Policiais da Delegacia de Homicídios de Porto Velho identificaram a participação de 28 pessoas na morte e decapitação do jovem Rubem Arial Silva Souza, 18 anos, ocorrido na madrugada do dia 23 de junho deste ano, no residencial Morar Melhor, na Capital.

A delegada Leisaloma Carvalho deu detalhes das investigações que resultaram na deflagração da Operação Louva-a-Deus, durante uma coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (4).

A Polícia apurou que Rubem não tinha nenhuma passagem pela Polícia. “Não temos comprovação de que ele pertencia a alguma facção criminosa”, esclareceu à delegada.

As investigações avançaram, a Polícia identificou outros envolvidos na morte da vítima, a delegada representou pela prisão e a justiça autorizou. Nesta manhã, 14 criminosos foram presos preventivamente e um menor foi apreendido. Também ocorreram cumprimentos de prisões dentro de presídios.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão, os investigadores apreenderam arma de fogo, munições e drogas.

Segundo a delegada, o criminoso que apareceu no vídeo segurando a cabeça da vítima após ser degolada, já está preso.

A delegada destacou que os presos na primeira fase da operação, que investiga a morte do jovem, já foram denunciados pelo Ministério Público e está tramitando a ação penal contra os envolvidos. “Nós vamos continuar combatendo a criminalidade naquele local e em todos os lugares da cidade. Esse tipo de crime que aconteceu com o jovem não pode se repetir e nós não vamos permitir que isso ocorra na capital”, disse Leisaloma Carvalho.

De acordo com a Polícia, durante as investigações, um advogado foi indiciado pela Polícia. Ele estava atuando no meio da organização criminosa fazendo a ligação entre os mandantes da morte do menor e os criminosos que atuaram fora do presídio.

Agora, a Polícia trabalha para localizar e prender os foragidos Izabel dos Santos da Silva, Letícia de Souza Nunes, Lidiane Ferreira da Silva, Caio da Silva Miranda e Nilton Souza da Silva.

Vídeo gravado durante as investigacões O crime bárbaro foi registrado no condomínio Morar Melhor, zona Sul de Porto Velho (RO).

