindo dos municípios.

A medida visa detectar algumas pessoas sintomáticas ou assintomáticas para coronavírus. Sobre como é feita a abordagem, pela vigilância estadual, José Ribamar explica que está sendo feita abordagem com as pessoas que estão atravessando as fronteiras – com Peru e Bolívia – e estão vindo para o Brasil.

“Pedimos para que as pessoas saiam de dentro do ônibus ou veículo e fazemos uma entrevista perguntando se tem alguém com algum dos sintomas, como dor na garganta, febre. Seguindo os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde, nesse tipo de abordagem, fazendo assim o monitoramento nas fronteiras”, pontua o chefe da Divisão de Vigilância Sanitária.

O trabalho é feito com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército 4º Batalhão de Infantaria e Selva e também em parceria com as prefeituras.

