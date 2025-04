Barranco desaba após fortes chuvas em Boca do Acre e obriga remoção de famílias em área de risco

Deslizamento na Praia do Gado expõe problema crônico de erosão no município; prefeitura busca recursos emergenciais com governo estadual

Um trecho de barranco às margens do Rio Purus desmoronou entre quarta (2) e quinta-feira (3) na Praia do Gado, comunidade ribeirinha de Boca do Acre (AM), após uma forte chuva atingir a cidade. O deslizamento foi provocado pela combinação entre a intensidade da chuva e os resquícios das recentes cheias dos rios Acre e Purus, que deixaram o solo encharcado e instável.

De acordo com a Defesa Civil do município, nenhuma pessoa ficou ferida. No entanto, por medida de precaução, famílias que moravam próximas à área do deslizamento foram retiradas de suas casas e levadas para locais seguros.

O terreno continua sendo monitorado para evitar novos desmoronamentos. O incidente:

Ocorreu em área já fragilizada pelas recentes cheias dos rios Acre e Purus

Não deixou vítimas, mas exigiu remoção preventiva de famílias

Expôs a vulnerabilidade de comunidades ribeirinhas à erosão fluvial

Ações emergenciais:

A Defesa Civil municipal atuou em três frentes:

Isolamento da área afetada Remoção segura dos moradores próximos Monitoramento contínuo do terreno

Busca por soluções:

O prefeito Frank Barros se deslocou a Manaus para:

• Solicitar apoio técnico e financeiro ao Governo do Estado

• Viabilizar intervenções emergenciais

• Elaborar plano de contenção de encostas

Contexto histórico:

A Praia do Gado apresenta:

Solo instável por formação geológica

Histórico de deslizamentos no período chuvoso

Erosão acelerada após eventos extremos de cheia

Recomendações à população:

• Evitar aproximação de barrancos e margens instáveis

• Reportar novas fissuras ou movimentações de terra

• Acompanhar alertas oficiais da Defesa Civil

A Secretaria Municipal de Obras está atuando junto à Defesa Civil para avaliar os danos e planejar possíveis intervenções. A área afetada é considerada crítica, e o problema da erosão de barrancos é antigo em Boca do Acre, especialmente em regiões ribeirinhas como a Praia do Gado, onde o solo sofre maior desgaste após períodos prolongados de cheia.

O prefeito Frank Barros está em Manaus em busca de apoio do Governo do Estado e da Defesa Civil Estadual para viabilizar recursos e soluções emergenciais que ajudem a conter o avanço da erosão em áreas vulneráveis do município.

A Prefeitura reforça o alerta para que a população evite se aproximar de barrancos e áreas de risco, especialmente durante o período de chuvas, enquanto segue monitorando outros pontos da cidade que podem apresentar instabilidade no solo.

