As autoridades bolivianas ainda estão tentando localizar o segundo envolvido em uma tentativa de assalto na cidade de Cobija (Bolívia) à uma casa de câmbio localizada no Bairro Villa Montes, ocorrido por volta do meio-dia desta quinta-feira, dia 14.

Segundo foi apurado, os bandidos estavam armados e após não conseguirem realizar o assalto, fugiram tomando rumo ignorado. Foi quando a polícia entrou em ação, conseguindo impedir que um passasse para o lado brasileiro de Epitaciolândia, sendo preso quando estava já na tranca.

Este foi identificado como Everton Pascoa de Souza, de 28 anos, natural do estado de Rondônia e estava em liberdade provisória desde do dia 22 de outubro passado, quando recebeu o alvará de soltura.

Segundo as informações obtidas, Everton já tem várias passagens pela Justiça, mas, conseguiu um alvará e voltou ao mundo do crime. O mesmo se encontra preso no lado boliviano e deverá responder segundo as leis daquele País.

