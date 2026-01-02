Barco encalha à beira de precipício de barragem na África do Sul

Um barco a motor ficou preso à beira de um precipício de 40 metros em uma barragem de Grootdraai, em Mpumalanga, na África do Sul. Ao todo, quatro pessoas foram resgatadas. O caso ocorreu na última segunda-feira (29/12). Veja:

This is the moment four men were rescued from boat at it teetered precariously on the edge of a 130ft drop off the side of a dam.

National Sea Rescue Institute (NRSI) crews were dispatched to the Grootdraai Dam in Mpumalanga, South Africa, on Monday (29 December) after the… pic.twitter.com/tYAygJgdsp

— The Independent (@Independent) January 1, 2026

Nas imagens, é possível ver o momento em que o barco fica à beira do precipício, com quatro pessoas segurando a embarcação enquanto aguardam o resgate. A operação foi realizada durante a noite.

O Serviço de Resposta a Emergências N17 informou que os “quatro homens podem ter sofrido uma falha mecânica no motor de sua lancha e foram levados pela correnteza até a beira da barragem – no vertedouro – que ameaçava arrastá-los”.

A equipe de resgate precisou se aproximar cautelosamente da barragem para ajudar os homens. Durante a operação, eles enfrentaram ventania. O resgate foi realizado com o uso de uma corda e uma boia de resgate flexível.

Eles foram liberados após avaliação dos paramédicos, sem ferimentos: “Ao atingirem uma distância segura da borda da barragem, a NSRI conseguiu resgatar os quatro homens e levá-los para a embarcação de resgate, onde os serviços de emergência aguardavam”, informou a equipe de resgate.

Fonte: Conteúdo republicado de METROPOLES - INTERNACIONAL

