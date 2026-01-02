Conecte-se conosco

Barco encalha à beira de precipício de barragem na África do Sul

3 horas atrás

Reprodução/Redes sociai

Um barco a motor ficou preso à beira de um precipício de 40 metros em uma barragem de Grootdraai, em Mpumalanga, na África do Sul. Ao todo, quatro pessoas foram resgatadas. O caso ocorreu na última segunda-feira (29/12). Veja:

This is the moment four men were rescued from boat at it teetered precariously on the edge of a 130ft drop off the side of a dam.

National Sea Rescue Institute (NRSI) crews were dispatched to the Grootdraai Dam in Mpumalanga, South Africa, on Monday (29 December) after the… pic.twitter.com/tYAygJgdsp

— The Independent (@Independent) January 1, 2026

Nas imagens, é possível ver o momento em que o barco fica à beira do precipício, com quatro pessoas segurando a embarcação enquanto aguardam o resgate. A operação foi realizada durante a noite.

O Serviço de Resposta a Emergências N17 informou que os “quatro homens podem ter sofrido uma falha mecânica no motor de sua lancha e foram levados pela correnteza até a beira da barragem – no vertedouro – que ameaçava arrastá-los”.

A equipe de resgate precisou se aproximar cautelosamente da barragem para ajudar os homens. Durante a operação, eles enfrentaram ventania.  O resgate foi realizado com o uso de uma corda e uma boia de resgate flexível.

Eles foram liberados após avaliação dos paramédicos, sem ferimentos: “Ao atingirem uma distância segura da borda da barragem, a NSRI conseguiu resgatar os quatro homens e levá-los para a embarcação de resgate, onde os serviços de emergência aguardavam”, informou a equipe de resgate.

Fonte: Conteúdo republicado de METROPOLES - INTERNACIONAL

Acre

Voos do Acre por R$ 681 (ida e volta) na primeira promoção de 2026

7 minutos atrás

2 de janeiro de 2026

Os consumidores do Acre já podem comprar passagens aéreas e pacotes de viagens com descontos especiais na primeira promoção de 2026. A equipe do Tudo Viagem selecionou os menores valores para quem pretende viajar entre os meses de fevereiro a setembro deste ano. Na promoção da Gol tem voo direto entre as cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco por apenas R$ 681 (ida e volta). Acesse aqui essa promoção.

Outro destaque da Gol é de Rio Branco para Manaus com passagens aéreas por R$ 776. Lembrando que a Gol oferece voos diretos entre as duas capitais às terças, quintas-feiras e sábados. Na promoção da Azul tem voos sem escalas da capital acreana para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) pelo valor de R$ 1.107 (ida e volta).

Pacotes de viagens em 10 vezes sem juros

Quem está em Rio Branco poderá viajar para São Paulo (Guarulhos) em voo direto operado pela LATAM pagando R$ 1.469 (ida e volta). As passagens aéreas são para viagens de fevereiro  a setembro deste ano. As taxas de embarques estão inclusas.

Na primeira promoção de 2026 tem várias opções de pacotes de viagens com descontos especiais em voo saindo do Acre. Além dos descontos, os pacotes poderão ser parcelados em 10 vezes sem juros. Garanta aqui o seu pacote com desconto.

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 681 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Cruzeiro do Sul para Rio Branco por R$ 681 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Manaus por R$ 776 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 1.107 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Brasília por R$ 1.934 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) por R$ 1.469 (ida e volta)

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 2.325 (ida e volta)

Não achou o que procurava? Clique aqui e consulte destinos em promoção

Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais e e m 10 vezes sem juros

Geral

Rio Acre mantém vazante e segue abaixo da cota de alerta em Rio Branco

4 horas atrás

2 de janeiro de 2026

Nível chegou a 12,62 metros ao meio-dia desta quinta-feira (2), aponta Defesa Civil

Foto: Sérgio Vale

O nível do Rio Acre continua em tendência de vazante em Rio Branco nesta quinta-feira (2), conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal.

Na primeira medição do dia, realizada às 5h25, o rio marcou 12,91 metros, apresentando queda em relação aos registros anteriores. Ao meio-dia, uma nova aferição confirmou a continuidade da vazante, com o nível atingindo 12,62 metros, permanecendo abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros.

A atualização prevista para às 9h não pôde ser realizada. Segundo a Defesa Civil, a medição foi prejudicada devido a dificuldades encontradas durante uma missão na zona rural do município.

Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva, com volume acumulado de 0,00 mm, fator que contribui para a estabilidade e o recuo do nível do rio.

A cota de transbordo do Rio Acre é de 14 metros e, no momento, o cenário não apresenta risco iminente de alagamentos na capital acreana.

Geral

Governo do Acre conclui concretagem do viaduto do Complexo Viário da Avenida Ceará

4 horas atrás

2 de janeiro de 2026

Registro histórico dos trabalhadores após a conclusão da concretagem. Foto: Luis Oliveira/Seop

De forma histórica e planejada, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), concluiu na madrugada de quarta-feira, 31, os serviços de concretagem do viaduto que integra o Complexo Viário da Avenida Ceará, a maior obra de mobilidade urbana atualmente em execução no estado. A obra segue para as próximas fases de construção do equipamento.

A etapa foi finalizada por volta das 2h30 da manhã, após quatro dias consecutivos de trabalho intenso, com equipes atuando durante a manhã, tarde, noite e madrugada. Os serviços ocorreram mesmo diante de condições adversas, como sol forte e chuva, garantindo a qualidade e a segurança da estrutura.

Ao todo, foram utilizados aproximadamente 650m³ de concreto, com mais de 100 viagens de caminhões betoneira, em uma operação que exigiu planejamento técnico, logística e dedicação das equipes envolvidas.

Obras do viaduto do Complexo Viário são realizadas no cruzamento das Avenida Ceará e Getúlio Vargas . Foto: Luis Oliveira/Seop

O gestor da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes, destacou que a conclusão dessa fase representa um marco histórico para a obra e ressaltou o empenho do governador Gladson Cameli para que o projeto avançasse.

“Por determinação e compromisso do governador Gladson Camelí, conseguimos concluir a concretagem do viaduto. Foram quatro dias de pouco sono e muito trabalho, com equipes atuando de forma contínua, de manhã, à tarde, à noite e até de madrugada. Essa é uma etapa histórica, que marca o avanço de uma obra estratégica para a mobilidade urbana do nosso estado”, afirmou Lopes.

O Complexo Viário inclui, ainda, o alargamento de faixas entre a Rua Floriano Peixoto e a Quarta Ponte, além de melhorias no sistema viário da região central, com finalização prevista para dezembro de 2026.

Com obras públicas, Estado amplia oportunidades de trabalho e renda para milhares de operários da construção civil. Foto: Luis Oliveira/Seop

A concretagem é a conclusão dos serviços preparatórios, que incluíram escavações, execução das fundações, montagem das armaduras e das formas.

O principal objetivo do Complexo Viário é garantir um corredor de ônibus para que os usuários do transporte público possam transitar entre o Terminal Urbano e a ligação da Avenida Ceará com a Avenida Getúlio Vargas de forma direta, o que diminuirá o tempo do usuário no coletivo. Com esse corredor de ônibus, quem utiliza os veículos de passeio também será beneficiado com maior fluidez e segurança no trânsito.

Participar da construção de uma grande obra é motivo de orgulho para os trabalhadores, principalmente porque poderá ser usada por quem contribuiu para erguê-la.

“Fico muito grato. É uma alegria trabalhar em uma obra de grande importância para o nosso estado. Todos se empenharam dia e noite nesta obra que vai servir, em breve, para a população. Me sinto maravilhado pela idade que tenho de participar desse feito histórico”, disse o operário Manoel Silva, de 66 anos.

Investimentos

O Complexo Viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da Seop, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Complexo Viário visa transformar mobilidade urbana de Rio Branco. Ilustração: Marcos Haluen/Seop

O investimento total supera R$ 30 milhões, sendo mais de R$ 17 milhões provenientes de emenda parlamentar e o restante como contrapartida do Estado.

