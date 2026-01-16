Cotidiano
Barco naufraga em igarapé de Feijó e vídeo do acidente circula nas redes sociais
Embarcação conhecida como “batelão” afundou no Igarapé Diabinho nesta sexta (16); não houve vítimas, apenas danos materiais
Um barco conhecido como “batelão” naufragou no Igarapé Diabinho, em Feijó, no interior do Acre, nesta sexta-feira (16). O vídeo do acidente, que circula nas redes sociais, mostra populares tentando recuperar pertences enquanto a embarcação permanece parcialmente submersa.
Segundo informações preliminares, o barco pertence a um morador de Envira, no Amazonas. Não houve vítimas — apenas prejuízos materiais. O incidente ocorreu próximo à ponte que liga Feijó ao projeto Envira e reforça o alerta sobre a segurança da navegação durante o período de cheia dos rios na Amazônia.
A causa do naufrágio ainda não foi esclarecida. O proprietário da embarcação ficou bastante abalado, conforme relatos locais. O caso ganhou repercussão nas redes e reacende discussões sobre condições de navegação em rios e igarapés do estado.
Cotidiano
Paulinho do Cras confirma a dispensa de Jojo, Korea e Pablo
O presidente da Adesg, Paulinho do Cras, confirmou nesta sexta, 16, a dispensa dos laterais Jojo, Korea e do meia Pablo, todos por indisciplina. Algumas atitudes nos treinamentos e alojamento dos atletas desagradaram ao técnico Rodrigo Deião e por isso a decisão pelas saídas.
Fecha treinamentos
Rodrigo Deião comanda um treino de bolas paradas nesta sexta, no Frotão, e fecha a preparação para a estreia no Campeonato Estadual. O primeiro jogo do Leão será contra o Humaitá neste sábado, 17, às 17 horas, no Tonicão.
Polaco como opção
Polaco, voltando de lesão no joelho esquerdo, deve ficar como opção no jogo de estreia do Estadual.
“Tivemos uma semana muito complicada. Vamos ficar na partida porque teremos uma estreia difícil”, avaliou o diretor de futebol, Erismeu Silva.
Cotidiano
Catatau, Bryan e Leozinho “são perdoados” pelo técnico Erick Rodrigues
O técnico Erick Rodrigues resolveu “perdoar” o lateral Catatau, o volante Bryan e o atacante Leozinho e os atletas serão relacionados para o jogo de estreia no Campeonato Estadual contra o Rio Branco. A partida será disputada neste sábado, 17, a partir das 15 horas, no Tonicão.
“O grupo pediu e resolvi atender. Vamos nos concentrar para a partida de estreia no Campeonato Estadual”, declarou Erick Rodrigues.
Entenda o caso
Catatau, Bryan e Leozinho atuaram pelos Amigos do Dudu em um jogo do Campeonato de Férias no último fim de semana. Os atletas foram multados e afastados do jogo contra o Rio Branco na decisão do início da semana.
Fechou preparação
Com um treinamento leve, na Fazendinha, o elenco do Vasco fechou a preparação para o primeiro confronto do Estadual.
“Sabemos da nossa responsabilidade. Nosso objetivo é a conquista do título”, afirmou o treinador vascaíno.
Cotidiano
Galvez mantém o favoritismo e derrota o São Francisco
O Galvez manteve o favoritismo e derrotou o São Francisco por 4 a 1 nesta quinta, 15, no Tonicão, na estreia das duas equipes no Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Hiago(2), Gabriel e Patrick marcaram os gols do Imperador e Adriano descontou para o São Francisco.
Decidido no 2º tempo
Após um empate por 0 a 0 no primeiro tempo, o Galvez passou a errar menos passes e com um melhor condicionamento físico garantiu a vitória.
“Soubemos aproveitar melhor as oportunidades no segundo tempo e conquistamos uma vitória importante”, declarou o volante Patrick.
Fala, Maurício!
“Vencemos o jogo, mas não podemos errar como na primeira etapa. Estamos em uma competição difícil e é preciso jogar concentrado desde o início. Vou cobrar os jogadores mesmo com os três pontos garantidos”, afirmou o técnico do Galvez, Maurício Carneiro.
Próximos jogos
Vasco x Rio Branco
Adesg x Humaitá
No sábado, 17, a partir das 15 horas, no Tonicão
