Banglop vence o Real Barça nas penalidades e garante vaga na 3ª fase
O Banglop venceu o Real Barça por 4 a 3, nas penalidades, depois de um empate por 7 a 7, no tempo normal, nessa segunda, 20, na quadra do Tangará, e garantiu uma vaga na 3ª fase da Copa Acre de Futebol Soçaite.
Nos outros jogos da rodada, o GW Esporte bateu os Amigos do Pastor por 5 a 3 e o João Eduardo derrotou o Atlético Nacional por 2 a 1.
4 partidas no Tancredo Neves
A segunda fase da Copa Acre terá mais quatro duelos eliminatórios nesta terça, 21, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves. Chico Mendes e Adalberto Aragão abrem a programação. Na sequência as partidas são: University x Atlético Vila Real, Sport Canal x Borussia e Cafú Auto Peças x Atlético Maneiro.
4ª Vara Cível anula eleição do Independência realizada em abril
O juiz da 4ª Vara Cível de Rio Branco, Robson Ribeiro Aleixo, anulou a eleição para presidente do Independência realizada em abril de 2025. O pleito foi realizado em abril deste ano e elegeu José Eugênio de Leão Braga (Macapá).
Impedidos de votar
Atevaldo Santana, Luciene da Silva Barros e Ronivaldo Pereira Carvalho foram impedidos pelo presidente José Eugênio de Leão Braga por não serem sócios. Contudo, Atevaldo Santana e Ronivaldo Pereira Carvalho fizeram parte da diretoria do Independência eleita em 08/02/2023.
“O juiz Robson Ribeiro entendeu o meu pedido. Como não teria direito a voto, exercendo um cargo na diretoria do clube. Conseguimos uma vitória importante”, comentou Atevaldo Santana.
Afastamento e nova eleição
Segundo Atevaldo Santana, o próximo passo será o pedido de afastamento de José Eugênio de Leão Braga e a nomeação de um interventor judicial.
“Vamos protocolar esse pedido até a próxima sexta. Com interventor judicial vai ser possível a realização de uma nova eleição”, disse o ex-dirigente do Independência.
Fluminense da Bahia vence o Náutico com um gol a 7 segundos do final
Em um jogo decidido faltando 7 segundos para o fim, o Fluminense da Bahia venceu o Náutico, do Amazonas, por 3 a 2 nesta segunda, 20, no ginásio do Sesc, e estreou com vitória na Copa Norte de Futsal. O ala Luís Henrique marcou o gol do primeiro triunfo acreano no torneio.
As duas equipes realizaram uma grande partida desde o início e o time acreano acabou aproveitando melhor as chances.
Na abertura da rodada, Sartore, do Amapá, e Vivaz, de Roraima, empataram por 5 a 5.
4 Partidas
A fase de classificação da Copa Norte de Futsal terá sequência nesta terça, 21, a partir das 14 horas, no Sesc, com 4 partidas. A rodada pode definir os primeiros classificados para as semifinais.
Jogos desta terça, dia 21
Náutico (AM) x Grêmio Parque (AM)
Abílio Nery (AM) x Vivaz (RR)
Corinthians (AC) x Sartore (AP)
Fluminense da Bahia (AC) x Café com Leite (AC)
Leverkusen e Real Aviário decidem o título da 9ª Copa Arasuper
Leverkusen e Real Aviário decidem nesta terça, 21, a partir das 19 horas, na Chácara Araújo, a 9ª edição da Copa Arasuper de Futebol Soçaite. Os times chegam para decisão em igualdade de condições e devem realizar uma final muito disputada.
O Leverkusen perdeu três jogos na fase de classificação e o Real Aviário sofreu somente uma derrota.
Semifinais equilibradas
Nas semifinais da 9ª Copa Arasuper, o Leverkusen venceu o Red Bull Amapá por 3 a 1 e o Real Aviário bateu o Papirô por 1 a 0.
Artilheiros em campo
Os principais artilheiros do torneio estarão em campo na final. Israel Trindade, do Leverkusen, lidera a artilharia com 27 gols e Igor Barros, do Aviário, marcou 19 vezes.
