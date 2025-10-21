Banglop vence o Real Barça nas penalidades e garante vaga na 3ª fase

O Banglop venceu o Real Barça por 4 a 3, nas penalidades, depois de um empate por 7 a 7, no tempo normal, nessa segunda, 20, na quadra do Tangará, e garantiu uma vaga na 3ª fase da Copa Acre de Futebol Soçaite.

Nos outros jogos da rodada, o GW Esporte bateu os Amigos do Pastor por 5 a 3 e o João Eduardo derrotou o Atlético Nacional por 2 a 1.

4 partidas no Tancredo Neves

A segunda fase da Copa Acre terá mais quatro duelos eliminatórios nesta terça, 21, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves. Chico Mendes e Adalberto Aragão abrem a programação. Na sequência as partidas são: University x Atlético Vila Real, Sport Canal x Borussia e Cafú Auto Peças x Atlético Maneiro.

