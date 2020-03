Na tarde de ontem quinta-feira (12), uma loja de conserto de celular no Conjunto Tucumã foi assaltada por dois criminosos. Eles anunciaram o assalto e rederam os funcionários do estabelecimento.

Segundo informações repassadas ao Folha do Acre, a caminhonete do proprietário da loja foi usada por um dos assaltantes para transportar os objetos roubados, o outro assaltante fugiu a pé pelo Parque do Tucumã.

Uma das vítimas teria ficado mais de três horas como refém com arma apontada para sua cabeça. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local percebeu o fato ilícito. A polícia prendeu o primeiro homem e com ele apreendeu uma escopeta calibre 12.

A caminhonete foi recuperada na Rua do Coco, no bairro Mocinha Magalhães, juntamente com o outro assaltante. Ambos foram para a delegacia de flagrante da capital.

Comentários