Bandidos furtam gado e dão prejuízo de R$ 137 mil para fazendeiro de Boca do Acre

O pecuarista Euzébio Cocatti foi vítima de um furto de gado, com prejuízo calculado em 137 mil reais. O fato aconteceu na propriedade rural da vítima, que está situada no ramal do Km 56, na BR-317, no sentido Boca do Acre/Rio Branco.

A família fez contato com o Jornal Opinião para relatar o fato e pedir ajuda. Foi apurado que os ladrões entraram na madrugada de hoje, terça-feira (24), com a ousadia de ir até o curral da fazenda, com um caminhão boiadeiro, prenderam o gado e fizeram o carregamento.

Quem viu a movimentação altas horas da noite, foi o vizinho de Euzébio, que enviou mensagem, alertando da ocorrência estranha. Ao ser avisado, Cocatti foi até o curral e constatou a falta da quantidade de 35 garrotes.

Pela manhã, as marcas do furto eram evidentes, através dos cravos dos pneus do caminhão. Câmeras de segurança de fazendas vizinhas mostraram o momento do furto e denunciaram que o veículo com o gado foi em direção ao Acre. Euzébio já procurou a Polícia Civil, em Boca do Acre, para registrar o boletim de ocorrência.

Euzébio ressalta que quem trouxer informações precisas a respeito do paradeiro do gado, será muito recompensado. “Meu gado tem a marca registra EC”, frisou o fazendeiro, que deixou o seu número de telefone para contato (97-99611-7619).