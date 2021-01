A jornalista Marcelina Freire comentou a postagem de Pontes, disse que “isso aconteceu com um amigo meu”.

O jornalista Fábio Pontes alertou para um novo golpe aplicado pelos criminosos. Pontes explicou que garotas com domicílio no Sul do País enviam solicitação de amizade e ao mesmo tempo pedem o número do WhatsApp da vítima e passa a enviar fotos sensuais.

Mas, o golpe consiste em uma tortura psicológica feita por um suposto pai da garota, que ameaça levar a troca de mensagens à Polícia e expor as vítimas. O falso pai diz que precisa de R$ 700, 00, isso porque ele alega que quebrou o celular da filha ao ler as mensagens.

“Um perfil de moças bonitas com domicílio no Sul te adicionam no Facebook, pedem seu WhatsApp e passa a enviar fotos sensuais. Daí você recebe o áudio do suposto pai da moça manda mensagem de áudio dizendo que flagrou sua conversa pedindo fotos (sendo que as fotos você nem pede) é que ela é de menor. Daí o pai fica tão brava ao ver a conversa da filha que quebra o celular “ficando no prejuízo”. Ele te pede RS 700 dizendo que se não enviar vai levar o caso para a polícia e expor a conversa. Mais um golpe de quadrilha. Cuidado pra não cair no canto da sereia”, escreveu o jornalista.

Fábio Pontes fazer o alerta em rede social, várias pessoas comentaram terem recebido as solicitações de amizade das garotas e o mesmo modus operandi da quadrilha. O jornalista Gerson Rondon disse: “achei estranho msm, recebi pelo menos 3 mas não aceitei..sao do Rio Grande do Sul…”.

Outro que foi vítima do golpe foi o jornalista João Maurício Rosa. Ele disse que assim que recebeu as mensagens, bloqueou os criminosos. “Também recebi, bloqueei”.

Valcirley Machado também disse ter recebido as solicitações: “Também recebi pedido de amizade, mas não aceitei. Geralmente, garotas seminuas”.

